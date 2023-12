Meilleur smartphone à moins de 300 euros : lequel acheter en 2023 ? 

Notre top 3 des meilleurs smartphones à moins de 300 €

Realme 9 5G, le meilleur premier prix
Xiaomi Redmi Note 12 5G, le meilleur smartphone à moins de 300 euros
Samsung Galaxy A23 5G, le smartphone Samsung au meilleur prix

Plus les années passent, et plus il est simple de trouver des smartphones à moins de 300 euros avec de solides fiches techniques. Ce type de produit d’entrée de gamme s’est démocratisé grâce à l’arrivée en force des fabricants chinois, mais pas seulement. Le géant coréen Samsung propose lui aussi des appareils au très bon rapport qualité/prix.

Évidemment, ces modèles font certaines concessions. En règle général, ce ne sont pas les plus performants ou alors le volet photo est de faible qualité. Mais il n’empêche qu’il est possible de trouver des produits avec une excellente autonomie et avec des performances suffisantes pour le gaming. De même, il est tout à fait possible de trouver mobiles 5G. Voici notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 300 euros.

Xiaomi Redmi Note 12 5G, le meilleur smartphone à moins de 300 euros

Qualité d’affichage impressionnante Bonnes performances

Bonnes performances Charge rapide efficace

Charge rapide efficace Ecosystème MIUI toujours agréable

Ecosystème MIUI toujours agréable Mémoire extensible On n’aime pas Autonomie un peu limitée

Autonomie un peu limitée Volet photo un peu retrait

On commence ce comparatif des smartphones à moins de 300 euros avec le Xiaomi Redmi Note 12 5G, un des modèles le plus récent du fabricant chinois. Et il faut dire qu’il dispose d’un très bon rapport qualité/prix. Côté technique, on trouve une dalle OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz. Proposer un écran de cette qualité pour moins de 300 euros est un vrai exploit de la part de Xiaomi.

Pour la partie photo, il embarque un ensemble de 3 capteurs : un principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un macro de 2 Mpx. Sans faire de folies, la qualité photo reste honorable. Enfin, il est équipé d’un processeur Snapdragon 4 Gen 1 aux performances remarquables. Ce dernier est couplé selon la version à 4, 6 ou 8 Go de ram et en termes de stockage il existe en 128 et 256 Go. De plus, on trouve un emplacement pour une carte mémoire microSD.

Pour l’écosystème on retrouve le MIUI 14, qui se révèle agréable à utiliser et se rapproche beaucoup de ce qu’on peut trouver sur un iPhone. Seul bémol, la batterie de 5000 mAh qui tiendra une journée, mais pas plus. Mais cela est en partie rattrapé par une charge rapide 33 watts qui peut recharger le smartphone en un peu plus d’une heure.

Samsung Galaxy A23 5G, le smartphone Samsung au meilleur prix

Belle qualité d’affichage Bon module photo…

Bon module photo… Excellente autonomie

Excellente autonomie Bonnes performances globales On n’aime pas Recharge lente

Recharge lente … mais en difficulté la nuit

Samsung est surtout connu pour ses smartphones haut de gamme qui tiennent tête aux modèles d’Apple et pourtant, le géant coréen a aussi des produits très abordables au sein de son catalogue. Le Galaxy A23 dispose de la 5G, ce qui est toujours un atout pour un appareil à moins de 300 euros. Ensuite, on trouve un processeur Snapdragon 695 couplé à 4 Go de ram. Ce n’est pas la puce la plus puissante, mais elle est amplement suffisante pour jouer.

L’écran embarque une dalle LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Là aussi la qualité est au rendez-vous. Pour la partie photo, on retrouve un ensemble de 4 capteurs. Il y a un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 5 Mpx, un macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. Les clichés sont de très bonnes qualités, mais de nuit le système photo est sérieusement en difficulté.

Enfin, la batterie de 5000 mAh offre une solide autonomie. Vous pouvez l’utiliser 2 jours voire plus sans avoir à le recharger. Hélas, la charge n’est pas aussi bonne. Il faut presque 2 heures pour atteindre les 100% avec ce mobile.

Samsung Galaxy A42 5G, le smartphone à moins de 300 € avec la meilleure autonomie

On continue avec les smartphones Samsung avec cette fois le Galaxy A42 5G. Comme souvent le géant coréen propose des appareils abordables de très bonne qualité. Ce modèle se distingue par son impressionnante autonomie. En effet, il dispose d’une batterie de 5000 mAh, comme beaucoup de ses concurrents. Mais cette dernière est capable d’assurer deux jours d’utilisation avec une charge complète.

D’autre part, on retrouve ici une dalle de Amoled de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz. Mais dans l’ensemble, la qualité d’affichage est très bonne. Ensuite, il possède un processeur Snapdragon 750 5G épaulé par 4 Go de ram. Ce dernier offre de bonnes performances suffisantes pour des jeux peu gourmands. Pour finir, il dispose d’un ensemble de 4 capteurs pour la partie photo.

On retrouve un grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un capteur macro et un autre de profondeurs de 5 Mpx chacun. Le résultat est correct, mais on aurait espéré mieux connaissant la marque. Au final, le seul vrai bémol de ce smartphone, c’est sa charge rapide de 15W vraiment peu performante. Il faut plus de 2 heures pour le recharger entièrement.

Realme 9 5G, le meilleur premier prix

Si vous avez besoin d’un smartphone peu cher et disposant de la 5G, le Realme 9 5G est une très bonne solution. Sinon, côté technique, il est équipé de la puce Snapdragon 695 épaulée par 4 Go de ram. Il existe seulement dans deux versions de 64 Go ou 128 Go de stockage. Ce n’est pas le meilleur pour le gaming, mais ses performances sont correctes.

