The Walking Dead : pas de spin-off pour Negan et Maggie en préparation

The Walking Dead : une série si riche que les showrunners ne savent plus où donner de la tête ! Car avec sa multitude de survivants à la psyché travaillée, son monde ravagé par les zombies, AMC a déployé pléthore d’intrigues que les spectateurs suivent avec intérêt. Et parmi les personnages qui se seront démarqués, on trouve Negan, incarné par Jeffrey Dean Morgan, que Robert Kirkman a décidé d’épargner, et Maggie. Car pour ceux qui auraient loupé un épisode, la jeune femme devait tuer l’antagoniste lors de la huitième saison. Des personnages suffisamment intéressants pour leur consacrer un spin-off. Mais malheureusement, AMC en aura décidé autrement…

Pas de spin-off pour Negan et Maggie… pour le moment ?

Car l’explique Deadline, AMC rapporte qu’aucun spin-off n’est dans les cartons pour Negan et Maggie, personnages « complémentaires ». Pour rappel, le premier aura brutalement assassiné Glenn, avec lequel la seconde entretenait une relation. Un épisode suffisamment douloureux pour créer une relation ambiguë et profonde entre Maggie et Negan. Et donc proposer un, ou des, spin-off.

L’idée d’un spin-off pour Negan n’a rien de farfelue puisqu’une série de comics autonome, Negan Lives!, est publiée. Une série se déroulant après les événements de Walking Dead n°193 et permettant de découvrir ce qu’est devenu le personnage emblématique.

Quant au personnage de Maggie, cette dernière est globalement appréciée par les fans, ainsi que son interprète, Lauren Cohan, confirmée pour la saison 11, qui sera la dernière… Mais The Walking Dead n’a pas dit son dernier mot !

AMC a de gros projets pour The Walking Dead

Car si aucun spin-off n’est prévu pour Negan et Maggie, et que la saison 11 sera la dernière, AMC compte bien faire fructifier l’univers de The Walking Dead.

Les producteurs de la série, Scott Gimple et Angela Kang, ont annoncé un spin-off sur Daryl Dixon et Carol Peletier, respectivement Norman Reedus et Melissa McBride. Avant l’officialisation, de nombreuses rumeurs évoquaient déjà ce projet. La série sera diffusée début 2023.

Sans oublier que d’autres séries tirées de l’univers The Walking Dead sont déjà proposées aux fans. Fear The Walking Dead et, très prochainement, The Walking Dead: World Beyond. Sans oublier un format court, diffusé sur le web, dans lequel les spectateurs ont découvert qui a sauvé Rick Grimes dans la première saison, alors que le héros était dans le coma.

Et pour finir, AMC développe un spin-off appelé Tales of The Walking Dead, en plus d’un film sur Rick Grimes, qui se explorera le passé de plusieurs survivants.

