On a joué à la Xbox One X (et la 4K c'est pas si mal)

Microsoft avait dévoilé la Xbox One X en juin dernier lors de l’E3 2017. Si la nouvelle console surpuissante n’est pas disponible avec novembre, nous avons eu l'occasion de mettre la main dessus pendant tout un après-midi, lors d'un voyage à Londres organisé par Microsoft.



Bien entendu, il ne s'agit nullement de faire un test complet de la console, mais plutôt de vous livrer nos toutes premières impressions concernant la console et de vous dévoiler quelques jeux 4K (visibles dans la vidéo ci-dessous). Alors, que dire de cette nouvelle console ? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle en impose par ses capacités techniques.

Xbox One X

On change rien, mais on améliore quand même



Si l'interface de la One X ne change pas d'un iota par rapport à celle de la One S, force est de reconnaître que les jeux de la console profitent pleinement des capacités de la machine. Que ce soit en 1080p (60 FPS) ou en 4K, les titres que nous avons pu découvrir fourmillent de détails et ne connaissent pas le moindre ralentissement. Merci au processeur octa core d'AMD cadencé à 2,3 GHz, au GPU de 6 Teraflops et aux 12 Go de RAM. Les fous du volant que nous sommes avons adoré Forza Motorsport 7 (une fois son mode « aide à la conduite » désactivé). C'est beau, encore plus beau que Forza Motorsport 5 qui était sorti en même que la première Xbox One de 2013. Nous avons eu également l'occasion de découvrir les versions « remasterisées » de Quantum Break, et surtout de Rise of The Tomb Raider. Ce dernier profite de 3 modes de rendu, qui permettent tantôt d'améliorer le rendu 4K, tantôt de rendre le jeu encore plus fluide qu'il ne l'est à l'origine... Ou de mixer les deux.

Écran 4K obligatoire ?

Comme la console est capable d'afficher une image en 3840 x 2160 pixels en 60 FPS, on se dit qu'il est impératif d'acquérir un téléviseur UHD HDR pour en profiter pleinement. Et la réponse est oui, mais rassurez-vous, néanmoins : même en 1080p, on profite d'une légère accélération dans les jeux. C'est un peu plus fluide que sur la One S, notamment dans un jeu comme Killer Instinct, que nous avons également pu tester sur place. En conséquence, si vous n'avez pas encore franchi le cap de la 4K HDR, rien ne vous empêche de le faire en deux temps (la console à sa sortie, l'écran qui va bien dans quelques mois).

Rendez-vous bientôt pour un test complet



Si l'édition Project Scorpio est en rupture de stock depuis quelques semaines, il est cependant possible de précommander l'édition standard. Vendue 499 euros (c'est cher, on est bien d'accord), la Xbox One X est en effet disponible en précommande depuis le 20 septembre dernier. Les joueurs peuvent dès à présent se diriger vers le site web de Microsoft ou l'un de ses distributeurs pour passer commande, les premières livraisons étant prévues pour le 7 novembre. De notre côté, nous ne manquerons de lancer un test complet de la console dès que possible.