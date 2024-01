Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8 : lequel acheter ?

Samsung a récemment présenté ses nouveaux fleurons de la série Galaxy S24, disponibles depuis le 31 janvier. Ces derniers se distinguent de leurs prédécesseurs en offrant sept ans de suivi logiciel comme Google, ainsi que de nouvelles fonctionnalités intelligentes avec Google AI. Le dernier Pixel 8 présente également de nombreux arguments, qui en font résolument un excellent choix en 2024.

Vous hésitez entre les deux smartphones ? Dans ce guide qui oppose le Galaxy S24 au Pixel 8, nous avons justement comparé leurs caractéristiques en détail afin de vous permettre de choisir le modèle le plus pertinent en fonction de vos besoins.

🤳 Le design : un modèle plus compact chez Samsung

Le Galaxy S24 et le Pixel 8 reprennent globalement le design de leur prédécesseur, en arborant des bordures d’écran toujours plus fines, qui renforcent leur côté haut de gamme. Chacun des smartphones mise sur des bords arrondis et opte pour un poinçon central en haut de l’écran. En cela, leur ressemblance est frappante vu de face. De dos, on retrouve toutefois les caractéristiques propres à chaque marque, à savoir le bandeau horizontal de la série Pixel, et les trois modules verticaux positionnés sur la gauche de la gamme Galaxy.

Samsung propose par ailleurs un smartphone légèrement plus compact que celui de son rival, mais aussi bien plus léger, puisque le S24 affiche 20 g de moins que le Pixel 8 sur la balance.

Dimensions et poids du Galaxy S24 : 147.0 x 70.6 x 7.6 mm / 167 g ;

/ ; Dimensions et poids du Pixel 8 : 150.5 x 70.8 x 8.9 mm / 187 g.

Les deux smartphones disposent d’un châssis en aluminium. De plus et dans le cadre de leurs engagements en faveur de l’environnement, les deux constructeurs ont utilisé encore plus de matériaux recyclés que pour concevoir leurs précédents modèles. Google a opté pour un boîter constitué à 100 % d’aluminium recyclé, tandis que Samsung a utilisé du cobalt, de l’acier et des terres rares, dans des proportions non spécifiées.

En matière de robustesse, le Galaxy S24 profite d’un verre de protection Corning Gorilla Glass Victus 2, qui lui assure une résistance accrue face aux rayures et aux chocs, par rapport au verre Gorilla Glass Victus du Pixel 8. Les deux smartphones sont par ailleurs étanches à la poussière et à l’eau jusqu’à 1,50 m pendant 30 minutes, grâce à la certification IP68. Quant à l’indice de réparabilité, les deux smartphones sont aux coudes à coudes, bien que le modèle de Samsung soit légèrement mieux loti avec son score de 8,5/10. Le Pixel 8 obtient pour sa part un score de 8,2/10.

Au niveau des coloris, le Galaxy S24 est proposé en quatre déclinaisons : noir, argent crème et indigo. À l’instar du Pixel 8 qui propose les couleurs suivantes : noir volcanique, vert sauge, rose et menthe.

Quoi qu’il en soit, nous sommes en présence de deux beaux spécimens qui présentent tous deux de belles finitions. Reste à savoir si vous préférez le format plus compact du S24 et sa finition en Armor Aluminium, ou l’esthétique du Pixel 8 et son verre poli brillant. Comme vous vous en doutez, et étant donné que le design reste avant tout une affaire de goût, nous vous laissons tranché sur ce point.

📱 L’écran : un écran plus lumineux et une meilleure efficacité énergétique

Les deux smartphones embarquent tous deux un écran OLED FHD+ de 6,2 pouces de diagonale, qui propose une définition quasiment similaire, avec d’un côté 2400 x 1080 pixels et une résolution de 428 ppp pour le modèle de Google et de l’autre, 2340 x 1080 pixels et 418 ppp.

L’écran du Galaxy S24

Les deux dalles prennent également en charge le format HDR10+, qui leur permet d’afficher une gamme dynamique plus élevée. Toutefois, le Galaxy S24 se démarque en proposant une luminosité maximale de 2600 nits en plein soleil, là où le Pixel 8 grimpe jusqu’à 2000 nits. Dans les deux cas, il est difficile de faire la différence. L’écran du smartphone sud-coréen est toutefois un peu plus lisible que celui de son concurrent par temps ensoleillé.

