Test Honor MagicBook 14 2021 : moins de 1000 € pour un PC haut de gamme convaincant

Plutôt connu pour ses smartphones, le constructeur Honor commercialise également des PC portables compacts, des ultrabooks, dont le MagicBook 14 est l’un des représentants. Au format 14 pouces, il est équipé de composants haut de gamme, à l’image de son processeur Intel Core i7 à basse consommation électrique de onzième génération (Tiger Lake). Compte tenu de sa filiation avec Huawei, il n’est pas étonnant de constater que la configuration a de nombreuses similitudes avec le Matebook D 14 2020, que nous avions testé l’année dernière, mais qui embarquait à l’époque un processeur AMD Ryzen 5 3500U (lire notre test du Huawei Matebook D 14 2020). Et c’est un bon point, compte tenu des qualités de ce dernier !

Honor MagicBook 14 2021 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

L’ordinateur portable est disponible dans un autre format, avec un écran de 15,6 pouces. Bien sur, son poids est légèrement plus élevé (1,56 kg). Le MagicBook 15 est disponible sur Amazon pour 849 €, avec un processeur Intel Core i5 de dernière génération.

Le MagicBook 14 est aussi le petit frère du MagicBook Pro, qui dispose d’un écran au format 16 pouces et qui avait été lancé à la rentrée 2020 (lire notre test du Honor MagicBook Pro). Ce dernier a récemment subit une petite mise à jour lors de sa réapparition chez Huawei (lire notre test du Matebook D 16).

La configuration que nous avons testée est actuellement proposée à 949 €. C’est 250 € de moins qu’une configuration Dell XPS 13 équivalente (proposée en ce moment sur le site du constructeur à 1199 €), ce qui n’est pas négligeable.

Honor MagicBook 14 2021 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

L’ultrabook est également concurrencé par son alter ego de Huawei, le Matebook 14 2020, vendu 999 € chez Boulanger. Cette machine exploite le même châssis, mais avec un écran 14 pouces Full HD tactile cette fois, et un processeur Intel de dixième génération (Core i7-10510U), nettement moins performant en 3D que la puce de onzième génération du MagicBook (ce n’est pas très important si on n’envisage pas de jouer un peu avec l’ordinateur !).

Un design subtilement moderne

Le MagicBook 14 arbore un design sobre, tout en nuances de gris, sans fioriture particulière, à l’exception d’un chanfrein bleu qui fait le tour de l’écran et qui apporte une petite touche élégante et moderne. Il mesure 32,2 x 21,4 x 1,6 cm, pour un poids de 1,38 kg. Il n’est donc que très légèrement plus lourd (100 à 150 grammes !) que les ultrabooks « traditionnels » au format 13,3 pouces.

Honor MagicBook 14 2021 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Honor MagicBook 14 2021 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour protéger l’accès à vos données, la machine embarque un lecteur d’empreintes digitales, directement intégré au bouton de démarrage. Ce dernier s’est avéré rapide et efficace lors de nos tests. Ce système de déverrouillage est indispensable puisque la Webcam retenue par Honor n’est pas compatible avec Windows Hello.

Honor MagicBook 14 2021 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Honor MagicBook 14 2021 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’ailleurs, cet accessoire constitue le principal point faible du MagicBook 14 (et des Matebook de Huawei !). En effet, cette Webcam escamotable est dissimulée parmi les touches du clavier. Le point positif de ce dispositif réside dans le fait qu’il offre une confidentialité totale ! Car, si la Webcam est sortie, il suffit d’appuyer sur la touche pour la faire rentrer dans le clavier et l’image est logiquement instantanément coupée.

Soit on regarde son interlocuteur à l’écran, qui nous voit alors ainsi ! Soit on regarde le haut du clavier pour que son interlocuteur ait vraiment l’impression qu’on s’adresse à lui…

Le souci, c’est que la position de la Webcam rend les conversations vidéo peu intuitives. En effet, soit on regarde son interlocuteur à l’écran, et la personne a l’impression qu’on ne la regarde pas. Soit on fixe le haut du clavier où se trouve le Webcam, pour donner l’impression qu’on s’adresse directement à la personne, mais on la regarde plus dans les yeux (on ne regarde plus l’écran du tout d’ailleurs !)

