OPPO Find X5 Pro : prix, fiche technique, design, on sait presque tout avant la sortie du smartphone

OPPO s’apprête à dévoiler son nouveau smartphone haut de gamme, le Find X5 Pro. En attendant l’annonce officielle, une fuite dévoile tout ce qu’il faut savoir sur l’appareil : son prix, sa fiche technique et son design. On fait le point sur les informations.

L’OPPO Find X5 Pro devrait être dévoilé d’ici quelques semaines à l’occasion du MWC 2022 qui se déroulera à Barcelone du 28 février au 3 mars. Le Find X5 Pro est le prochain smartphone haut de gamme du constructeur chinois. Ce sera le successeur direct du Find X3 Pro que nous avons eu l’occasion de tester puisque le chiffre 4 porte malheur en Chine.

Rendus du OPPO Find X5 Pro – Crédit : WinFuture

Après un aperçu du prochain smartphone au travers d’une photo volée le mois dernier, une nouvelle fuite du média allemand WinFuture dévoile presque tout sur l’OPPO Find X5 Pro. Son design atypique avec la forme unique de son bloc photo n’est ainsi pas la seule nouveauté intéressante du smartphone.

L’OPPO Find X5 Pro serait un photophone performant à plus de 1 200 €

À l’instar de la majorité des smartphones Android haut de gamme de 2022, l’OPPO Find X5 Pro serait alimenté par le Snapdragon 8 Gen 1, le nouveau SoC mobile survitaminé de Qualcomm. La puce graphique Qualcomm Adreno 730 accompagnerait ce processeur. Le Find X5 Pro serait aussi équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne.

Au niveau de la dalle, on s’attend à un écran AMOLED QHD+ (3216 x 1440 pixels) de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’OPPO Find X5 Pro serait aussi un photophone très prometteur grâce à la collaboration avec le géant suédois Hasselblad. Le bloc photo arrière serait composé de trois caméras : un capteur principal de 50 Mpx, un capteur grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif de 13 Mpx. Le traitement d’images serait effectué par la nouvelle puce maison MariSilicon X.

De plus, l’OPPO Find X5 Pro aurait une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 80W. En termes de prix, WinFuture s’attend à ce que le smartphone soit vendu au-dessus de la barre des 1 200 € en Europe. Enfin, il faut rappeler que toutes ces informations n’ont pas encore été officiellement confirmées par le constructeur. En tout cas, on note les ressemblances avec le nouveau OnePlus 10 Pro qui devrait arriver en France d’ici la fin du mois de mars.

Source : The Verge