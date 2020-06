The Last of Us : qui sera le réalisateur du premier épisode de la série HBO ?

Une série inspirée du célèbre jeu vidéo The Last of Us est en préparation chez HBO et Sony Pictures. Le créateur de la mini-série Chernobyl fait équipe avec le directeur créatif du jeu pour l’adaptation télévisée. Voici qui sera le réalisateur du premier épisode !

Image de The Last of Us Part II – Crédit : Sony Interactive Entertainment

HBO et Sony Pictures travaillent sur la série télévisée The Last of Us. Celle-ci est très attendue de la part des joueurs, mais aussi des amateurs de séries sur le thème post-apocalyptique. En même temps, The Last of Us ne pourrait pas être entre de meilleures mains. Craig Mazin, le créateur de la mini-série à succès Chernobyl disponible sur HBO, est le producteur exécutif de l’adaptation. Il l’écrit aux côtés de Neil Druckmann qui est lui-même le directeur créatif du jeu The Last of Us développé par Naughty Dog et sorti en 2013 sur PlayStation 3.

Le réalisateur du premier épisode de The Last of Us est lauréat d’un Emmy

La sortie du deuxième opus de la franchise se rapproche à grand pas ! The Last of Us Part II est attendu pour le 19 juin sur PlayStation 4. Vous en avez probablement déjà entendu parler puisque sa sortie a été reportée à cause de la pandémie avant que le jeu ne soit la cible de grosses fuites en avril. En effet, le scénario et le gameplay se sont retrouvés sur la toile bien trop tôt. Une faille de sécurité sur les serveurs de Naughty Dog en était à l’origine.

En tout cas, la série The Last of Us s’annonce très prometteuse. A l’occasion d’une interview accordée à Discussing Film, le réalisateur suédois Johan Renck a annoncé la bonne nouvelle. Il a été choisi pour diriger « au moins » le premier épisode. Le travail de Johan Renck est fortement réputé puisqu’il a remporté un Emmy grâce à sa réalisation exceptionnelle des cinq épisodes de Chernobyl. En dehors de cette série, il est aussi connu pour avoir réalisé des épisodes de grosses séries telles que Breaking Bad, The Walking Dead, Bates Motel et même Vikings.

Voilà, nous n’en savons pas davantage à propos de la production de The Last of Us. Enfin, tout le monde attend avec impatience l’annonce des acteurs pour les deux rôles principaux, le survivant endurci Joel et Ellie, la jeune fille de 14 ans née après l’infection.

