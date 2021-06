Stranger Things prépare son grand final révèle David Harbour (Jim Hopper)

Le final arrive selon David Harbour – Crédit : Netflix

Stranger Things est l’un des plus gros succès de Netflix. La série est acclamée par des millions de fans tandis que la dernière saison s’est clôturée en 2019. Autant dire que le temps est long pour beaucoup alors que la saison 4 a dévoilé un mystérieux teaser. Et alors que la production s’excuse pour le retard pris, pandémie oblige, nouvelle prise de parole. Après l’un des acteurs parlant d’une série de plus en plus sombre, c’est au tour de David Harbour de nous dire plus. L’interprète de Jim Hopper parle d’une fin inévitable à venir pour Stranger Things. De quoi teaser les spectateurs de la série, passionnés par les péripéties de ce groupe d’enfants confronté à des forces surnaturelles.

Stranger Things prépare une fin « claire, propre et précise »

Stranger Things compte bien offrir le final que les fans attendent. C’est en tout cas ce que David Harbour explique en interview pour Collider. « Nous introduisons de nouveaux éléments mais nous resserrons et terminons également une certaine direction pour une fin claire, propre et précise à un moment » explique l’acteur, précisant « je ne peux pas vraiment en parler ». Ce n’est donc plus un secret malgré les pincettes de l’interprète de Jim Hopper. Stranger Things a des plans précis pour se terminer en beauté. Lorsque l’on sait que la série est très appréciée, ce n’est pas un hasard. Avec son hommage aux années 80/90, le programme a rapidement été un phénomène culturel dans le monde.

Les spectateurs le savent, Jim Hopper n’est pas mort. Le shérif s’était sacrifié pour sauver les personnes dans la base secrète russe où des expériences étaient menées sur un passage vers l’Upside Down. La fin de la troisième saison révélait que le personnage est toujours vivant mais emprisonné.

Une production retardée à cause de la pandémie

Stranger Things a connu des difficultés à cause du COVID-19 – Crédit : Netflix

Mais alors quand arrive cette saison 4 tant attendue ? Difficile à dire pour le moment. Le tournage a débuté en 2020 mais a été contraint de s’arrêter à cause de la pandémie de COVID-19. Les Etats-Unis étant une région particulièrement touchée par le virus à cette période, il a fallu attendre septembre de la même année pour la reprise. Stranger Things peut donc revenir d’ici la fin 2021 même si la meilleure période sur laquelle miser reste l’an prochain.

Source : CBR