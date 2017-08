[Promo] SFR RED illimité 30 Go à 10 €/mois à vie

Jusqu'au 2 octobre, SFR transforme son forfait RED illimité 1 Go. Celui-ci voit son enveloppe de données 3G/4G révisée à 30 Go tout en conservant le même prix, soit 10 € par mois.



Sans engagement ni condition de durée, il comprend les appels, SMS et MMS illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM, depuis la France ou tout autre pays de l'Union Européenne. L'enveloppe data est également disponible à l'étranger.



À noter également qu’au-delà des 30 Go de données, il faut en passer par la case rechargement. Le plan mis en place comprend jusqu’à quatre recharges de 100 Mo, à 2 € chacune. Au-delà, l’accès est coupé.

SFR prolonge également son offre RED illimité 15 Go à 15 €/mois. Outre ses avantages classiques en France Métropolitaine (appels, SMS et MMS vers mobiles et fixes), ce forfait est idéal pour les globe-trotters. Il comprend ainsi les appels, SMS et MMS illimités depuis l'Europe (hors France métropolitaine), les DOM, les USA et le Canada vers les mobiles et fixes de ces pays. L'enveloppe data de 15 Go subit le même traitement. Attention, au-delà des 15 Go dépensés à l'étranger, la facturation s'effectue aux conditions de l'option SFR Voyage.

Enfin, la box n’échappe pas aux promos. La Box Fibre de RED passe de 19,99 €/mois à 15 €/mois sans condition de durée. Elle inclut une connexion jusqu’à 100 Mbits en débit descendant et 50 Mbits en montant. Elle comprend aussi les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations. Pour la télévision, il faut ajouter 2 €/mois sans engagement. Cette option donne accès à 27 chaînes de TV en HD et à la TV de rattrapage.