Honor MagicBook 14 2021 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme cela est devenu incontournable, le MagicBook 14 est doté d’un clavier rétro éclairé. L’intensité du rétro éclairage des touches (deux niveaux) n’est pas très forte. Elle s’avère toutefois suffisante pour trouver ses marques si on doit travailler le soir ou dans une pièce mal éclairée.

Bon point, l’efficacité du clavier est rendez-vous, puisque nous n’avons constaté aucun souci rédhibitoire en ce qui concerne la qualité de frappe. Les touches du clavier procurent d’excellentes sensations, ce qui permet de saisir rapidement du texte en minimisant les fautes de frappe. Idem pour le large pavé tactile. Il offre un bon confort de glisse de l’index.

Honor MagicBook 14 2021 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La connectique du MagicBook 14 est « normalement » fournie pour un ultrabook. Ainsi, on dispose d’une prise casque/micro et d’un port USB A 2.0, sur le côté droit. Si ce dernier peut paraître désuet à l’heure actuelle, il est néanmoins suffisant pour brancher une souris ou un clavier. Sur le côté gauche, on, trouve un port USB C (qui n’est pas compatible Thunderbolt !), un second port USB de type A, au standard 3.0 pour relier une unité de stockage externe par exemple, et une sortie vidéo HDMI. Au final, cette configuration s’avère plus polyvalente que celle offerte par certains ultrabooks, comme le Dell XPS 13 ou le Lenovo Yoga Slim 9i, qui se sont purement et simplement débarrassé des ports USB de type A pour se focaliser sur les connecteurs de type C…

Honor MagicBook 14 2021 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Honor MagicBook 14 2021 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour le reste, certains pourront regretter l’absence d’un lecteur de cartes mémoire, alors qu’on en trouve un sur certains ultrabooks, comme le Dell XPS 13, le HP Spectre X360 et l’Asus Zenbook 13 OLED. Il en va de même pour le connecteur Ethernet ! Et aucun petit réplicateur de ports n’est fourni, qui pourrait être connecté au port USB C afin de bénéficier ponctuellement de ces connecteurs manquant. Dommage !

Enfin, pour ce qui est de la connectivité sans fil, le MagicBook 14 est compatible avec les standards les plus rapides du moment : Wi-Fi 6 (Wi-Fi ax) et Bluetooth 5.1.

Un affichage plutôt bien maitrisé

L’écran de 14 pouces de diagonale du Honor MagicBook 14 offre un bon compromis entre le confort d’affichage et le poids de la configuration. Il affiche des images au format 16:9. Ce dernier s’avère plutôt adapté à une utilisation multimédia, pour regarder des films par exemple, alors que certaines configurations ont plutôt misé sur le format 3:2, comme les Huawei Matebook et Huawei Matebook X, ce qui leur permet d’offrir un meilleur confort d’utilisation avec des applications professionnelles (image moins large et plus haute), comme Word ou Excel. D’autre part, l’affichage s’effectue en mode Full HD, ce qui est bien suffisant pour cette surface relativement limitée. Pas besoin de 4K !

Honor MagicBook 14 2021 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bon point, l’écran exploite une dalle IPS mate. Elle offre donc de belles couleurs et de larges angles de vision, et l’affichage n’est pas perturbé par les reflets visibles sur une dalle brillante, lorsqu’on utilise le PC portable en extérieur ou en intérieur lorsqu’on tourne le dos à une fenêtre ou une source lumineuse…

D’autre part, à la différence de certains ultrabooks (Asus Zenbook Flip S par exemple), l’écran n’est pas tactile et ne pivote pas sur 360 degrés, alors que cela peut faciliter la modification de certaines options de Windows ou l’utilisation d’applications multimédia.

