Zone Téléchargement change d’URL : quelle est la bonne adresse du site ?

Zone Téléchargement, l’un des sites de téléchargement français les plus populaires, fait face à de nouveaux soucis judiciaires. Le site a donc changé une fois de plus d’adresse, voici l’officielle afin de ne pas tomber sur un clone malveillant.

Zone Téléchargement est un site web créé en 2010 qui recense des liens de téléchargement direct de divers types de fichiers. Durant sa première période activité, il était premier dans sa catégorie et le 11e site le plus visité en France au 28 novembre 2016, date à laquelle il aura été fermé par la gendarmerie nationale française après une saisie des serveurs.

Moult fois inaccessible, plusieurs clones ont vu le jour dans l’objectif de prendre le relais. Attention toutefois puisqu’une majorité sont des arnaques destinées à attirer les internautes. Zone Téléchargement compte aujourd’hui près de 4 millions d’utilisateurs actifs par mois. C’est le onzième le plus visité en France, d’où son intérêt tout particulier pour les autorités.

Afin de ne pas vous tromper, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur Zone Téléchargement et surtout, sa bonne adresse Web.

Quelle est la bonne adresse Web de Zone Téléchargement ?

L’adresse zone-annuaire.onl n’est donc plus accessible en ce mois de décembre 2022. La nouvelle adresse Web officielle de Zone Téléchargement est désormais la suivante :

www.zone-telechargement.bond

Si vous aviez un compte enregistré, pas d’inquiétude, celui-ci est toujours valable aujourd’hui. Vous devriez retrouver tous vos téléchargements passés et autres informations déjà enregistrées.

Que s’est-il passé avec Zone Téléchargement ?

Le site Internet Zone Téléchargement aura fait face à de nombreux soucis avec la justice. Le 28 novembre 2016, deux serveurs ont été saisis, avec trois personnes placées en garde à vue. Le site aura été hors ligne pendant près de 24 heures, avant que DL-Protect ne soit désactivé et que les fichiers deviennent inaccessibles. Plusieurs clones auront ensuite émergé en ligne afin d’imiter le site original et de tromper les internautes.

Un nouveau nom de domaine aura vu le jour quelques années plus tard : zone-telechargement.ws, avant qu’un groupe d’organisations professionnelles du cinéma et le CNC demande de nouveau sa fermeture en décembre 2017, lançant ainsi une nouvelle vague de sites clonés et véreux.

Zone Téléchargement sera ensuite devenu Annuaire Téléchargement, Zone-Annuaire, puis ZT-ZA avant d’ouvrir une nouvelle URL, Zone-Telechargement.cam. Le site fermera définitivement en avril 2022, ses deux administrateurs ayant été envoyés en prison. Aujourd’hui, Zone Téléchargement vient donc de renaître de ses cendres avec l’URL www.zone-telechargement.bond.

Dois-je modifier mon DNS pour accéder à Zone Téléchargement ?

Changer le DNS de sa box ou son ordinateur permet d’augmenter la vitesse de connexion, mais aussi d’accroître la sécurisation de sa vie privée. D’autres utiliseront cette technique pour contourner les limitations des fournisseurs d’accès afin d’accéder à des sites verrouillés comme YGG Torrent ou Zone Téléchargement. Pour tout savoir à ce sujet, nous vous invitons à lire notre sujet dédié : comment accélérer et sécuriser votre connexion Internet en changeant de DNS.

Dois-je utiliser un VPN pour accéder à Zone Téléchargement ?

Oui, vous pouvez utiliser un VPN pour accéder à certains sites de téléchargements illégaux et de piratage en France, mais sachez bien que le piratage de ce type de fichiers est illégal. Très utilisé par celles et ceux qui souhaitent surfer et télécharger dans l’anonymat, le VPN est un bon moyen de sécuriser son ordinateur, son smartphone, voire tous les appareils connectés de la maison ou en dehors. Voici comment configurer un VPN en 2022.

