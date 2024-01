Soldes hiver 2024 : voici les meilleures offres Aliexpress à ne surtout pas manquer

Le site chinois joue aussi le jeu des soldes en France. Le revendeur en ligne propose de jolis prix comme des tablettes et autres produits tech. Voici toutes les meilleures offres à saisir chez Aliexpress pendant les soldes hiver 2024.

Aliexpress aussi brade certains de ses produits. Les soldes d’hiver battent leur plein depuis le 10 janvier et se termineront le 6 février. D’ici là, vous aurez sans doute le temps de trouver votre bonheur en suivant nos conseils pour les soldes d’hiver 2024 afin de dénicher la perle rare. Mais un autre géant chinois joue aussi le jeu de cet évènement commercial.

Il s’agit d’Aliexpress, qui brade certains de ses produits. Sous le giron d’Alibaba, le site a souvent été au centre des préoccupations concernant plusieurs arnaques ou de produits de très mauvaise qualité. Mais beaucoup de ses articles sont aussi de véritables articles neufs au prix très intéressant. Découvrez les meilleures offres Aliexpress pour les soldes d’hiver 2024.

Les meilleures offres à saisir sur Aliexpress :

Google Pixel 8

Le Google Pixel 8 est l’un des fleurons du géant américain. Il possède un écran OLED de 6,2 pouces HDR10+ et une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Les jeux compatibles pourront donc tourner à 120 images par seconde. D’ailleurs, en parlant de titres vidéoludique, le modèle intègre la puce maison Google Tensor G3 lui permettant de lancer n’importe quel jeu gourmand de la boutique d’applications.

Côté appareil photo, le smartphone reçoit un double capteurs dont un grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Le Google Pixel 8 est doté d’une résistance à l’eau et à la poussière grâce à sa certification IP68. A environ 600 €, celui-ci apparaît comme l’un des meilleurs rapports qualité prix du moment. Si vous êtes plutôt intéressé par la version supérieure, n’hésitez pas à aller voir notre test du Pixel 8 Pro.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Le smartphone du géant sud-coréen est doté de toutes les technologies de pointe de la marque. Il intègre une somptueuse dalle OLED d’une résolution QHD+ (3088×1440) lui permettant d’afficher des détails exceptionnels, bien aidés par un excellent calibrage des couleurs. Samsung a d’ailleurs lâché ses puces maisons Exynos pour intégrer le processeur Snapdragon 8 Gen 2. Tous les jeux du play store seront lancés sans souci, avec les paramètres graphiques réglés au maximum. Le tout pourra être joué à 120 images par seconde grâce à la fréquence de balayage de 120 Hz.

Niveau appareil photo, Samsung a fait fort avec 4 capteurs photos, dont un grand-angle de 200 Mpx, un objectif périscopique de 10 Mpx, un téléobjectif de 10 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Le Galaxy S23 Ultra est sans doute le smartphone le plus polyvalent en photo du marché puisqu’il permet de prendre de nombreux clichés tout en alternant entre plans serrés, plans large, et photos macro.

iPhone 12 128 Go

Certes, il s’agit d’un modèle qui n’est plus très jeune. Mais à ce prix, difficile de le laisser passer. Un iPhone 12 neuf en dessous de 300 €, c’est encore du jamais vu. Bien qu’il s’agisse d’un téléphone daté d’il y a trois ans, sa puce A14 Bionic fait encore largement le travail en 2024. Il est doté d’une dalle OLED de 60 Hz, et la marque à la pomme a toujours su très bien calibrer ses écrans au niveau de la colorimétrie.

Côté photo, il reste encore bien doté avec un double capteurs de 12 Mpx, dont un objectif principal et un ultra grand-angle. Il est possible de zoomer numériquement jusqu’à 5x.