L’écran comporte trois bords très fins (5 mm). Mais, comme souvent, la bordure inférieure est encore assez large ! Pour avoir une bordure supérieure très mince, le constructeur a du déplacer la Webcam, ce qui n’est pas – comme on l’a vu – une position très avantageuse ou pratique pour converser avec sa famille, ses amis ou ses collègues. Signalons que les ultrabooks qui arrivent à placer la Webcam en haut de l’écran et à offrir des bordures fines sur les quatre côtés de la dalle LCD sont rares ! On peut citer le Dell XPS 13 et le HP Spectre x360.

Nous avons soumis la dalle LCD à une batterie de tests afin de déterminer si la qualité d’affichage est bien adaptée à une utilisation professionnelle. Le constructeur annonce une luminosité et un taux de contraste respectifs de 300 nits et 800:1. Voyons cela !

Honor MagicBook 14 2021 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Les mesures relevées par notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus montrent que la luminosité maximale plafonne à 358 nits. Ce n’est pas extraordinaire mais c’est suffisant pour travailler et se divertir en intérieur. D’ailleurs, nous avons observé des mesures comparables (un peu moins de 400 nits) avec le Lenovo Yoga Slim 9i et l’Acer Swift 5, que nous avons testé en tout début d’année. Dans ce domaine, seul l’écran LCD 4K du Dell XPS 13 sort du lot, avec une luminosité maximale d’environ 500 nits.

En revanche, en ce qui concerne le taux de contraste moyen, le tableau est un peu moins bon. En effet, la valeur mesurée est de 1059:1, ce qui s’avère plutôt faible en comparaison des taux de contraste relevés sur les derniers ultrabooks qui sont passés entre nos mains (entre 1350:1 et 1750:1). Rien de dramatique toutefois…

Honor se rattrape avec un Delta E moyen mesuré à seulement 1,1, qui traduit une excellent fidélité des couleurs (comme toute valeur inférieure à 3 d’ailleurs). Cela montre que la configuration peut être utilisée dans un contexte vidéo/graphique professionnel, sans crainte que les couleurs affichées à l’écran ne correspondent pas à celles des autres éléments de la chaine graphique (fichier d’origine, imprimante, etc.).

Enfin, il en va de même pour la température des couleurs, qui a été mesurée à 6495 K. Par défaut, l’affichage s’avère donc parfaitement neutre, puisque la valeur de référence est de 6500 K ! L’affichage ne tire donc ni vers le jaunâtre ni sur le bleu. Et si cela ne correspond pas à vos préférences personnelles, vous avez la possibilité de modifier le rendu d’affichage, par l’intermédiaire d’une petite fenêtre, que l’on trouve dans le menu contextuel de l’affichage et qui permet de changer la température des couleurs.

Performances au top pour un ultrabook

A l’instar des ultrabooks lancés depuis le début de l’année, le Honor MagicBook 14 embarque un processeur Intel Core i7 de onzième génération. En l’occurrence, il s’agit du modèle i7-1165G7, qui intègre 4 cœurs (ou 8 threads) cadencés à 2,8/4,7 GHz. Ce dernier a l’avantage d’intégrer la puce graphique Iris Xe la plus performante de la dernière génération d’Intel, avec 96 unités d’exécution (contrairement au Core i5-1135G7 qui était présent dans l’Asus Zenbook 13 OLED que nous avons testé il y a quelques semaines et dont la puce Iris Xe n’exploitait que 80 unités d’exécution, ce qui fait baiser ses performances en 3D d’environ 50 %).

Ainsi, avec l’application PC Mark, qui procure un indice de performances avec des applications bureautiques, le score obtenu par le MagicBook 14 2021 s’élève à 5018. Cela correspond grosso modo au niveau de performance maximum envisageable avec un ultrabook à l’heure actuelle (le même indice est de 5165 avec la puce AMD Ryzen 5 4600H – à 6 cœurs – qui était présente dans le Huawei Matebook D 16). Pour évaluer les performances 3D, l’application 3D Mark met en évidence un indice de 1458. C’est presque 50 % de mieux que le score obtenu par la puce AMD Ryzen 5 4600H, qui était présente dans le Huawei Matebook D 16 !

