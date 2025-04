Une série Star Wars sur Dark Maul en préparation

©Disney-Star Wars

Depuis son rachat par Disney en 2012, l’univers Star Wars n’a cessé de grandir. Avec Le Réveil de la Force, l’empire de Mickey a relancé l’histoire originelle, permettant de conclure ce qui s’appelle aujourd’hui la Saga Skywalker par une nouvelle trilogie.

En parallèle, Disney en aussi profité pour conclure la série animée The Clone Wars, en la reliant à l’histoire se déroulant dans La Revanche des Sith, avec le fameux ordre 66, avant de la continuer avec The Bad Batch.

Et ce n’est pas fini ! En effet, la saga Star Wars continue de s’étoffer avec l’arrivée prochaine d’une série animée inédite centrée sur l’un de ses personnages les plus sombres et énigmatiques : Dark Maul.

Cette nouvelle production, baptisée Star Wars : Maul – Shadow Lord, a été dévoilée à l’occasion de la Star Wars Celebration Japan 2025. Prévue pour une diffusion sur Disney Plus en 2026, elle s’attardera sur une période encore peu explorée du parcours du seigneur Sith.

Plongée dans l’empire criminel de Maul

Après son introduction remarquée dans La Menace Fantôme, Maul n’a cessé de fasciner les fans, réapparaissant dans les séries animées The Clone Wars et Rebels et même brièvement dans Solo: A Star Wars Story. Mais un pan entier de sa trajectoire restait flou : la création et l’effondrement de son syndicat criminel.

Star Wars : Maul – Shadow Lord se propose justement de combler cette lacune narrative, en retraçant l’ascension et la chute de son empire, dans l’ombre de l’Empire galactique.

Lucasfilm promet une ambiance plus noire qu’à l’accoutumée, renouant avec le ton mature parfois aperçu dans The Clone Wars ou The Bad Batch. Le doublage sera assuré par Sam Witwer, qui prête sa voix au personnage depuis plusieurs années. La série adoptera également un style d’animation inédit, marquant une nouvelle étape dans l’évolution visuelle des productions Star Wars animées.

L’annonce de Maul – Shadow Lord a pris de court de nombreux fans, qui ne s’attendaient plus à voir cet arc exploré. Alors que les séries live-action comme Andor (dont la saison 2 aborde la naissance de la rébellion) et Ahsoka se poursuivent, cette nouvelle série animée vient enrichir un univers toujours plus dense, en s’attardant sur ses figures les plus troubles. Le rendez-vous est fixé à 2026 sur Disney Plus.

Source : Space.com