L’écran du Pixel 8

L’autre différence de taille entre les deux écrans, est que le Galaxy S24 profite désormais de la technologie LTPO, qui lui permet de faire varier son taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz selon les besoins. Une caractéristique dont seul le Galaxy S23 Ultra profitait jusqu’à présent. Ceci lui permet de profiter notamment d’une meilleure gestion énergétique que son concurrent, qui se contente pour sa part d’une dalle LTPS, qui oscille automatiquement entre 60 et 120 Hz. Bien que les deux smartphones proposent une très bonne expérience d’affichage, nous accordons ici le point au Galaxy S24.

🆚 Quelles sont les différences techniques entre le Samsung Galaxy S24 et le Google Pixel 8 ?

Nous avons réuni les principales caractéristiques du Galaxy S24 et du Pixel 8 dans le tableau suivant afin de vous permettre de comparer rapidement les différences entre les deux smartphones.

Galaxy S24 Pixel 8 Dimensions 147 x 70.6 x 7.6 mm 150.5 x 70.8 x 8.9 mm Poids 167 g 187 g Écran OLED LTPO 6,2″ – FHD+ (2340 x 1080p) – 418 ppp – 1 à 120 Hz OLED LTPS 6,2″ – FHD+ (2400 x 1080p) – 428 ppp – 60 à 120 Hz Processeur Exynos 2400 Tensor G3 Carte graphique Samsung Xclipse 940 Immortalis-G715s MC10 Mémoire vive (RAM) 8 Go LPDDR5X 8 Go LPDDR5X Système d’exploitation / Surcouche Android 14 / OneUI 6.1 Android 14 / Pixel Experience Capacité de stockage 128 ou 256 Go 128 ou 256 Go Définition des appareils photo arrière 50 + 12 + 12 Mpx 50 + 12 Mpx Définition de l’appareil photo avant 12 Mpx 10,5 Mpx Batterie / puissance de charge 4000 mAh / 25 W 4575 mAh / 27 W Certification d’étanchéité IP68 IP68 Connectivité Wi-Fi 6E – Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7 – Bluetooth 5.3 Coloris Noir, argent, indigo et crème Noir volcanique, vert sauge, rose et menthe Prix officiel 899 € (128 Go) ou 959 € (256 Go) 799 € (128 Go) ou 859 € (256 Go)

⚙️ Les performances : un Soc plus performant sur le Galaxy S24

Le Pixel 8 profite de la dernière puce de son constructeur : la Tensor G3. Gravée en 4 nm et basée sur l’Exynos 2300 de Samsung, cette dernière dispose de 9 cœurs de CPU, dont le plus performant est un Cortex-X3 cadencé à 3 GHz. De son côté, la version européenne du Galaxy S24 s’équipe du dernier Soc Exynos 2400, lui aussi gravé en 4 nm. Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 étant réservé au modèle Ultra. Le Soc de Samsung repose quant à lui sur 10 cœurs de CPU, dont un Cortex-X4 propulsé à 3,2 GHz.

Si l’on compare les deux puces via le benchmark Geebench 6, le Galaxy S24 surpasse son rival en obtenant un score de 2140 sur le test monocœur et de 6744 sur le test multicœur. À l’inverse, le Pixel 8 obtient un score de respectivement 1586 et 4080. Le Galaxy S24 compte par ailleurs sur un GPU Xclipse 940, qui offre de meilleures performances graphiques par rapport à l’Immortalis-G715s MC10 du Pixel 8.

Les deux modèles profitent également chacun de 8 Go de RAM LPDDR5X, ainsi que de 128 ou 256 Go de stockage. Les smartphones prennent en charge l’encodage AV1 et profitent d’autre part d’une compatibilité avec la norme Bluetooth 5.3. En revanche, le Pixel 8 bénéficie d’une compatibilité avec le Wi-Fi 7, la dernière norme en date, tandis que le fleuron de Samsung doit pour le moment se contenter du Wi-Fi 6E.

Quoi qu’il en soit, les deux appareils proposent tous les deux de très bonnes performances, dans tous les usages, y compris en gaming. Le terminal de Samsung l’emporte toutefois en termes de performances brutes.

