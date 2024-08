Meilleurs jeux de course PC, PS4, PS5, Xbox et PC : voici les meilleurs titres pour rouler à toute vitesse

Les jeux de course sont particulièrement prisés des fans d’automobile, mais il en existe de très nombreux, avec une exigence de conduite plus ou moins importante. Entre les simulations, les titres arcades et ceux situés à mi-chemin que l’on nomme “simcade”, pas facile de faire un choix. Voici donc notre comparatif des meilleurs jeux de course sur PS4 et PS5.

© Playground Games / Turn 10 Studios

Vous êtes plutôt arcade ou simulation ? Les jeux de course peuvent être classés parmi trois catégories : l’arcade, la simulation, et le “simcade”. Ce dernier ne prend pas vraiment parti pour l’un ou l’autre mais tente plutôt de garder un équilibre entre le plaisir de conduite et la simulation pure et dure, afin de proposer une certaine accessibilité au grand public. D’autres titres sont purement arcades et restent très faciles à prendre en main, quand d’autres softs sont purement axés simulation et réalisme.

Que vous soyez sur PS5 ou Xbox Series X|S, ou sur une machine d’ancienne génération comme la PS4 et la Xbox One, il y en aura pour tous les goûts. Voici notre sélection des meilleurs jeux de course sur consoles et PC.

Forza Motorsport, le meilleur jeu de “simcade”

Forza Motorsport, le meilleur jeu de "simcade"

Forza Motorsport est sans doute l’un des meilleurs exemples qui peut illustrer le concept de “simcade”. Avec une attention particulière apportée aux détails des véhicules, aussi bien à l’extérieur que dans l’habitacle, les fans d’automobile seront comblés. Le titre est relativement exigeant en fonction des aides à la conduite que l’on active ou désactive, et la physique des véhicules peut être assez difficile à gérer, autant que pour le transfert de masse, que pour la pression des pneumatiques, et la gestion freinage/accélération.

De même, le comportement routier des véhicules varie considérablement en fonction du type de transmission : les propulsions sont en général plus compliquées à manœuvrer car une trop grande pression sur l’accélérateur peut vous faire partir en tête à queue, quand les voitures à quatre roues motrices sont en général plus faciles à piloter de par leur tenue de route supérieure. C’est un jeu qui peut parfaitement se jouer avec un volant / pédalier. N’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs modèles.

Pour autant, Forza Motorsport n’est pas une simulation pure et dure car il permet à chacun d’adapter son expérience en désactivant ou en activant des aides à la conduite en fonction de son niveau de compétence. Le gameplay reste accessible à un large public. Forcément, avec plus de 700 véhicules jouables, il n’est pas vraiment possible de pousser le réalisme à son paroxysme pour chaque bolide. Le titre peut aussi compter sur plus de 20 circuits dont Spa-Francorchamps et le Nürburgring. Il reste par ailleurs agréable à jouer à la manette. Voici à ce propos les meilleurs modèles si vous jouez sur PC.

© Playground Games / Turn 10 Studios

Plateformes : PC et Xbox Series X|S

Gran Turismo, l’excellente alternative pour PS4 et PS5

Gran Turismo 7 l'excellente alternative sur PS4 et PS5

Gran Turismo est ce qu’est Forza Motorsport pour Xbox : un jeu à mi-chemin entre l’arcade et la simulation qui offre un gameplay personnalisable. Cependant, il est moins indulgent que Forza Motorsport, bien que des aides à la conduite peuvent être activées afin d’offrir un plaisir de jeu adapté à tous les niveaux. Le jeu propose sensiblement la même philosophie aux joueurs sur les consoles de Sony, à quelques détails près puisqu’il n’y a toujours pas de dégâts au sein de la licence.

Le créateur, Kazunori Yamauchi, a souvent exprimé son amour pour les automobiles et est réticent à les représenter accidentés. De ce fait, la franchise s’est toujours concentrée sur l’expérience de conduite pure plutôt que les accidents. Quoi qu’il en soit, Gran Turismo cherche à offrir un gameplay réaliste tout en s’assurant que le soft reste amusant et accessible au plus grand nombre. C’est pour cela que certains aspects réalistes sont atténués afin d’éviter la frustration des joueurs.

