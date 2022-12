Les premiers avis sur Avatar 2, des news du OnePlus 11, un nouveau teaser pour The Last of Us, c’est le récap’ de la semaine

La presse spécialisée parle d’Avatar 2, nouvelles fuites sur le OnePlus 11, la série The Last of Us se dévoile dans une nouvelle bande-annonce, c’est le répap’ de la semaine.

À quelques jours de la sortie du deuxième opus d’Avatar, les premières critiques ont été partagées et les éloges sont nombreux. Alors que l’adaptation télévisée du jeu The Last of Us a droit à une deuxième bande-annonce plus complète, un nouveau leak lève le voile sur le design du OnePlus 11 et l’on découvre un prototype de la Tesla Model 3 sur Twitter.

La série The Last of Us se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

La série The Last of Us, adaptée du célèbre jeu PlayStation et attendue pour le 15 janvier 2023, vient de se dévoiler un peu plus dans une nouvelle bande-annonce. Cette dernière, partagée lundi sur HBO, laisse présager que cette future adaptation sera fidèle au jeu à succès de Naughty Dog. En effet, on y retrouve évidemment Joel, Ellie, Tommy et Bill, mais on y découvre également tout un tas de références au jeu vidéo.

Enfin une vraie bande-annonce pour la série The Last of Us © HBO

Suivez en direct le retour du vaisseau spatial Orion sur Terre

Le 6 décembre, le vaisseau spatial Orion, dont les performances ont largement dépassé les attentes de la NASA, entamait son trajet retour vers la Terre. Si vous souhaitez suivre en direct l’intégralité de ce voyage, c’est possible, grâce à un site Web mis en place par l’agence spatiale américaine. Vous pourrez ainsi découvrir une vue en 3D du vaisseau, mais également sa vitesse, sa position, sa distance de la Lune et de la Terre ou encore le temps écoulé de la mission.

Le vaisseau spatial Orion © NASA

Des nouvelles du OnePlus 11

Alors que le lancement du OnePlus 11 est prévu pour le premier trimestre 2023, un nouveau leak nous permet de découvrir le design atypique du futur smartphone haut de gamme. La fuite dévoile deux coloris, Émeraude Forêt et Noir Volcanique, mais ce qui attire l’œil, c’est surtout le bloc photo circulaire à l’arrière de l’appareil. On y distingue un flash LED et trois capteurs, à savoir un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 58 MP et un téléobjectif de 32 MP.

Le OnePlus 11 © OnLeaks

Des photos dévoilées du prototype de la Tesla Model 3 2023

C’est en Californie que le prototype de la future Tesla Model 3 a été repéré par l’utilisateur de Twitter omg_Tesla/Rivian. Ce dernier a partagé des photos du véhicule, en grande partie camouflée sous une bâche. On peut simplement constater que Tesla travaille sur un nouveau design. Certains commentateurs ont également relevé que le véhicule pourrait être équipé d’une caméra dans le coin du phare avant droit.

Le prototype de la Tesla Model 3 2023 capturé en photo © omg_Tesla/Rivian

Avatar 2 : les premières critiques sont tombées

À quelques jours de la sortie en salle d’Avatar 2, prévue pour le 14 décembre, les premiers avis ont été dévoilés. La presse spécialisée semble globalement conquise. « C’est impressionnant », « Magnifique », « visuellement époustouflant et incroyablement captivant », « une épopée sincère et époustouflante qui valait la peine d’attendre », les éloges ne manquent pas. Cela étant dit, le blockbuster soulève aussi quelques critiques, notamment au niveau de l’intrigue et des dialogues.

Avatar 2 obtient déjà des éloges © Disney

Nos tests et dossiers de la semaine

Acer Aspire Vero AV14-51-57NC : très bon rapport qualité/prix pour ce PC portable écolo

Avec ce deuxième modèle d’Aspire Vero, Acer propose un PC portable performant grâce à son processeur Intel Core i5, abordable et écolo, puisque son boîtier est en grande partie réalisé à base de plastique recyclé. Si la luminosité de l’écran est parfois un peu faible, on adore les taux de contraste et la fidélité des couleurs de cet écran LCD 14 pouces Full HD. Les haut-parleurs sont largement perfectibles mais l’autonomie est excellente.

Acer Aspire Vero AV41-51 – Crédit – Xavier Regord / Tom’s Guide

Star Wars Lando : que sait-on de la série Disney+ ?

Lando Calrissian, le célèbre acolyte d’Han Solo, arrive bientôt sur Disney+ avec sa propre série, baptisée Star Wars Lando. La série devrait sortir en 2024 et le personnage principal devrait être interprété par Donald Glover. L’intrigue est encore tenue secrète, mais il se pourrait que la série tourne autour de la jeunesse de Lando et de ses magouilles de contrebandier aux quatre coins de la galaxie.

