The Batman : le conseil de Christian Bale à Pattinson pour « pisser » tranquillement

Le chevalier noir a de nouveau déployé sa cape sur les salles obscures. Sorti le 2 mars dans l’Hexagone, The Batman a été salué par la critique. On y retrouve Robert Pattinson, chargé d’incarner le super-héros lors de ses premières années au service de Gotham, alors que l’impitoyable Sphinx fait des ravages dans la ville. Évidemment, l’acteur succède à de gros noms d’Hollywood à l’instar de Christian Bale, figure de proue de la trilogie The Dark Knight.

Fort de cette expérience de poids, le comédien s’est permis de donner un curieux conseil à son jeune confrère, comme l’a confié ce dernier lors de la promotion du film. Soucieux d’obtenir l’avis de son illustre prédécesseur, Pattinson demande à Bale de lui révéler comment il perçoit le rôle de l’homme chauve-souris. Celui lui recommande alors de s’assurer que la Batsuit qu’il portera sera bien affublée d’une fermeture éclair afin de pouvoir aller faire ses besoins sans problème.

The Batman : le conseil esthétique de Christian Bale

Et ce n’est pas la première fois que Christian Bale, prochainement à l’affiche de Thor 4, prodigue un tel conseil. Il avait également fait la même recommandation à Ben Affleck, qui incarne notamment Batman dans Justice League. Interrogé par Acces Hollywood en 2013, il avait expliqué la raison derrière cet avertissement, évoquant ses propres déboires de tournage: « Le principal conseil que j’ai donné à [Affleck] était de s’assurer qu’il puisse pisser sans que personne ne l’aide car c’est plutôt humiliant sinon. Quelqu’un… doit vous aider à enlever le costume pour pouvoir le faire ». On imagine que l’acteur garde un mauvais souvenir de cette expérience, d’où ses conseils avisés.

« Attendez, c’est arrivé à [Affleck] aussi ? C’est fou », s’est amusé Pattinson sur BBC Radio 1 lorsqu’on l’a mis au parfum. Comme autre anecdote au sujet du tournage, Robert Pattinson a avoué dernièrement avoir dérobé des chaussettes sur le plateau de The Batman.

