Copilot : il faudra 16 Go de RAM et un NPU pour faire tourner l’IA sur votre PC

Pour faire tourner Copilot sur votre PC, il va falloir s’équiper en conséquence ! L’assistant basé sur l’intelligence artificielle demandera 16 Go de RAM et un NPU pour exploiter totalement ses capacités.

© Envato

TL;DR Pour tourner parfaitement, Copilot demandera 16 Go de RAM et un NPU

Si votre PC n’est pas assez puissant, l’intelligence artificielle n’exploitera pas l’ensemble de ses capacités

Copilot, c’est la nouvelle pièce maîtresse de Microsoft. L’assistant boosté à l’intelligence artificielle s’invite sur Windows et lance même son abonnement payant via la formule Pro. Sauf que pour faire tourner l’IA, mieux vaut se doter d’assez de mémoire vive. TrendForce dévoile la RAM nécessaire pour profiter de Copilot dans les meilleures conditions. Il faudra également un NPU dédié.

16 Go de RAM et un NPU pour faire tourner Copilot sur son PC

Pour faire tourner Copilot sur votre PC, il faudra qu’il soit équipé de 16 Go de mémoire vive minimum. Certes, ce n’est pas exceptionnel mais beaucoup d’ordinateurs n’en ont pas autant, notamment pour l’entrée et le milieu de gamme. Bien évidemment, on parle d’un fonctionnement à plein régime. Cela veut dire que même si votre PC n’a pas 16 Go de mémoire vive, vous pourrez utiliser l’intelligence artificielle mais pas au maximum de ses capacités.

Mais ce n’est pas tout puisque Copilot demande un NPU, par exemple ceux qui équiperont les futures Surface de Microsoft (logique !). Ce composant permettra de gérer au mieux l’intelligence artificielle pour profiter au mieux des fonctionnalités de Copilot. On imagine que les fabricants de RAM et de NPU vont se frotter les mains avec une hausse des ventes à prévoir !

Quelles sont les principales fonctionnalités de Copilot ?

Copilot a été lancé sur Windows 11 mais Windows 10 y a également droit. Car malgré la fin du support qui deviendra payant pour les mises à jour de sécurité, Microsoft a souhaité étendre son intelligence artificielle à un grand nombre d’utilisateurs. Rien de surprenant lorsque l’on sait que Windows 10 est plus répandu que son successeur. Mais concrètement, que permet Copilot ? Voici les grandes lignes :

Copilot offre des réponses à vos questions avec les résultats de la recherche web de Bing

Il peut générer des images à partir de l’intelligence artificielle

L’assistant de Microsoft retouche les images, modifie les captures d’écran et monte les vidéos

Microsoft Office bénéficie des suggestions, résumés ou encore des corrections de Copilot

Copilot peut aussi rédiger des documents professionnels, suggérer des formulations ou des résumés

L’assistant est en mesure de créer des présentations comme des diapositives, des graphiques ou des animations

Toujours pour les professionnels, Copilot analyse les données comme les tableaux, les statistiques ou les tendances

Copilot commence tout juste à être déployé et à montrer l’étendue de ses capacités. L’intelligence artificielle n’en est qu’à ses débuts et Microsoft se lance à fond dedans jusqu’à recruter un expert du nucléaire.