TikTok accusé de fausser sa compétition au Festival de Cannes

TikTok démarre très mal à Cannes

Tout semble aller pour le mieux chez TikTok. L’application est la plus téléchargée dans le monde et les plus jeunes se passionnent pour les influenceurs présents sur la plateforme. L’occasion pour l’entreprise chinoise d’aller au Festival de Cannes pour organiser sa propre compétition. Mais comme l’indique L’Obs, Rithy Panh, président du jury, a claqué la porte. Une mauvaise nouvelle pour TikTok alors que plusieurs prix doivent être remis le 20 mai.

Rithy Panh quitte la présidence du jury de #TikTokShortFilms

Se faire une place à Cannes, c’est plutôt prestigieux. Tous les plus grands cinéastes sont présents et les accrédités découvrent des films comme Top Gun 2 dont les critiques sont très positives. TikTok a rejoint l’émulsion de cette période attendue par les cinéphiles avec son #TikTokShortFilms. Au programme, des créations originales et trois prix à gagner avec un jury présidé par Rithy Panh. Sauf que l’homme dénonce TikTok, accusé fausser la compétition avec des pressions importantes de la part de l’équipe européenne de l’application.

Interrogé par L’Obs, le réalisateur déclare : « Il n’arrêtaient pas de me demander des rapports sur notre avancement, alors qu’on ne s’était même pas vu [avec le jury] ». Le média précise que l’équipe européenne de TikTok « suggérait » le nom de gagnant, notamment les productions avec plus de moyens financiers mais surtout dépolitisés.

Il ne s’agit pas de dénigrer les créations, toutes intéressantes. Seulement, à choisir entre la grosse équipe professionnelle disposant de gros moyens, de 20 figurants et d’un directeur photo, et le petit gars qui a filmé ses potes avec une grande poésie et un message engagé, je pense qu’il faut plus récompenser le second. – Rithy Panh

Décrit comme « attristé » par la situation, Rithy Panh n’a eu d’autre choix que de donner sa démission. TikTok voulait créer un prix supplémentaire pour que la direction récompense son court-métrage préféré. Le réalisateur déclare : « Une compétition avec un jury, cela doit rimer avec une indépendance totale sur les choix. Je regrette que ça n’ait pas été le cas. ».

Pour TikTok, cette première édition du Festival de Cannes ne se déroule pas très bien.

Source : L’Obs