🤖 Le logiciel : les meilleures expériences sous Android

Bien qu’il soit basés sur Android 14, les deux smartphones proposent une expérience différente, mais tout aussi complète, avec leur surcouche personnalisée : One UI 6.1 pour l’appareil de Samsung et Pixel Experience pour le smartphone de Google. Malgré leurs différences, les constructeurs proposent tous deux des interfaces très fluides, qui présentent tout de même des fonctionnalités équivalentes comme par exemple Samsung Pay et Google Pay, ou encore Nearby Share et Quick Share. Par ailleurs, les deux OS disposent chacun de leur propre assistant virtuel : Bixby pour Samsung, et Google Assistant, qui sera bientôt remplacé par Bard.

Pixel Experience

D’un côté, l’OS de Google délivre une interface minimaliste au plus proche d’Android Stock, avec un design épuré (Material You). D’autre part et étant donné que toutes les applications natives sont signées Google, il suffit de se connecter à une seule d’entre elles avec votre compte pour être instantanément connecté à tous les services de l’écosystème. L’autre avantage est que toutes les nouvelles fonctionnalités développées pour Android et les mises à jour des applications Google, arrivent en premier sur les smartphones de la marque. Par ailleurs, Google est réputé pour mettre l’accent sur les fonctionnalités intelligentes de ses smartphones. Grâce à l’IA, le Pixel 8 offre notamment un filtrage des appels indésirables, une correction automatique des fautes de frappes, une traduction instantanée en plusieurs langues, une gomme magique audio, ou encore des outils de retouche photo avancés.

One UI 6

De l’autre, One UI de Samsung offre des fonctionnalités telles que DeX, Lien avec Windows, Studio, Samsung Pass, ou encore Samsung Health. Mais cette année Samsung a décidé d’emboîter le pas à Google sur l’IA, puisque l’une des nouveautés les plus appréciables sur One UI 6.1 reste sans conteste l’intégration de nouvelles fonctionnalités intelligentes, avec Galaxy AI. Bien que la gamme Galaxy S24 est la première à en profiter, ces fonctions arriveront à leur tour sur d’autres smartphones éligibles à la mise à jour.

Avec cet ajout, il est désormais possible de lancer une recherche sur le web en entourant simplement un élément. Il est par ailleurs possible d’obtenir un résumé ou une traduction d’un article ou d’une page web, ainsi qu’une retranscription de réunion. D’autre part, vos appels avec un interlocuteur étranger peuvent être traduits en direct dans votre langue natale, et vous pouvez également retoucher vos photos. Il est notamment possible de déplacer/supprimer une personne ou un objet, ou encor de coloriser une image en noir et blanc.

Outre ces fonctions, Samsung propose désormais sept ans de mises à jour pour son OS et sept ans de mises à niveau de sécurité. En plus d’offrir la même durée de suivi logiciel, Google prévoit de mettre à disposition les pièces détachées de son smartphone pendant sept ans ; ce qui laisse entrevoir une durée de vie exemplaire. Quoi qu’il en soit, les deux constructeurs proposent ce qui se fait de mieux en matière d’OS sous Android. Reste à savoir celui que vous préférez.

📸 La photo : sur un pied d’égalité ?

Le Galaxy S24 conserve le même équipement photo que celui de son prédécesseur, à savoir un triple capteur à l’arrière, avec un module principal de 50 Mpx. À l’avant, on retrouve un capteur à selfies de 12 Mpx. Si le matériel n’a pas évolué, l’intégration de l’IA change la donne et offre des résultats encore plus aboutis qu’auparavant. Boostées par le moteur ProVisual, les photos prises en conditions nocturnes sont encore plus lumineuses.

Par ailleurs, les appareils offrent toujours autant de détails même en zoomant jusqu’à trois fois. La retouche générative permet quant à elle de déplacer un objet, de le remplacer, ou de recadrer une photo comme si de rien n’était. Du côté de la vidéo, le Galaxy S24 peut capturer jusqu’en 8K à 30 FPS, là où son rival se limite à de la 4K jusqu’à 60 images par seconde.

Samsung Galaxy S24 Google Pixel 8 Appareils photo arrière Grand-angle de 50 Mpx (f/1,8)

Ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2)

Téléobjectif x3 de 10 Mpx (f/2,4) Grand-angle de 50 Mpx (f/1,7)

Ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) Appareil photo avant 12 Mpx (f/2,2) 10,5 Mpx (f/2,2) Enregistrement vidéo Jusqu’en 8K à 30 FPS ou 4K à 60 FPS Jusqu’en 4K à 60 FPS

Le Pixel 8 conserve quant à lui les deux capteurs du modèle précédent, à savoir un module principal de 50 Mpx. Ce dernier propose toutefois une plus grande ouverture focale, qui passe à f/1,7, contre f/1,85. Ce qui lui permet d’offrir des clichés plus lumineux de nuit. L’appareil photo frontal est quant à lui de 10,5 Mpx.

