Google Maps : comment aider les restaurateurs et commerçants près de chez soi ?

Aujourd’hui est la Journée Internationale des petites et moyennes entreprises (PME). Google Maps en profite donc pour vous rappeler quelques astuces que vous pouvez utiliser pour aider les restaurateurs et commerçants près de chez vous.

Crédit : Kaboompics .com / Pexels

Soutenir les petites et moyennes entreprises de proximité est toujours une excellente idée et un très bon moyen de promouvoir leurs services et produits si vous en êtes client. Avec la crise économique mondiale causée par la pandémie de Covid-19, l’avenir des PME est incertain. Ce sont des temps très durs pour les restaurateurs et commerçants. C’est pourquoi Google Maps a décidé de rappeler cinq astuces qui peuvent aider à soutenir les petites et moyennes entreprises à côté de chez soi.

Voici cinq astuces pour soutenir les PME sur Google Maps

Saviez-vous que tous les internautes peuvent aider à compléter les informations et modifier les horaires d’ouverture ? En effet, certains restaurateurs et commerçants sont probablement tellement préoccupés par la reprise de leur activité qu’ils peuvent oublier d’indiquer sur Google Maps qu’ils ont rouvert. Heureusement, vous pouvez le faire et en seulement quelques clics ! Quand vous sélectionnez le restaurant dans Google Maps, il vous suffit de cliquer sur « Suggérer une modification ».

Crédit : Google Maps

Ensuite, gardez à l’esprit que les avis, les évaluations et les photos sont d’excellents moyens d’aider les restaurateurs et les commerçants. Cela permet d’attirer de nouveaux clients qui pourraient être hésitants à manger chez eux ou à acheter leurs produits. De plus, Google Maps a récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité pour aider les PME en cette période de crise sanitaire. Les internautes ont maintenant la possibilité de les soutenir en achetant une carte cadeau ou en faisant un don.

Crédit : Google Maps

Depuis le début de la réouverture des restaurants en France, vous pouvez réserver une table. Soit vous passez directement par Google Maps, soit vous utilisez simplement le moteur de recherche. Enfin, si vous n’avez envie ni de cuisiner ni de dîner au restaurant, n’hésitez pas à emporter. Vous pouvez même passer commande pour une livraison à domicile. Il faut soutenir les restaurateurs et commerçants de proximité du mieux que l’on peut pour les aider à traverser cette période très difficile.

Crédit : Google Maps

Source : Google Maps