James Bond : une parodie met en scène l’audition de célèbres acteurs pour jouer 007

Et si De Niro, Tom Hardy et Denzel Washington postulaient pour devenir le prochain 007 ? C’est ce qu’imagine cette vidéo parodique totalement jubilatoire.

C’est sans doute LE sujet brûlant du moment. Alors que Daniel Craig vient de dire adieu au rôle de 007, tout le monde attend désormais de connaître l’identité de son successeur. Pourtant, la productrice Barbara Broccoli est très claire : les castings ne reprendront qu’en 2022. Si certains noms semblent avoir la préférence du public, à l’instar de Régé-Jean Page ou Henry Cavill, rien ne semble encore acquis. Il n’en fallait pas davantage pour qu’un jeune talent s’amuse de la situation. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, ce jeune comédien imagine de grands noms du cinéma pousser la porte du casting pour camper 007.

Qui veut la peau de 007 (et obtenir le rôle) ? – Crédit : MGM – Amazon

Autant vous dire que certains n’ont pas peur du ridicule ! Le résultat est tout bonnement hilarant. Visiblement, 007 attire les convoitises à Hollywood. Et il vaut mieux en rire !

James Bond : Qui veut la peau de 007 (et passer le casting) ?

Il s’appelle Al Foran. Et sa vidéo est en passe de devenir un carton d’audience sur les réseaux sociaux. Le jeune prodige se glisse dans la peau de grands noms du cinéma, passant le casting pour 007. Mimétisme, imitation vocale et gestuelle : tout y est ! La palme ? : l’incursion de Donald Trump, semblant lui aussi vouloir se recycler dans le 7ème art. C’est drolatique à souhait ! Et cette pastille a le mérite de dédramatiser la situation.

Pour le moment, impossible de savoir qui aura la peau de 007. Certains réclament une femme (au grand dam de Daniel Craig). D’autres pensent qu’il est grand temps d’avoir un James Bond ouvertement gay. Et les fans de la première heure espèrent que la franchise restera fidèle au portrait idéal de 007 en offrant le rôle à un beau gosse, athlétique et charismatique. Certains noms refont d’ailleurs surface comme ceux d’Idriss Elba ou Richard Madden.

La patience reste donc de mise. En attendant, il est encore temps de voir les dernières prouesses de Craig dans Mourir Peut Attendre. Si ce n’est pas l’opus du siècle, le film rencontre un joli succès dans les salles obscures. A vous d’en juger !

Source : Screenrant