En pratique, en exécutant des jeux assez sophistiqués, comme The Division 2 ou Far Cry 5, les animations comportent entre 10 et 15 images par seconde, avec un niveau graphique Ultra. C’est donc insuffisant pour obtenir des animations assez fluides pour jouer dans des conditions satisfaisantes. Toutefois, si on utilise les réglages graphiques les plus bas, on obtient entre 20 et 30 images par secondes, ce qui permet d’obtenir des animations nettement plus fluides.

Honor MagicBook 14 2021 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Grâce à la puce graphique Intel Iris Xe, on peut aussi jouer à des jeux moins sophistiqués, comme Fortnite, avec une qualité graphique Moyenne. Et dans ce cas, le compteur est quasiment tout le temps bloqué à 30 images par seconde tout le temps, ce qui est suffisant pour se détendre de temps à autre !

Enfin, la configuration peut être utilisée pour effectuer des calculs intensifs, dans le cadre d’un rendu 3D ou d’une compression vidéo, par exemple. Dans ces conditions, l’application CineBench renvoie un indice de performances de 2024 (en mode multi cœurs). On voit alors que le processeur Intel Core i7-1165G7 est moins performant – de 30 % environ – que le Ryzen 5 4600H d’AMD, qui embarque deux cœurs de plus. De la même façon, l’application HWbot est capable de soutenir un rythme moyen de 22 images par seconde lorsqu’il s’agit de coder une séquence vidéo Full HD en H265 (et de 5 images par seconde en 4K). Encore une fois, ces valeurs sont très inférieures à celles relevées avec une puce AMD récente.

Une grosse journée d’autonomie

La batterie du MagicBook 14 2021 a une capacité de 56 Wh, ce qui est plutôt commun à l’heure actuelle. Comme toujours, pour mesurer l’autonomie, nous avons ajusté la luminosité de l’écran à 200 nits.

Avec le test d’autonomie intégré à l’application PC Mark, l’ordinateur portable a fonctionné sans interruption pendant 10 h 28 min (ce qui correspond d’ailleurs avec la valeur annoncée par le constructeur, une fois n’est pas coutume ! ). C’est un bon résultat, qui place la configuration sous l’Asus Zenbook 13 OLED (12 heures et 15 minutes) et l’Acer Swift 5 (14 heures et 24 minutes).

On voit bien que si la dalle LCD Full HD est moins précise – certes – qu’une dalle 4K (même si l’intérêt d’une si haute définition est discutable sur un écran de cette taille), elle a cependant l’avantage d’être moins énergivore, ce qui permet d’obtenir une meilleure autonomie et de ne pas voir de souci de batterie en arrivant au terme d’une journée bien chargée…

D’autre part, la lecture en streaming depuis Netflix d’une vidéo de deux heures fait baisser le niveau de charge de la batterie de 22 %. On peut donc estimer à environ 9 heures l’autonomie totale en streaming vidéo. Cette valeur est dans la moyenne, sans plus, puisque les ultrabooks les plus endurants en la matière atteignent 12 à 14 heures (Asus Zenbook 13 OLED ou Acer Swift 5).

Enfin, on pourra également se détendre en jouant, mais pas longtemps ! En effet, lors de nos tests, il a suffit d’une demie heure de jeu (Fortnite) pour consommer environ la moitié de la charge de la batterie. Il faut donc compter sur une heure d’autonomie pour jouer, au maximum !

Concluons en signalant que Honor fournit un chargeur USB C de petite taille et d’une puissance de 65 watt, qui serait capable de recharger la batterie à hauteur de 53 % en une demie heure. En pratique, celle-ci ne retrouve que 43 % de sa capacité totale au bout de cette période. Et il faut attendre une heure pour regagner 76 % de charge, puis une heure et demie pour qu’elle soit presque totalement rechargée (96 %).

