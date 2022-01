On vous offre un Oppo Find X3 Lite, le smartphone équilibré qu’il vous faut

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Tom’s Guide s’associe à Oppo pour vous faire vivre un beau début d’année 2022 en vous offrant un Find X3 Lite. Sorti en 2020, il s’agit du point d’entré dans la gamme Find qui comprend les smartphones les plus onéreux d’Oppo.

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter cet Oppo Find X3 Lite, il vous suffit de vous rendre sur Facebook. Le concours a lieu jusqu’au 7 janvier à midi.

Pour participer, il suffit de :

Suivre notre compte Tom’s Guide France

Suivre le compte Oppo France

Partager et commenter le concours qui se trouve ici (capture requise pour les profils privés)

Un tirage au sort sera organisé à l’issue du concours. Le gagnant sera informé par MP (message privé).

Oppo Find X3 Lite : avez-vous vraiment besoin de plus ?

Le Find X3 Lite, c’était la réponse d’Oppo aux besoins de bon nombre d’utilisateurs. Ce smartphone n’a pas la meilleure photo, n’est pas le plus puissant du moment, mais cela importe-t-il vraiment ? Lors de son test, nous avions su apprécier un appareil équilibré qui répondait aux besoins des consommateurs. Bien conçu, il est sans fioriture et se paye même le luxe d’avoir un très bon rendu photo.

A lire > Test Oppo Find X3 Lite : et si vous achetiez un bon smartphone à prix honnête ?

Son grand écran de 6,43 pouces est bien calibré et permet de profiter avec justesse de ses contenus photo ou vidéo. Le processeur qui l’anime, un Snapdragon 765G, n’est pas le plus performant. Il commence d’ailleurs un peu à dater. Et pourtant. Force est de constater qu’il demeure suffisant pour la plupart des usages. Alors à moins que vous ne puissiez que jouer en 60 fps à Genshin Impact, il répondra à tous vos besoin. Et même l’autonomie n’est pas minable : une journée avec en sus une charge ultra rapide. Nous avons cherché, mais non ce Find X3 Lite est un bon smartphone, tout simplement.