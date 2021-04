NASA : une nouvelle vidéo de l’hélicoptère Ingenuity sur Mars montre la poussière au décollage

La NASA vient de partager une nouvelle vidéo du premier vol historique de l’hélicoptère Ingenuity sur Mars. La vidéo a été améliorée pour montrer le nuage de poussière tourbillonnant au décollage et à l’atterrissage de l’hélicoptère.

Au début de la semaine, l’hélicoptère Ingenuity de la NASA a réalisé un premier vol historique sur Mars. L’agence spatiale américaine nous a évidemment déjà partagé des vidéos de cet exploit aérospatial. La première est en basse définition tandis que la deuxième est en haute définition. Néanmoins, ces vidéos se concentrent uniquement sur le vol de l’hélicoptère et non sur ses répercussions à la surface martienne.

L’hélicoptère Ingenuity à la surface de Mars – Crédits : NASA / JPL-Caltech / ASU

Ainsi, la NASA vient de publier sur YouTube une nouvelle vidéo améliorée qui montre la poussière au moment du décollage et de l’atterrissage de l’hélicoptère Ingenuity. Celui-ci s’est élevé à 3 mètres d’altitude pendant une durée de 39 secondes au total. Il a été conçu pour s’élever jusqu’à 5 mètres et voler jusqu’à 300 mètres sur le plan horizontal.

Le décollage et l’atterrissage d’Ingenuity sur Mars ont soulevé des tourbillons de poussière

Comme vous pouvez le constater, la dernière vidéo de l’agence spatiale américaine illustre bien le nuage de poussière tourbillonnant au décollage et à l’atterrissage. La NASA a expliqué que : « la vue de gauche utilise le filtrage de mouvement pour montrer où la poussière a été détectée pendant le décollage et l’atterrissage et la vue de droite est améliorée avec le filtrage de mouvement ». La vue de gauche montre particulièrement bien la manière dont Ingenuity a remué la surface de Mars pendant son premier vol.

D’ailleurs, la NASA a aussi récemment montré l’empreinte laissée par la sonde OSIRIS-REx à la surface de l’astéroïde Bennu lorsqu’elle a réalisé sa manœuvre de Touch-and-go pour prélever un échantillon. En ce qui concerne la vidéo de la poussière créée par l’hélicoptère Ingenuity, les scientifiques ont l’habitude d’utiliser ce traitement d’image pour détecter les tourbillons de poussière naturels quand ils passent à proximité des rovers martiens. En effet, l’atmosphère sur Mars n’est pas de tout repos et les conditions météorologiques sont même plutôt extrêmes.

Enfin, l’agence spatiale américaine se prépare à un autre évènement historique. Il s’agit du deuxième vol d’Ingenuity. Le décollage est prévu aujourd’hui, jeudi 22 avril, à environ 11h30 du matin. Ce vol testera davantage les limites de l’hélicoptère. En effet, celui-ci devra s’envoler à 5 mètres de hauteur, rester brièvement en position stationnaire, puis se déplacer latéralement sur 2 mètres. Il restera alors en position stationnaire en orientant sa caméra dans différentes directions. Enfin, Ingenuity reviendra à sa piste de décollage pour y atterrir. La NASA a déjà transmis toutes les commandes à l’hélicoptère il y a quelques heures. Il ne reste donc plus qu’à attendre.

Source : BGR