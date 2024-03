Tous les épisodes de South Park en ligne gratuitement

Vous souhaitez vous accorder un moment de divertissement et délirer en suivant les aventures des personnages haut en couleur de South Park ? La mythique série de Trey Parker et Matt Stone, critique on ne peut plus acerbe et crue de l’Amérique d’aujourd’hui, est disponible en streaming gratuit sur Internet. Vous pouvez regarder les épisodes les plus récents issus des dernières saisons en date, ou les premiers épisodes qui ont marqué l’histoire de la série, sans débourser un centime. On vous explique comment faire sur cette page !

À lire aussi : quels sont les les meilleurs épisodes de South Park ?

📺 Regarder l’intégralité de South Park gratuitement en VO

Tous les épisodes de la mythique série américaine sont disponibles gratuitement sur le site South Park Studios. Soit plus de 320 épisodes à l’heure actuelle, répartis en pas moins de 26 saisons ! Le modèle économique de ce site est simple, puisque chaque épisode de 22 minutes est précédé d’un spot publicitaire de quelques secondes.

Il faut toutefois noter que les épisodes ne sont pas disponibles en français. En effet, le site South Park Studios met à disposition les épisodes en VO (anglais) avec ou sans sous-titre. C’est aussi l’occasion de visionner certains épisodes dans leur version non censurée, la série étant régulièrement rappelée à l’ordre !

Regarder les épisodes sur South Park Studios

Le site South Park Studios héberge l’intégralité des épisodes.

Vous pouvez vous joindre à la communauté de fans en vous inscrivant sur le site. Vous pourrez alors voter pour vos séquences préférées, établir vos playlists de scènes cultes, ou encore rejoindre des pages communautaires sur vos réseaux sociaux préférés.

Ce site dédié aux fans absolus contient également une boutique qui propose de nombreux produits dérivés South Park comme des vêtements, des goodies ou des accessoires. Vous pouvez également accéder à une mine d’informations afin d’en apprendre plus sur les personnages, les évènements, ou encore les lieux iconiques de la série (rubrique Wiki). Le site contient également une partie réservée aux jeux vidéo de la licence.

🤔 De quoi parle South Park ?

La série animée South Park, créée par Trey Parker et Matt Stone, suit le quotidien déjanté de quatre enfants inséparables à l’école primaire : Stan, Kyle, Cartman et Kenny. Les protagonistes, qui n’ont pas leur langue dans leur poche, sont particulièrement matures pour leur jeune âge. Ils évoluent à South Park, une petite ville fictive du Colorado, d’où sont originaires les deux créateurs. En plus des quatre personnages principaux, on rencontre plein d’autres personnages tout aussi barrés les uns que les autres, au fil des épisodes.

Épisode 4 de la saison 26 de South Park

South Park se démarque de par son ton provocateur et ses dialogues grossiers qui sortent du cadre de la bienséance télévisuelle. Il s’agit d’une satire de la société américaine, qui brise tous les tabous à grand renfort d’humour absurde et sarcastique. Ne vous y trompez pas, derrière son apparence de dessin animé innocent pour enfants, South Park est une série pour adultes. Elle est donc déconseillée aux plus jeunes. La série est diffusée depuis 1997 sur la chaîne américaine Comedy Central, où elle connaît un véritable succès. South Park, qui a dépassé les 300 épisodes, a été renouvelée jusqu’en 2027, jusqu’à la saison 30. Par ailleurs, pas moins de 14 téléfilms dédiés sont prévus en exclusivité sur la plateforme Paramount+.

À lire aussi : l’IA a recréé les personnages de la série South Park dans la vraie vie.

😊 Où regarder les épisodes en VF ?

Vous ne maîtrisez pas l’anglais au point de regarder une série ? Il est possible de regarder les épisodes de South Park en français. Sachez en effet que la chaîne française Game One diffuse les épisodes de la série en VF. Par ailleurs, il est également possible de regarder la série en français sur Pluto TV. Le service d’IPTV gratuit diffuse les épisodes sur sa chaîne dédiée. En revanche, vous ne pourrez pas sélectionner un épisode précis ou regarder une saison dans l’ordre. En effet, la chaîne diffuse uniquement ses programmes en direct comme à la TV. Vous devrez donc vous conformer à la programmation.

La chaîne gratuite South Park sur Pluto TV

Si vous souhaitez accéder à l’intégralité des épisodes à la carte, il va falloir payer. En effet, les 26 saisons sont disponibles en streaming et en version française sur la plateforme Paramount+. Il est également possible de regarder les téléfilms South Park: Joining the Panderverse, South Park (Ne convient pas aux enfants), ou encore le Concert anniversaire des 25 ans de South Park. La plateforme d’IPTV est disponible par abonnement à partir de 7,99 € par mois sans engagement. Le service est également inclus dans les offres Canal+ Ciné Séries, Canal+ Friends & Family, ou encore l’offre Rat+.

Il est également possible de profiter d’une période d’essai gratuite de 7 jours. De quoi regarder quelques épisodes gratuitement si cela vous intéresse. En revanche, vous ne pourrez pas voir l’intégralité.

Les 26 saisons sont disponibles en VF sur Paramount+

La plateforme Paramount+ est un service de streaming qui propose un catalogue complet de programmes. Il est notamment possible de regarder les séries The Walking Dead: Daryl Dixon, Halo, Tulsa King, Your Honor, et bien d’autres. Par ailleurs, The Walking Dead: The One Who Lives y sera diffusé en exclusivité dès le 29 mars. La plateforme compte également des films comme Top Gun: Maverick, Smile, Sonic, ainsi que des documentaires et des programmes jeunesse.