Gran Turismo 7 peut se targuer de compter une quarantaine de circuits et plus de 110 tracés différents, lesquels vous pourrez courir à travers plus de 400 véhicules : des supercars aux hypercars en passant par des prototypes de courses d’endurance. Le titre est disponible sur PS4 et PS5, cependant, il pourrait sortir aussi sur PC.

© Sony Interactive Entertainment

Plateformes : PS4 et PS5

Forza Horizon 5, le jeu de course open-world

Forza Horizon 5, le jeu de course open-world

Forza Horizon 5 est un jeu de course qui vous laisse explorer librement une carte, en l’occurrence, le Mexique. Dans ce jeu, et comme dans tous les opus précédents, vous participez à un festival appelé “Horizon” qui rend hommage à l’automobile sous sa forme la plus étendue. Vous pouvez conduire plus de 500 voitures différentes, allant du SUV à l’hypercar en passant par la sportive compacte, à travers les routes du Mexique offrant des paysages variés en bord de mer et une forêt tropicale.

Le jeu met l’accent sur l’aspect communautaire puisque vous pouvez régulièrement croiser de vrais joueurs sur la carte et lancer des défis sur le pouce afin de tester vos compétences en pilotage et les réglages de votre véhicule. Car oui, pour un jeu arcade, Forza Horizon 5 reste un minimum exigeant en ce qui concerne la conduite, puisque il y a tout une panoplie de réglages à maîtriser.

Vous pouvez régler la pression des pneus pour avoir un impact sur l’adhérence et la maniabilité. La hauteur de caisse peut aussi être personnalisée pour améliorer l’aérodynamique, de même que pour la répartition des freins, le différentiel, et même la boîte de vitesse, ce qui vous permet de régler chaque rapport pour ajuster l’accélération et la vitesse de pointe.

Des mécaniques de jeu reprises à sa déclinaison typée simulation Forza Motorsport, et parfaitement bien intégrés sur les jeux Horizon. Forza Horizon 5 possède le système de saisons repris à son prédécesseur qui se déroulait en Écosse. Toutefois, le Mexique étant un pays aride, l’impact est bien moindre entre l’hiver et l’été, voir inexistant.

© Playground Games / Turn 10 Studios

Plateformes : PC, Xbox One, Xbox Series X|S

The Crew Motorfest, le jeu arcade qui s’inspire de Forza Horizon

The Crew Motorfest, le jeu arcade qui s'inspire de Forza Horizon

Au départ, The Crew s’était distingué par la possibilité de parcourir l’entièreté des Etats-Unis, de la côte ouest à la côte est, en passant par des villes comme Los Angeles, Las Vegas et New York. Après un deuxième opus en demi-teinte, The Crew change son fusil d’épaule en s’inspirant de la concurrence : Forza Horizon, mais avec des fonctionnalités supplémentaires. En effet, les joueurs peuvent piloter des bateaux et des avions à travers des courses endiablées sur l’île d’Oahu où se situe Hawaï. Au total, on dénombre plus de 600 véhicules jouables toutes catégories confondues.

Comme pour Forza, le véhicule peut être réglé à votre convenance, notamment la pression pneumatique et l’aérodynamique, afin d’avoir un véhicule unique adapté à votre style de pilotage. Vous pouvez courir face à d’autres joueurs et ainsi mettre à l’épreuve vos talents et les performances de votre voiture. Le mode histoire est intéressant puisqu’il s’agit d’une suite de courses qui retrace l’historique des véhicules ayant marqué l’histoire à travers des cinématiques et des courses endiablées.

Cela vous permet d’essayer de nombreuses voitures que vous n’avez pas encore acquis. Vous pourrez les refaire à votre guise afin de récolter des crédits pour améliorer et acheter de nouveaux véhicules. Bref, The Crew Motorfest s’est rapproché de la concurrence et offre ainsi une véritable alternative pour les joueurs Playstation, puisque Forza est une exclusivité Microsoft.

