South Park : la censure frappe encore, Paramount+ supprime 8 épisodes en France

Depuis quelques années, South Park suscite à nouveau la controverse. Après avoir été censurée par Netflix France en 2019, c’est la plateforme de streaming Paramount+ qui s’y colle.

Le service de films et de séries en streaming est pointé du doigt pour avoir volontairement censuré plusieurs épisodes de la série animée. Une décision surprenante étant donné que la série fait partie intégrante du catalogue de la plateforme depuis déjà quelques années.

C’est depuis 2022 que Paramount+ est le diffuseur de South Park en France, possédant les droits exclusifs de la série. Cependant, une récente découverte a semé le doute sur la politique de diffusion du service de streaming.

Les censeurs français suppriment South Park sans raison

Le 22 janvier, un internaute signalait l’absence du quatrième épisode de la saison 1 de South Park sur myCANAL et Paramount+. La réponse de Canal ne s’est pas fait attendre, la chaîne suggérant que le contenu de l’épisode était jugé inapproprié.

Bonjour, après retour de nos équipes en régie, ces deux contenus n'ont pas été mis en ligne volontairement (leur contenu est jugé inapproprié). C'est également le cas sur la plateforme Paramount+. Il ne s'agit donc pas d'un incident. — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) January 24, 2024

Ce n’est pas tout et ce serait en fait huit épisodes qui sont absents de la plateforme. Cela inclut des épisodes emblématiques tels que “Une promenade complètement folle avec Al Super Gay” de la saison 1 et “Jamais sans mon anus” de la saison 2.

Ces épisodes, très controversés à l’époque de leur diffusion, sont donc impossible à visionner sur Paramount+ en France. Évidemment, ce ne sont pas les seuls et des épisodes plus “récents” sont également touchés. Pour l’instant, la liste des épisodes absents est la suivante :

Saison 1 épisode 4

Saison 2 épisode 1

Saison 6 épisode 7

Saison 7 épisode 1

Saison 8 épisode 4

Saison 9 épisode 8

Saison 16 épisode 4

Saison 17 épisode 6

Les personnages de Al Super Gay et Mr Esclave ©Comedy Central

Il est intéressant de noter que cette censure semble être spécifique à la France et à l’Europe. Aux États-Unis, où la série est diffusée sur la plateforme MAX, aucun épisode de South Park n’a subi le même sort.

Pourquoi la censure peut-elle être problématique ?

Étrangement, aucun organe de censure en France n’oblige Paramount+ à bloquer ces épisodes. De plus, si le contenu des épisodes est sensible, le fait de les retirer intégralement est étonnant. En effet, South Park est une série interdite aux moins de 12, 16 et 18 ans (en fonction de l’épisode). Plutôt que de supprimer les épisodes, il aurait peut-être été suffisant d’en bloquer la diffusion aux plus jeunes.

Comme dit plus haut, ce n‘est pas la première fois que South Park est censuré de la sorte. Malheureusement, en Europe, il semblerait que la série dérange. The Stick of Truth, un jeu tiré de la franchise, avait également été censuré à sa sortie et avait dû subir des modifications importantes. En espérant que le prochain jeu : Snow Day ne subisse pas le même sort.

Il est vrai que South Park peut se montrer grinçant et obscène à certains moments. Cependant, le genre satirique est particulièrement important au bon fonctionnement d’une société. Il permet de remettre en question l’ordre établi en “éveillant la conscience” du spectateur. De plus, il met en lumière les inégalités et injustices de l’époque.

Finalement, censurer une œuvre comme South Park, si ce n’est pas la fin du monde, représente une dérive des “censeurs modernes”. Il semblerait que la satire n’ait plus sa place dans l’espace audio-visuel moderne, à moins que celle-ci soit totalement aseptisée.