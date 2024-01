Soldes PS5 : quelles promotions peut on attendre sur les jeux et consoles Playstation ?

Le succès de la console de Sony n’est plus à démontrer. Le Financial Times a annoncé en décembre 2023 que la PS5 s’est écoulée à 50 millions d’unités. C’est deux fois plus que les Xbox Series X|S, dont le nombre de 21 millions d’exemplaires “seulement” remonte à juin 2023. Sony reste toujours devant son éternel concurrent en ce qui concerne les consoles de salon.

Le modèle “slim”, plus petite et plus légère, a remplacé la version classique sur la plupart des sites de

e-commerce. Cela n’en fait pas une machine plus chère pour autant. Comptez 549,99 euros pour la version standard avec lecteur de disque, et 449 € pour celle 100 % digitale. Si vous êtes un adepte de la console du géant japonais, vous aimeriez sans doute vous l’offrir à prix réduit. De même pour les titres vidéoludique, qui peuvent paraître très chers. Voici donc à quoi s’attendre sur les offres PS5 et jeux vidéo et comment dénicher le meilleur bon plan.

🤑 Combien coûte une PS5 ?

A sa sortie, les éditions Digital et Standard coûtaient respectivement 399,99 € et 499 €. La hausse des matières premières a entraîné une augmentation de 50 € pour les deux versions en novembre 2022.

PS5 Edition Standard (modèle Slim)

PS5 Edition Standard 549€ Voir l’offre

PS5 Edition Digital (modèle Slim)

PS5 Edition Digital 449€ Voir l’offre

Lorsque vous cherchez une console au meilleur prix, veillez donc à bien vérifier ici les prix de base. Sachez qu’avant leur remplacement, les modèles “non slim” coûtaient le même prix que les versions “slim”. Restez sur vos gardes lorsqu’une enseigne affiche un prix barré sur un modèle basique. Des revendeurs peu scrupuleux (certains peuvent même être des enseignes connues !) gonflent les tarifs artificiellement en vous faisant croire à une affaire. Comparez les avec nos fiches produits ci-dessus.

🧐 Nos conseils pour trouver une PS5 pas chère

Tout d’abord, soyez sûr de vouloir votre produit. Hésiter au moment opportun peut vous faire rater une belle offre.

Noter les prix affichés ci-dessus afin de les comparer.

Inscrivez vous à la newsletter de vos sites favoris afin de recevoir les offres en avance.

Surveillez les réseaux sociaux des enseignes traditionnelles comme Fnac et Darty.

Soyez réactif. Préparez vos papiers comme carte bancaire, codes et votre smartphone afin de confirmer le paiement via le code que votre banque vous communique. Les stocks sont bien souvent limités et partent en quelques minutes.

Et enfin, si vous prévoyez d’autres achats, fixez vous un budget et évitez tout achat impulsif.

💰 Soldes PS5 : à quoi s’attendre ?

Il est impossible de prévoir les bons plans à venir. Néanmoins, puisque la version Slim est en train de remplacer le modèle standard, on peut s’attendre à ce que plusieurs enseignes prévoient des stocks limités pour celui-ci. Le prix pourrait être considérablement bradé afin de se débarrasser des exemplaires restants. Nous pensons qu’il peut y avoir de très belles affaires à effectuer sur l’ancienne version. Pour rappel, il n’y a aucune différence de puissance. La nouvelle PS5 est simplement plus petite et plus légère, avec un léger facelift.

La version digitale pourrait repasser sous la barre des 400 euros, ce qui constituerait un très bon rapport qualité prix. Les accessoires pourraient aussi connaître une chute des prix comme la manette DualSense ou les casques audio comme le Sony Pulse 3D pour Playstation 5. Côté jeux vidéo, certaines exclu pourraient connaître une baisse de prix comme Marvel’s Spider-Man 2 ou God of War Ragnarok. D’autres jeux solos célèbres comme Hogwarts Legacy ou Cyberpunk 2077 pourraient aussi être bradés.

Enfin, il est peu probable que les versions Slim subissent une chute de leur tarif. Ces nouvelles versions viennent tout juste de sortir et certains revendeurs n’ont même pas encore commencé les expéditions des commandes. Leur objectif sera surtout de se débarrasser des stocks de l’ancienne Playstation 5.

🏁 Quand commencent les soldes d’hiver 2024 ?

Sur tout le territoire national, les soldes d’hiver débutent le 10 janvier et se terminent le 6 février 2024 au soir. L’heure de lancement est fixée à huit heures, que ce soit sur internet ou dans des boutiques physiques. Il faudra agir judicieusement et ne pas attendre les derniers jours pour espérer rafler quelque chose. Certains stocks vont drop aléatoirement durant toute cette période et ce sera à vous de dénicher le bon plan.

Pour information, les soldes ne fonctionnent pas vraiment comme le Black Friday ou le Cybermonday. En effet, les soldes sont régies par des lois. Il est impossible de voir des produits soldés avant la date de lancement officielle. De même, il ne sera logiquement pas possible de continuer à voir des produits soldés après la date de fin.

💲 Quelles sont les boutiques participantes ? *

Plusieurs sites de revente en ligne vont participer aux soldes d’hiver 2024. En voici une liste non exhaustive :