Black Friday 2022 : dates, sites participants, offres, toutes les infos

Black Friday © Pexels

Après les French Days et les deux sessions de Prime Day destinées aux clients Amazon Prime, c’est bientôt au tour du Black Friday de prendre ses quartiers d’automne. Une pluie de promotions en vue qui surgit quelques semaines avant les fêtes de fin d’année où il est d’usage d’offrir des cadeaux à ses proches. Tradition venue tout droit des États-Unis, le Black Friday s’est imposé aux quatre coins du globe. Et ce tant dans les boutiques physiques que numériques.

Voici toutes les informations pratiques sur cette grande foire aux ristournes.

Quelles sont les dates du Black Friday ?

Le point culminant du Black Friday aura lieu le vendredi 25 novembre prochain. C’est là que les promotions seront les plus intéressantes. Mais ne vous y méprenez pas, les soldes ne se cantonneront pas exclusivement à cette date fatidique. Les détaillants ont pour habitude d’en proposer les jours qui précèdent. Mais aussi pendant le week-end qui fait suite au vendredi noir jusqu’au fameux Cyber Monday, jour où les ristournes sont proposées exclusivement sur la Toile.

Vous l’aurez compris, il faudra rester à l’affût ! La rédaction de Tom’s Guide se mobilisera pour vous signaler les offres les plus intéressantes proposées tout au long de la semaine.

Black Friday 2022 : les sites participants

Les principaux sites d’e-commerce participent volontiers au Black Friday, bien conscients que cet évènement attire une farandole de clients. Voici une liste non-exhaustive des plateformes qui se prêtent au jeu des promotions, chaque lien renvoyant à leur page dédiée au Black Friday :

Black Friday chez Amazon

Black Friday chez La Fnac

Black Friday chez E.Leclerc

Black Friday chez Cdiscount

Black Friday chez Boulanger

Black Friday chez Darty

Black Friday chez Rue du Commerce

Black Friday : quel type de produits seront soldés ?

Le Black Friday est une embellie pour les technophiles geeks que nous sommes. Smartphone, tablette, TV, barres de son, console, manette, PC portables, matériel informatique, montres connectées, écouteurs sans fil… Tous les secteurs de la tech auront le droit à des promotions juteuses, y compris les aspirateurs laveurs de sol. Les appareils les plus bradés et les plus demandés se vendront évidemment comme des petits pains jusqu’aux ruptures de stock. Identifiez ainsi bien les produits que vous ciblez afin de dégainer rapidement une fois le Black Friday lancé et éviter une éventuelle déconvenue.