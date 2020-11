Fortnite pourrait revenir sur iOS grâce à GeForce Now, la plateforme de cloud gaming de Nvidia

Est-ce bientôt le retour du célèbre battle royale sur les iPhone ? Pendant qu’Epic Games et Apple sont empêtrés dans leur conflit juridique, Nvidia a adapté sa plateforme de cloud gaming GeForce Now avec laquelle Fortnite est compatible pour la proposer sur iOS.

Affiche de Fortnite – Crédit : Epic Games

Fortnite a été supprimé de l’App Store et du Play Store au début du mois d’août. Son développeur Epic Games avait modifié le mode de paiement des achats in-app afin de contourner les commissions prélevées par Apple et Google. Ces derniers ont donc pris une action immédiate en retirant le jeu de leur magasin d’application. Depuis, Apple et Epic Games sont en plein conflit juridique. Le développeur demande le retour de Fortnite sur l’App Store après avoir perdu 60 % de joueurs tandis qu’Apple a supprimé tous les jeux Epic Games de sa plateforme en guise de représailles. D’ailleurs, la mise à jour vers iOS 14 a automatiquement supprimé Fortnite de certains iPhone.

Nvidia GeForce Now arrive bientôt sur iOS

En attendant l’issue du procès et un éventuel retour du battle royale le plus populaire, Nvidia aurait trouvé la solution pour permettre aux joueurs d’iOS d’avoir accès à Fortnite. Apple n’autorise pas les services de cloud gaming sur l’App Store puisqu’ils enfreignent les règles d’utilisation. Il les a récemment modifiées afin d’instaurer de nouvelles directives. Ainsi, chaque jeu en streaming doit être soumis en tant qu’application individuelle, ce qui est loin d’être une solution idéale pour les services comme xCloud, Stadia et GeForce Now.

Cependant, les plateformes de cloud gaming peuvent passer par un navigateur web comme Safari afin de proposer leur service aux joueurs d’iOS. C’est ce que Nvidia a fait avec GeForce Now. Il a développé une nouvelle version de GeForce Now afin de la rendre accessible sur iOS depuis un navigateur web. D’après BBC, GeForce Now devrait arriver sur iOS avant les vacances d’hiver. La plateforme est compatible avec Fortnite, donc les joueurs ont une lueur d’espoir de voir le battle royale revenir en quelque sorte sur iOS. Ils joueraient en fait à la version PC de Fortnite depuis leur smartphone.

Cependant, Nvidia n’a pas encore confirmé la présence de Fortnite sur GeForce Now pour iOS. Un porte-parole a déclaré à BBC que : « Fortnite n’est pas confirmé pour GeForce Now sur des plateformes autres que PC, Mac et Android ». D’ailleurs, Nvidia n’est pas le seul à préparer son application de cloud gaming pour une sortie sur iOS. Phil Spencer, le dirigeant de Xbox, a récemment annoncé que Microsoft aurait prévu de rendre xCloud disponible dès 2021 sur iPhone via un navigateur web.

