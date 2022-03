Apple : un iPhone SE sous la barre des 200 $ ?

Alors que l’iPhone SE 3 est attendu pour la semaine prochaine, plusieurs analystes suggèrent qu’Apple proposera bientôt un iPhone SE moins cher et sous la barre des 200 $. Un prix aussi abordable permettrait de faire venir encore plus d’utilisateurs sur iOS.

La troisième génération de l’iPhone SE avec la puce A15 Bionic devrait être annoncée la semaine prochaine. Apple tiendrait effectivement une conférence le 8 mars 2022 au cours de laquelle l’iPhone SE 3 et le nouvel iPad Air seraient révélés. L’iPhone SE 3 devrait permettre à Apple de proposer un iPhone SE sous la barre des 200 $.

iPhone SE – Crédit : Daniel Romero / Unsplash

Ce prix très abordable ne sera évidemment pas attribué à l’iPhone SE 3 qui serait plutôt vendu aux alentours des 300-400 $. Néanmoins, la firme de Cupertino pourrait profiter de la sortie de l’iPhone SE 3 pour baisser le prix du modèle existant, l’iPhone SE 2 (2020).

L’iPhone SE serait vendu à un prix ultra compétitif pour attirer plus d’utilisateurs sur iOS

L’analyste Mark Gurman de Bloomberg a expliqué dans son dernier podcast qu’Apple devrait continuer à vendre l’iPhone SE 2 après la sortie de la troisième génération. La firme de Cupertino pourrait le vendre à 199 $, un prix très compétitif même par rapport aux smartphones Android.

Ainsi, Apple pourrait convertir jusqu’à un milliard d’utilisateurs Android à iOS grâce à l’iPhone SE. La firme de Cupertino ne tirera pas profit d’un iPhone à 199 $, mais les utilisateurs dépenseront dans les différents services proposés par Apple. Ils s’offriraient aussi d’autres appareils complémentaires comme des AirPods ou une Apple Watch.

De plus, l’analyste John Donovan de Loop Capital Markets suggère que l’iPhone SE 3 bon marché pourrait être vendu à partir de 299 $ cette année. Nous vous avons d’ailleurs préparé un comparatif entre l’iPhone SE 3 et l’iPhone SE 2020 qui détaille toutes les différences des deux modèles. Bien entendu, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes en attendant l’annonce officielle d’Apple. Ce n’est même pas certain que l’iPhone SE 2020 soit toujours vendu en plus de l’iPhone SE 3. Nous en saurons davantage sur les prix de l’iPhone SE dès la semaine prochaine, à l’occasion de l’évènement d’Apple attendu le 8 mars.

Source : BGR