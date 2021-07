The Witcher : le préquel s’offre la comédienne Sophia Brown

C’est officiel : Sophia Brown vient de rejoindre Michelle Yeoh et Laurence O’Fuarain au casting de The Witcher : Blood Origin.

Elle s’est illustrée dans Giri/Haji, la voici désormais au casting de The Witcher : Blood Origin. En effet, la comédienne Sophia Brown vient de décrocher un rôle d’envergure dans ce préquel, déjà très prometteur. Ce nouveau programme abordera l’histoire du premier sorceleur et des événements ayant causé la conjonction des sphères. Contrairement à la série principale , ce projet ne s’inspire pas directement des écrits de Sapkowski. Cependant, l’auteur devrait jouer un rôle important dans le développement de la série, au poste de consultant créatif.

The Witcher lève le voile sur son préquel / Crédit : Netflix

Brown hérite du rôle de Éile, présentée comme « une guerrière d’élite à la voix de déesse ». Elle reprend le rôle initialement promis à Jodie Turner-Smith, contrainte de renoncer au projet à cause d’un planning trop chargé.

The Witcher dévoile le contenu de son préquel

Pour le moment, difficile d’en savoir davantage sur le contenu même de ce projet d’envergure. Concernant Brown, elle campera un protagoniste revanchard. Son personnage est ainsi présenté par l’équipe créative : « Éile, une guerrière d’élite dotée de la voix d’une déesse, a quitté son clan et sa position de gardienne de la reine pour suivre son cœur de musicienne nomade. Un événement sur le continent l’oblige à reprendre le chemin de la lame dans sa quête de vengeance et de rédemption ».

Musicienne, Éile devrait fortement ressembler à Jaskier, mais avec un côté beaucoup plus sanguinaire. Il sera intéressant de voir comment son personnage arrivera à évoluer dans le monde perdu des elfes. Elle devrait trouver une adversaire de taille en la personne de Scian, campée par Yeoh. Cette dernière est présentée comme un elfe aux grands pouvoirs.

Cette nouvelle série veut surtout s’intéresser à la conjonction des sphères et ses origines. En effet, Sapkowski n’a jamais détaillé les événements ayant conduit à ce changement majeur pour les créatures magiques. Pour l’heure, le tournage devrait débuter en août prochain, en plein cœur du Royaume-Uni. Ce programme court se dévoilera en six parties. La WitcherCon prévue aujourd’hui devrait dévoiler aux fans de nombreuses exclusivités sur le sujet. La diffusion de la prochaine saison de The Witcher est pour sa part prévue pour la fin d’année 2021.

Source : Screenrant