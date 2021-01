Tesla : une Model S restylée aperçue sur la route

Une caisse élargie, des feux différents, un diffuseur arrière restylé et de nouvelles roues, il n’en fallait pas plus pour attirer l’œil de la chaîne YouTube The Kilowatt. À première vue, cette mise à jour aurait pour but de donner à la Model S un look plus agressif.

Une nouvelle Model S aperçue. Source : The Kilowatt

Depuis 2016, le design n’avait pas vraiment changé et les rumeurs allaient de bon train ces derniers mois. D’autant plus que l’annonce de la Model S Plaid (version hypercar de la berline) impliquait des modifications importantes sur la carrosserie. Reste à savoir s’il s’agit d’un test de la version restylée ou un prototype de la version Plaid.

Beaucoup d’indices en faveur d’une version restylée

En décembre, Tesla a annoncé une augmentation des délais de livraison et des prix des Model S et Model X pour Mars en Europe. De plus, la pause de production de ces 2 véhicules (pour cause de vacances) a été prolongée jusqu’au 11 janvier. S’il n’est pas rare que Tesla suspende la production pendant les vacances, une pause de 18 jours est assez inhabituelle. Une semaine de congés payés supplémentaire aux employés pour profiter de leur famille qui laisserait aussi à l’entreprise le temps de mettre à jour la ligne de production.

On peut ajouter à cela le fait qu’une mise à jour de l’intérieur du véhicule est prévue depuis l’été 2019, mais finalement reportée pour se concentrer sur la production de la Model 3. Pour terminer le hacker “Green”, qui avait déjà dévoilé ce que voit l’Autopilot, a trouvé dans le code d’une mise à jour un module “S/X P2” qui ferait référence à une caméra intérieure qui n’existe pas encore sur les Model S et Model X.

Sachant que le véhicule a été aperçu sans camouflage ou autres accessoires permettant de masquer les modifications esthétiques, nous devrions être rapidement fixés.

Un contexte favorable pour Tesla

Alors que Tesla est le premier constructeur à annoncer ses chiffres de ventes 2020, le contexte semble se prêter à une mise à jour des véhicules haut de gamme de la marque. Après avoir diffusé largement la Model 3, il est temps pour Tesla d’aller contrer les constructeurs allemands comme BMW et Mercedes-Benz et de pousser sa Model S qui ne se vend, pour le moment, pas en grand nombre.

Source : engadget