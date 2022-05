Disney+ : les séries Marvel débarquent enfin en France fin juin (Daredevil, Punisher…)

Séries Marvel sur Disney+ © Disney

Il ne faudra plus attendre longtemps pour avoir la possibilité de regarder l’intégralité des contenus Marvel en exclusivité sur Disney+ — et plus sur plusieurs plateformes de streaming distinctes. Dans un communiqué de presse et un Tweet, Disney vient d’annoncer l’arrivée très prochaine en France de six séries Marvel sur son service de vidéo à la demande.

Six séries Marvel débarquent sur Disney+ le 29 juin 2022

Si vous aviez manqué l’information, sachez que la collection de tous les contenus Marvel avaient quitté le service de streaming Netflix en mars 2022. En cause, l’expiration pure et simple des droits de diffusion. Tous ces contenus avaient été récupérés par Marvel — et donc par Disney — qui avait annoncé sa volonté de les proposer sur sa plateforme de vidéo à la demande, Disney+.

Si la firme n’avait pas encore communiqué sur l’arrivée de six séries Marvel sur Disney+ France, c’est donc chose faite, puisque ces dernières arriveront toutes à compter du 29 juin 2022. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, mais aussi The Defenders et The Punisher seront ainsi très bientôt disponibles sur le service de VoD, pour notre plus grand plaisir.

Disney+ réunira donc sous peu l’intégralité des contenus Marvel, puisque ces six séries rejoindront un catalogue déjà bien fourni de contenus relatif au MCU, comme Loki, WandaVision (qui n’aura pas de seconde saison), Hawkeye, ou encore Falcon et le Soldat de l’Hiver, qui devrait, pour le coup, profiter d’une nouvelle saison.

La plateforme accueillera également bientôt She-Hulk ou Ms. Marvel, alors que la mini-série Moon Knight, la dernière en date, a fait un véritable carton. On y retrouve par ailleurs Oscar Isaac — Poe dans Star Wars — qui endosse le rôle du personnage principal.

