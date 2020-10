The Mandalorian : tous les faits de la saison 1 importants pour la suite de la série

Plus que quelques jours avant la diffusion de la saison 2 de The Mandalorian. En attendant, voici un rappel de tous les détails qui devraient avoir leur importance dans les futurs épisodes.

Les fans de The Mandalorian trépignent d’impatience de découvrir la suite des aventures de Din Djarin et Bébé Yoda. À quelques jours du lancement de la saison 2, il est temps de revoir les premiers épisodes, ou en tout cas, de se remémorer les faits importants.

L’Enfant et Din Djarin à bord du Razor Crest – Crédit : Disney+ – Lucasfilm

La saison 1 de la série Star Wars a laissé de nombreuses questions en suspens. L’arrivée tardive du grand méchant Moff Gideon en fait partie. On sait que ce dernier est un ancien officier de l’Empire, ayant participé à la purge de Mandalore. Mais on ignore tout de son passé. Celui-ci est d’autant plus intrigant que Gideon est apparu à la fin de la saison 1 avec le Sabre Noir. L’histoire de la légendaire arme mandalorienne ainsi que la manière dont le méchant de The Mandalorian l’a obtenue seront expliquées dans les prochains épisodes, a confirmé Giancarlo Esposito. L’interprète de Gideon a même déclaré que le Sabre Noir serait « une clé de la deuxième saison ».

Les nouveaux épisodes devraient également expliquer pourquoi Moff Gideon tient absolument à mettre la main sur Bébé. Yoda. Dans la saison 1, le vilain dit à Din Djarin que l’Enfant a une valeur inestimée pour lui. Cette information suggère donc que Gideon en sait beaucoup sur Bébé Yoda. Il n’est en outre pas le seul à détenir la vérité sur l’Enfant. Le docteur Pershing, qui effectue les tests sur l’Enfant au début de la saison 1, semble lui aussi connaître les secrets des pouvoirs de Bébé Yoda. Celui-ci pourrait donc s’avérer être une source d’informations importante pour Din Djarin.

D’autres personnages de la saison 1 pourraient s’avérer éfalement utiles à notre héros. Dans la dernière bande-annonce, Mando semble parti chercher de l’aide auprès d’autres mandaloriens. Parmi eux, on retrouvera peut-être l’Armurière, qui semble également bien renseignée sur les événements qui se déroulent. Dans la saison 1, Mando a fait la connaissance de plusieurs autres alliés. Ceux qui sont encore vivants, tels que la mère célibataire Omera qui accueille Din Djarin dans son village, ou encore le mécanicien Peli Motto, rencontré sur Tatooine, pourraient pourquoi pas venir à nouveau en aide au chasseur de primes.

Des ennemis de retour dans la saison 2 ?

Mando risque d’en avoir bien besoin, car en plus du sombre Moff Gideon, le mandalorien s’est déjà fait beaucoup d’ennemis dans la première saison. Citons notamment Mayfield, Xi’an et Burg, qu’il a laissés dans le vaisseau prison dans le Chapitre 6. Un plan montrant un inconnu se tenant au-dessus du corps de Fennec Shand suggère également que la mercenaire n’est pas vraiment morte, et pourrait chercher à se venger de Din Djarin dans la saison 2. Il sera en outre intéressant de découvrir qui est celui qui découvre le corps de Shand.

D’autres personnages phares de la saison 1 sont aussi toujours entourés de mystère. C’est le cas notamment de Cara Dune, dont la tête aurait été mise à prix. Mais étant donné sa forte présence dans les bandes-annonces, il ne fait aucun doute que la saison 2 nous en apprendra plus sur son histoire. On retrouvera à ses côtés Greef Karga, ainsi que Mythrol, l’alien capturé par Mando au début de la première saison.

Enfin, les nouveaux chapitres devraient également nous éclairer sur le toujours très énigmatique héros de la série Din Djarin. La saison 1 a commencé à livrer quelques informations sur son passé, et notamment sur son enfance, mais on ignore encore beaucoup de choses sur Mando et sur sa relation actuelle avec la guilde de chasseur de primes.

Toutes ces énigmes, et sans doute beaucoup de nouveaux mystères, seront au programme de la saison 2. Pour les découvrir, rendez-vous vendredi 30 octobre sur Disney+.

Source : Gizmodo