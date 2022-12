Cpasbien change d’URL : quelle est la bonne adresse du site ?

Cpasbien, le célèbre site de téléchargement français désormais rebaptisé Oxtorrent, a une nouvelle fois de changé d’adresse Web. Voici tout ce qu’il faut savoir sur Cpasbien et surtout la bonne URL pour accéder au site Internet sans se faire avoir par une arnaque.

Tout comme Zone Téléchargement qui a changé d’adresse Web et YggTorrent qui modifie régulièrement son URL, le site Internet de téléchargement illégal Cpasbien aura rencontré, lui aussi, certains soucis avec la justice.

Cpasbien se nomme désormais Oxtorrent. Le site pirate vous permet d’accéder à de nombreux contenus en téléchargement illégal, allant des séries aux films, en passant par les livres numériques, les albums de musique ou encore des logiciels, sans inscription.

Quelle est la bonne adresse Web de Cpasbien ?

Attention, de nombreux clones de Cpasbien pullulent sur Internet, à l’instar de l’adresse cpasbien.tf. Afin de ne pas vous faire avoir par ces sites malveillants, vous avez aujourd’hui deux solutions pour vous connecter à la bonne adresse du site de téléchargement Cpasbien. Voici les deux URL :

https://www.oxtorrent.sk

https://www.cpasbien.ac

Que s’est-il passé avec Cpasbien ?

Le site Internet Cpasbien existe depuis une vingtaine d’années et fait partie des sites de torrents les plus populaires en France. Le site de téléchargement illégal, qui s’appuie sur le protocole BitTorrent, a subi de nombreux déboires avec la justice.

Si Cpasbien n’héberge aucun contenu directement sur sa plateforme et que le site se contente de répertorier des liens relayant vers des fichiers torrent, il est considéré comme illégal par les autorités françaises. Le partage et le téléchargement de fichiers torrent répertoriés enfreignent la législation sur le droit d’auteur.

Tout comme Torrent9, Extratorrent et Isohunt, Cpasbien se sera ainsi retrouvé bloqué par la justice française en 2017. Pour échapper aux autorités, les administrateurs doivent régulièrement changer d’adresse Web.

Dois-je modifier mon DNS pour accéder à Cpasbien ?

Changer le DNS de sa box ou son ordinateur permet d’augmenter la vitesse de connexion, mais aussi d’accroître la sécurisation de sa vie privée. D’autres utiliseront cette technique pour contourner les limitations des fournisseurs d’accès afin d’accéder à des sites verrouillés comme Cpasbien, YGG Torrent ou Zone Téléchargement. Pour tout savoir à ce sujet, nous vous invitons à lire notre sujet dédié : comment accélérer et sécuriser votre connexion Internet en changeant de DNS.

Dois-je utiliser un VPN pour accéder à Cpasbien ?

Oui, vous pouvez utiliser un VPN pour accéder à certains sites de téléchargements illégaux et de piratage en France, mais sachez bien que le piratage de ce type de fichiers est illégal. Très utilisé par celles et ceux qui souhaitent surfer et télécharger dans l’anonymat, le VPN est un bon moyen de sécuriser son ordinateur, son smartphone, voire tous les appareils connectés de la maison ou en dehors. Voici comment configurer un VPN en 2022.

