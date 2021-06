Marvel : Emilia Clarke compte s’inscrire dans la durée avec le MCU

Après avoir consacré 10 ans à Game of Thrones, Emilia Clarke compte apparemment en faire autant avec Marvel.

Emilia Clarke était la grande star de la série à succès Game of Thrones. Après le succès phénoménal de la série, celle-ci s’est terminée sur une saison 8 en demi-teinte. Emilia Clarke a d’ailleurs elle-même compati avec les fans. Après ce rôle qui a littéralement propulsé Emilia Clarke au rang de superstar du petit écran, la jeune actrice a fait un passage dans Solo : A Star Wars Story, et est désormais au casting de Secret Invasion, la prochaine série Marvel. Et l’actrice compte bien s’inscrire dans la durée avec les productions Marvel.

Emilia Clarke dans le rôle de Daenerys Targaryen. Crédit : HBO

Après avoir consacré 10 ans de sa vie à Game of Thrones, Emilia Clarke ne compte pas papillonner. Après ce rôle à succès, l’actrice est tout de même apparue au casting de Solo : A Star Wars Story, et va revenir sur Disney+ avec Secret Invasion, nouvelle série Marvel. Un nouvel univers qui semble convenir à la jeune actrice, qui espère continuer à participer aux productions Marvel.

Emilia Clarke s’est en effet montrée très positive au sujet de son expérience avec Marvel, et l’a fait savoir à THR. « Tout le monde n’a que les plus grands éloges à offrir (à Marvel). Il y a une raison pour laquelle les acteurs y restent. Ils sont très aimés parce qu’ils s’amusent beaucoup. Je suis totalement prête pour ça. » a-t-elle déclaré.

Emilia Clarke : une collaboration avec Marvel MCU faite pour durer ?

La jeune actrice, qui est plutôt bavarde avec les médias, serait d’ailleurs terrifiée de révéler accidentellement des informations confidentielles à propos de Secret Invasion. « Je vis dans la peur que quelque chose se passe, que je dise quelque chose que je ne devrais pas, et qu’ils se fâchent. Mais, je joue un personnage que j’adore à tous les niveaux. »

Emilia Clarke est très positive à propos de ce projet, et a du mal à contenir son enthousiasme. « J’ai l’impression qu’ils sont comme le Apple de ce secteur. (…) C’est tellement cool. Honnêtement, ce sont les gens qui font le MCU qui m’ont poussé à vouloir vraiment le faire. Je pense que le cœur et la tête de tout le monde sont au bon endroit. » a-t-elle déclaré.

La série Game of Thrones a fait décoller la carrière d’Emilia Clarke. Très impliquée dans la série, la jeune actrice incarnant la reine au destin tragique, Daenerys Targaryen avait même écrit elle-même certains de ses discours en Valyrien. La popularité acquise par Emilia Clarke n’a fait que grandir depuis. Non contente d’apparaître dans MCU et Star Wars, elle a même écrit son propre comics, qui sortira au mois de juillet 2021. Du côté de Marvel, le programme est extrêmement chargé, avec une dizaine de séries à venir très bientôt.

