Freebox, Livebox, Bbox, SFR Box : quelle est la meilleure box internet ?

Actuellement, 4 opérateurs se mènent une sévère bataille pour gagner de nouveaux utilisateurs, tout en essayant de conserver les anciens. La guerre des prix fait rage, et on trouve même des offres internet à moins de 5 euros. Mais que valent leurs services ? Peut-on réellement profiter d'une connexion digne de ce nom, d'une box offrant de nombreux services vidéo, d'un environnement classe et simple à appréhender ? Nous avons testé toutes les box des opérateurs en fonction de leur prix, leurs capacités leurs interface, et vous livrons ici nos conclusions.

>> Free, SFR, Orange, Bouygues, qui a la meilleure box ?