Samsung : ses écrans OLED arrivent enfin sur les PC portables

D’après Samsung, il s’agit d’une réponse directe à la hausse de la demande en matière de qualité d’écran, que ce soit pour le télétravail, l’éducation ou les jeux vidéo.

Samsung OLED pour les PC portables – Crédit : Samsung Display

Samsung est le leader du marché des petits écrans OLED, mais a toujours été réticent à concevoir des écrans plus grands, à destination des téléviseurs ou des ordinateurs portables. En effet, sur le marché des téléviseurs, Samsung Display ne produit aucune dalle OLED. Pour rivaliser avec les téléviseurs OLED de LG, Samsung avait introduit le QLED, mais il s’agit de dalles LCD, qui ont besoin d’un rétroéclairage. Samsung investit néanmoins beaucoup dans la technologie MicroLED. En effet, la société a dévoilé un téléviseur MicroLED 4K de 110 pouces, dont le prix est estimé à plus de 100 000 dollars.

Samsung change de cap sur l’OLED et s’attaque au marché des PC portables

La vidéo ci-dessous de Samsung Display révèle que les panneaux OLED offriront une gamme de couleurs DCI-P3 de 120 %, ce qui est l’une des plus élevées du segment des ordinateurs portables. En comparaison, un écran conventionnel offre une gamme de couleurs DCI-P3 de 74 %.

De plus, ces écrans proposeront des couleurs cinématographiques et pures. En outre, les écrans OLED de Samsung offriront une meilleure visibilité sous la lumière du soleil, mais aussi une couverture HDR de 85% et des noirs profonds à 0,0005 nit. Samsung Display affirme également que ses écrans disposeront d’un rapport de contraste élevé de 1 000 000:1, ce qui permettra d’afficher à la fois les détails sombres et lumineux sur une même scène.

Samsung Display prévoit une multiplication par cinq des ventes d’écrans OLED pour ordinateurs portables en raison de la demande croissante d’ordinateurs à la pointe de la technologie. Samsung a récemment dévoilé certains de ses ordinateurs portables qui verront le jour en 2021, comme le Galaxy Book Flex 2, le Galaxy Book Ion 2 ou encore le Notebook Plus 2. Aucun d’entre eux ne possède d’écran OLED, mais Samsung pourrait annoncer des modèles plus haut de gamme dans les jours qui viennent. Demain, lors de l’événement « The First Look 2021 », Samsung devrait dévoiler davantage d’informations concernant ses écrans.

Source : Samsung Display