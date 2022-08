House of the Dragon dévoile son générique sanglant avec la musique originale de Game of Thrones

Le deuxième épisode de House of the Dragon est sorti et, avec lui, le générique de la série HBO. C’est effectivement la première fois que l’on découvre le générique de House of the Dragon qui reprend exactement la musique originale de Game of Thrones.

Tous les fans de la série Game of Thrones se rappellent encore du générique épique de la série avec la bande-son composée par Ramin Djawadi. Imaginez donc leur surprise dès les premières secondes du deuxième épisode de House of the Dragon. Le spin-off de Game of Thrones produit par HBO vient effectivement de dévoiler son générique d’ouverture avec le deuxième épisode.

Ce générique sanglant reprend les codes de celui de Game of Thrones avec la même musique, mais aussi avec des visuels similaires. D’ailleurs, le générique avait volontairement été omis du premier épisode par la production. C’était un « choix créatif » pour avoir « une sorte d’ouverture froide » et plonger les téléspectateurs directement dans l’univers de la série.

Les fans de Game of Thrones ont immédiatement reconnu le générique de House of the Dragon

Vous pouvez découvrir le générique de House of the Dragon dans la vidéo ci-dessous partagée sur YouTube par le compositeur Doğukan San. Si vous connaissez déjà celui de Game of Thrones, vous le reconnaîtrez dès les premières secondes de la vidéo. La bande-son originale de Ramin Djawadi a eu un tel succès au cours des huit saisons de Game of Thrones que HBO n’avait aucune raison de la modifier pour le spin-off. D’ailleurs, un autre spin-off de Game of Thrones a déjà été teasé par le premier épisode de House of the Dragon.

Le générique de la nouvelle série HBO est donc un énième clin d’œil à Game of Thrones. Nous avons effectivement déjà rassemblé toutes les références à Game of Thrones contenues dans le premier épisode, mais la liste n’est pas près de s’arrêter là. Ce premier épisode a même explosé le record de HBO avec 10 millions de téléspectateurs américains le soir de sa diffusion.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de regarder les deux premiers épisodes de House of the Dragon, nous avons regroupé toutes les informations essentielles à savoir sur le spin-off de Game of Thrones. Les deux premiers épisodes de House of the Dragon sont disponibles sur HBO et HBO Max aux États-Unis et sur OCS en France.