Bien que l’on puisse reprocher au Pixel 8 son manque de polyvalence par rapport à son rival, qui propose un téléobjectif en plus, le smartphone de Google offre toutefois une prestation de qualité, en parvenant à retranscrire fidèlement les scènes de jour comme de nuit, et à offrir un maximum de détails et de lumière. Il faut dire que la réputation des Pixel n’est plus à faire dans ce domaine. Par ailleurs, l’un comme l’autre des smartphones offrent des selfies réussis. Le mode portrait est également de qualité, avec un détourage minutieux et un très bel effet bokeh.

Ce faisant, les deux smartphones proposent de très bons arguments en photo. Si bien qu’il est difficile de les départager sur ce point.

🔋 L’autonomie : meilleure chez Samsung

Concernant l’autonomie, le Pixel 8 dispose d’une plus grande batterie que son concurrent avec ses 4575 mAh, contre 4000 mAh pour le Galaxy S24. Il offre également une charge légèrement plus rapide, à 27 W, contre 25 W. Les deux smartphones sont également compatibles avec la recharge sans-fil, jusqu’à 18 W pour le Pixel 8 avec le Pixel Stand 2 et 12 W avec des chargeurs Qi. Le smartphone de Samsung est quant à lui compatible avec des chargeurs rapides sans-fil jusqu’à 15 W, et 10 W avec d’autres chargeurs. Le Galaxy S24 bénéficie également de la charge inversée jusqu’à 4,5 W qui permet de charger les écouteurs sans-fil et Galaxy Watches.

Dans la pratique, bien que le Pixel 8 ne soit pas le plus endurant des smartphones, il offre toutefois suffisamment d’autonomie pour tenir une journée. Sur notre test vidéo, le smartphone a tenu 15h38. Par ailleurs, il faut compter environ 1h30 pour une recharge à 100 % en mode filaire. Du côté de Samsung, le Galaxy S24 a tenu plus de 17h sur notre test d’autonomie vidéo. Le téléphone se recharge par ailleurs complètement en 1h20 ; soit environ dix minutes de moins que son concurrent. Force est de constater que Samsung a bien optimisé le fonctionnement de son smartphone, qui offre une meilleure autonomie que le Pixel 8.

💰 Le prix : un smartphone plus accessible chez Google

Précédemment, Samsung doublait gratuitement le stockage du S24, durant la période de précommande. Maintenant que le smartphone est sorti, l’offre n’est plus disponible. Le constructeur vous fait toutefois profiter d’un bonus de reprise de 100 €. De son côté, Google se montre généreux en appliquant en ce moment une remise de 100 € sur ses deux versions. Le Pixel 8 avec 128 Go de stockage peut ainsi être acheté au prix de 699 €, et la version 256 Go est proposée à 759 €.

Voici les prix officiels des smartphones dans toutes leurs configurations :

Galaxy S24 (128 Go) : 899 € ;

; Galaxy S24 (256 Go) : 959 € ;

; Pixel 8 (128 Go) : 799 € ;

; Pixel 8 (256 Go) : 859 €.

Le Pixel 8 est donc en ce moment proposé 200 € moins cher que son rival, quelle que soit la version choisie. Autrement, les versions 128 Go et 256 Go affichent un écart de prix de 100 € en temps normal. Quoi qu’il en soit, et bien que Samsung ait baissé le prix de ses nouveaux modèles par rapport à l’ancienne génération, le point revient ici à Google.

🏆 Galaxy S24 vs Pixel 8 : qui l’emporte ?

Bien qu’ils n’atteignent pas le niveau de performances de leurs grands frères, le Pixel 8 et le Galaxy S24 sont tous deux d’excellents smartphones, qui proposent des performances solides, une expérience utilisateur de choix, ainsi qu’un suivi logiciel de sept ans.

Toutefois, le Galaxy S24 l’emporte face au Pixel 8. En effet, le smartphone sud-coréen se démarque de son rival américain en proposant un meilleur écran. De surcroît, il se montre également plus performant et plus endurant que ce dernier. Toutefois, le Pixel 8 reste une proposition très intéressante à ce prix. Nous vous le conseillons d’ailleurs sans hésiter si vous voulez vous équiper d’un excellent photophone et que vous souhaitez aller au moins cher.

