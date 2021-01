Tesla : la police retrouve une fausse bombe et sauve un chien dans une voiture électrique volée

Une Tesla abandonnée a déclenché l’évacuation du centre commercial Queens Mall à New York. Le véhicule était suspecté de contenir une bombe. La police est intervenue en urgence en installant un périmètre de sécurité tout autour de la voiture.

En fouillant le véhicule, les forces de l’ordre ont retrouvé une fausse bombe artisanale et sauvé un chien, qui était déshydraté à l’intérieur de la Tesla.

Fausse bombe dans la voiture Tesla et le chien secouru – Crédit : NYPDnews / Twitter

Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées du centre commercial et des appartements voisins le long du Queens Boulevard et de la 56e Avenue après qu’un passant ait alerté la police. Les vitres de la Tesla étaient opaques, ce qui empêchait les passants de discerner facilement ce qui se trouvait à l’intérieur du véhicule.

L’objet qui a conduit l’équipe de déminage de la police à intervenir serait une petite boîte de conserve, qui était attachée à l’arrière de la Tesla. Il s’agirait néanmoins d’un canular, puisque la bombe artisanale est une fausse. De plus, la police a découvert que le véhicule aurait été volé.

L’auteur du canular est activement recherché par la police

L’homme soupçonné d’avoir placé la fausse bombe qui a fait évacuer un centre commercial dans le Queens, à New York, est un théoricien du complot qui a été arrêté et accusé d’incendie criminel la semaine dernière et qui fait l’objet d’une enquête de police depuis au moins une semaine.

Il avait également mené des actions anti-masques, alors qu’une étude a démontré que les masques de protection bloquent 99,9% des particules flottant dans l’air. Il alimenterait également de fausses rumeurs concernant les vaccins contre le coronavirus sur les réseaux sociaux. Certains réseaux sociaux comme Facebook vous informent désormais lorsque vous partagez de fausses informations sur le COVID-19.

La voiture portait des panneaux en faveur du mouvement Black Lives Matter, et la police enquête en ce moment pour savoir si ces panneaux étaient destinés à discréditer le mouvement. À l’intérieur, l’homme avait également abandonné un husky, qui était très déshydraté. La police a immédiatement donné de l’eau au chien. On ne sait pas combien de temps il est resté bloqué à l’intérieur du véhicule. Les Tesla disposent d’un mode « Chien », qui permet d’assurer le confort de votre compagnon à quatre pattes lorsque vous le laisserez seul dans la voiture, mais le husky semble avoir été abandonné.

