The Batman : Pourquoi le tournage est éprouvant pour Robert Pattinson ?

The Batman est certainement la super-production la plus attendue. Pour la première fois, Robert Pattinson enfilera le costume du justicier sous la direction de Matt Reeves. Et selon de récentes informations, le comédien vivrait un vrai calvaire sur le tournage. Reeves est connu pour être un perfectionniste acharné et Pattinson aurait bien du mal à répondre aux exigences de ce dernier.

The Batman : Robert Pattinson en difficulté sur le tournage – Crédit : Warner Bros

Avec sa vision avant-gardiste et révolutionnaire de Gotham City, Reeves en demande toujours davantage à ses équipes. Et le poids sur les épaules de Pattinson semble de plus en plus dur à porter.

Robert Pattinson est en difficulté sur le tournage

Le quotidien The Sun aurait un indicateur bien informé sur le tournage de The Batman. Dans ses colonnes, le journal parle notamment de l’enfer vécu par le comédien sous son imposant costume. Lourde à porter, l’armure semble mettre à mal la condition physique de Pattinson. Selon des sources proches du tournage, le comédien est épuisé et ne parvient plus à suivre la cadence imposée par Reeves.

Mais le comédien réalise surtout combien les attentes sont immenses. En acceptant de jouer l’homme chauve-souris, Pattinson doit conjuguer avec l’empreinte laissée par ses prédécesseurs. Passer après Norton n’est pas une sinécure et l’enjeu est immense. Le comédien doit prouver qu’il dispose d’une palette de jeu large et d’une aptitude physique parfaite. Car Reeves ne veut pas faire dans la demi-mesure. Impossible pour le réalisateur de voir son travail soldé par un échec cuisant au box-office.

Déjà stoppé pour cause de pandémie, le tournage accumule les retards. Reeves doit conjuguer avec un planning limité. Et cela se traduit par la pression qu’il semble mettre sur son équipe. Même si il ne s’agit que de rumeurs, on peut imaginer combien le processus doit être complexe et éprouvant. Les fans ne cachent plus leur impatience. Tous attendent de découvrir cette vision novatrice, mettant également en scène Colin Farrell dans le rôle du diabolique Pingouin.

Il faudra s’armer de patience car le film ne sortira qu’en 2022. La tension est palpable autour d’une sortie encore repoussée. Reeves et Pattinson jouent gros et doivent assurer un triomphe pour la pérennité de la franchise.

Source : Cinemablend