© Ubisoft

Plateformes : PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 et PS5

Need for Speed Unbound, le jeu de course purement arcade

Need for Speed Unbound, le jeu de course purement arcade

Si vous aimez les voitures mais que vous ne cherchez pas le réalisme, Need for Speed Unbound est un très bon challenger. Au programme, drift, nitro, grande vitesse et surtout, pas de prise de tête. Le titre vous emmène dans la ville fictive de Lakeshore City, qui s’inspire grandement de Chicago. Vous pouvez parcourir librement la ville et échapper aux forces de l’ordre. Le jeu se distingue des autres productions de la franchise avec une ambiance graphique unique reposant sur des effets de style dessin animé lors des dérapages, des tags graffiti et d’autres animations lorsque vous roulez à grande vitesse.

Autrement, le jeu garde l’essence de la licence, à savoir une personnalisation à outrance aussi bien mécanique qu’esthétique. En ce qui concerne le plateau proposé, vous pouvez piloter environ 150 véhicules. Les courses-poursuites avec la police sont bien présentes et donnent donc lieu à des courses arcades palpitantes. Les joueurs les plus audacieux et qui adoptent une conduite dangereuse sont récompensés. Need for Speed Unbound est le jeu de course arcade par excellence. Toutefois, la franchise peine malgré tout à innover et l’impression de déjà-vu est bien présente.

© Electronic Arts

Plateformes : PS5, Xbox Series X|S et PC

F1 2024, le meilleur jeu de Formule 1

EA Sports F1 2024, le meilleur jeu de Formule 1

La licence F1 20XX s’est illustrée par ses reproductions fidèles des monoplaces en fonction de leur saison ainsi que des circuits. À l’image des jeux de course comme Forza Motorsport et Gran Turismo, la conduite est exigeante sans pour autant être une simulation pure et dure, puisque les aides à la conduite peuvent être cochées. En effet, le gameplay est personnalisable avec l’activation ou non des aides à la conduite comme l’ABS, le contrôle de traction et consorts.

Mais surtout, vous pouvez désactiver certaines règles comme les pénalités, les sorties de route et les sanctions après collisions. Avec toutes les aides désactivées, le jeu s’approche considérablement d’une vraie simulation, c’est pourquoi certains pilotes comme Pierre Gasly et Charles Leclerc s’entraînent sur leur setup dédié à la maison.

Avec la plupart des aides, on peut se retrouver avec un jeu assez arcade et s’amuser tout autant pour les joueurs novices. Évidemment, tout est sous licence, vous aurez alors toutes les écuries et pilotes de la saison 2024, ainsi que tous les circuits du championnat, notamment Arabie Saoudite, Belgique ou encore Italie sur le prestigieux circuit de Monza.

© Electronic Arts

Plateformes : PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S

Assetto Corsa Competizione, le meilleur simulateur

Assetto Corsa Competizione, le meilleur simulateur

Assetto Corsa Competizione est sans doute l’un des meilleurs simulateurs de sa génération. Le titre se concentre principalement sur les voitures de compétitions GT3 et GT4 et donc non homologuées pour la route. Ici, c’est de la pure simulation. Chaque voiture possède un comportement qui lui est propre, par exemple, conduire une Bentley Continental GT3 est très différent que de piloter une Ferrari 488 GT3 : l’une est plus confortable à conduire, quand l’autre s’avère plus punitive.

Les erreurs ne pardonnent pas et si vous êtes novice du genre, vous allez faire des têtes à queue pendant quelques jours avant de commencer à prendre la main. Il en est de même pour le son des moteurs, remarquablement bien travaillé, et les circuits superbement bien modélisés. Certes, le plateau de voiture est moins fourni, mais le jeu préfère miser sur la qualité plutôt que la quantité. De plus, vous en aurez pour de très nombreuses heures de pilotage, car il est bien plus long d’apprivoiser chaque véhicule.

Le jeu demande également une gestion minutieuse de vos stratégies en course, ainsi que la préparation de vos véhicules pour optimiser leurs performances sur circuit. Assetto Corsa Competizione, quel que soit le support, est beaucoup moins prenant à la manette. C’est un titre qui se joue au volant et pédalier. Pensez-y si vous souhaitez l’acquérir. Vous pourrez toujours consulter notre comparatif des meilleurs volants pour PS5 afin de faire le bon choix.

© Kunos Simulazioni

Plateformes : PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X|S, PS5