Ce casque Bose à 300 € est GRATUIT si vous précommandez un Google Pixel 6 / 6 Pro

Google vient de présenter ses nouveaux smartphones. La gamme 2021 s’articule autour de deux modèles haut de gamme, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Pour célébrer ce lancement, Google annonce qu’il offrira un casque Bose Headphones 700 à tous ceux qui précommanderont l’un de ses nouveaux smartphone. Un magnifique cadeau de 299,99 €.

Google Pixel 6 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Bose Headphones 700, un casque ANC à 300 € qui excelle presque partout

Bien que sorti en 2019, le Headphones 700 est encore aujourd’hui le fleuron technologique de Bose. Casque à réduction de bruit active, il offre d’excellentes prestations sur tous les plans. Une reproduction sonore flatteuse, une très bonne captation de la voix en appels (avec nettoyage des bruits ambiants pour l’interlocuteur), un design novateur pour Bose, des commandes tactiles complètes et un ANC performant. Même sa latence est suffisamment faible pour permettre une utilisation confortable avec la Switch de Nintendo.

A lire > Nintendo Switch : 2/3 des écouteurs Bluetooth ne font pas l’affaire

Aujourd’hui, on pourrait éventuellement lui reprocher son autonomie qui a tendance à ne plus être au top. Comptez une vingtaine d’heures, quand la concurrence tutoie plutôt les 30 heures. Malgré tout, le Headphones 700 demeure une référence que ne détrône pas le nouveau Bose QC45.

Du côté des Pixel 6 et 6 Pro, on vous explique en détail ce qu’ils renferment dans notre article dédié. On attend Google sur la photo, mais les nouveaux capteurs des Pixel 6 semblent augurer de beaux résultats. Evoquons aussi la nouvelle puce Tensor de Google qui s’affranchit ainsi de Qualcomm pour ses appareils.

Les Pixel 6 et 6 Pro sont proposés respectivement à 649 € et 899 €. Des tarifs élevés, mais qui demeurent dans le ventre mou du marché. On est encore loin des 1000 €. Ajoutons qu’avec le casque Bose offert, on fleurerait presque la bonne affaire.