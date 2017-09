Emmy Awards : La série Black Mirror (épisode « San Junipero ») a été récompensée

Hier avait lieu la cérémonie des Emmy Awards qui récompense les meilleurs programmes de la télévision américaine. Netflix a notamment vu une de ses séries être récompensée. L’épisode San Junipero de Black Mirror saison 3 a reçu le prix du meilleur téléfilm. Black Mirror : San Junipero raconte l’histoire de Yorkie, une jeune fille timide qui va faire la rencontre de la sulfureuse Kelly. Les deux jeunes femmes vont alors tomber amoureuses, mais vont devoir faire face à plusieurs obstacles.



Cet épisode de 61 minutes détonne avec les autres épisodes de la série qui ont pour habitude de présenter un aspect sombre et fataliste de la société et des nouvelles technologies. Pour une fois dans cet épisode, la série aborde le thème du sentiment amoureux tout en nous ramenant dans un univers rétro des années 80. La présence des technologies est bien entendu toujours prégnante, mais de manière plus feutrée. Black Mirror : San Junipero saison 3 est disponible sur Netflix.

>>> Lire aussi : Nouveautés Netflix en septembre : Star Trek, Bojack Horseman, Captain America