L’écran embarque une dalle LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur ce point, la qualité d’affichage est excellente pour un produit à moins de 300 euros. Il dispose d’une batterie de 5000 mAh qui permettra de tenir plus d’une journée. Mais chose rare chez Realme, on lui reprochera une charge rapide peu efficace.

En effet, le chargeur 18W recharge la batterie à 100% en environ 2h30. C’est particulièrement long pour peu importe la gamme du mobile. Pour le volet photo, on trouve comme souvent un ensemble de 3 capteurs : un principal de 50 Mpx accompagné de deux objectifs de 2 Mpx. Ce n’est clairement pas un photophone, mais la qualité des clichés comme des vidéos est correcte.

Honor Magic 4 Lite, la qualité Honor à un prix abordable

Avec le Honor Magic 4 Lite on reste sur les smartphones chinois à un prix abordable. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 680 couplé à 6 Go de ram plus 2 Go de ram virtuelle. Pour sa gamme, les performances sont correctes, mais si vous cherchez un modèle adapté au gaming, mieux vaut passer votre chemin.

Pour l’écran, on peut compter sur une dalle LCD de 6,81 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Sur ce point, la qualité est assez médiocre comparée à des produits plus récents. Mais pour un usage basique, c’est amplement suffisant. Pour la partie photo, on retrouve seulement deux capteurs, un principal de 48 Mpx et un secondaire de 2 Mpx. C’est loin d’être suffisant si on veut capter des clichés de qualité. Mais avec son prix bien inférieur à 300 euros, on peut difficilement lui reprocher la qualité de son système photo.

Mais sa grande force se trouve du côté de sa batterie de 4800 mAh. Cette dernière offre une autonomie pouvant atteindre 2 jours voire un peu plus. Et on trouve même la charge rapide 66 watts, capable de recharger le mobile en seulement 45 minutes.

Vivo V21, pour les amateurs de selfies

Dans sa catégorie, le Vivo V21 5G est un appareil abordable à la fiche technique honorable. Il faut dire que le fabricant chinois a tendance à toujours proposer des smartphones de qualité. Ici, la grande particularité se trouve du côté de son très bon module selfie. En effet il s’agit un capteur frontal de 44 Mpx. Ces performances ne sont pas au niveau de la dernière génération (Vivo V23), mais la qualité des clichés est déjà impressionnante.

Pour les autres capteurs à l’arrière, ils sont également à leur avantage. On retrouve un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. Pour ce tarif, excepté le Samsung A23, vous ne trouverez pas mieux. D’ailleurs, il est même possible de prendre des vidéos en 4K 60 ips. Enfin, il possède un écran avec une dalle Amoled de 6,44 pouces et le taux de rafraîchissement atteint 90 Hz.

Le Vivo V21 5G embarque la puce Mediatek 800 couplée à 8 Go de ram. Il est disponible dans une unique version de 128 Go de capacité de stockage. Cependant, il est possible d’ajouter une carte mémoire microSD. Enfin, la batterie de 4000 mAh est largement suffisante pour un modèle de cette gamme. Petit bémol, la charge 33 watts n’est pas au niveau.

Oppo A54 5G, le smartphone 5G le plus abordable

Malgré un positionnement en entrée de gamme, le Oppo A54 5G bénéficie d’un équipement remarquable, à commencer par sa compatibilité 5G. Son grand écran LCD de 6,5 pouces a un taux de rafraîchissement de 90 Hz et offre une qualité d’affichage remarquable. Sur ce smartphone, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 480 couplé à seulement 4 Go de ram.

Cette puce associée à l’excellent écosystème ColorOS d’Oppo offre une bonne puissance pour les tâches classiques et une fluidité de navigation hors pair. Pour la partie photo, on trouve, chose rare à ce prix, un ensemble de 4 capteurs. Ce système comprend, un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et deux autres capteurs de 2 Mpx. Au final, la qualité photo est bonne, mais, il est sérieusement en difficulté de nuit.

Enfin, il embarque une excellente batterie de 5000 mAh qui offre presque 2 jours d’autonomie. Hélas, on ne trouve pas de charge rapide sur celui-ci. Il faudra environ 3 heures pour atteindre les 100%. En termes de connectique, cette dernière est complète. On note, la présence d’une prise mini-jack et d’un emplacement pour carte mémoire microSD. Sinon, même le NFC, utile au paiement sans contact, est de la partie.

🧐 Vers quelle marque me tourner pour un smartphone à moins de 300 euros ?

Dans l’ensemble, toutes les marques qui proposent des smartphones abordables et de qualité sont présentes dans ce comparatif. Mais plus précisément, si vous cherchez un modèle à moins de 300 euros, il va falloir vous tourner vers les constructeurs chinois.

On peut citer : Xiaomi, Realme, Oppo, Honor, Vivo ou même Huawei dans une certaine mesure. Et n’oublions pas Samsung qui dispose d’un des catalogues les plus complets sur le marché du mobile. De 200 euros à plus de 1000 euros, il est toujours possible de trouver son bonheur chez le fabricant coréen.

📱 Quoi attendre d’un smartphone à moins de 300 euros ?

Malgré ce que certains peuvent penser, on peut trouver des smartphones performants à moins de 300 euros. Évidemment certaines caractéristiques vont être sacrifiées pour baisser le prix. Mais généralement vous pouvez trouver des modèles avec une très bonne autonomie accompagnée par la charge rapide.

Au niveau des processeurs, c’est rarement incroyable, mais dans beaucoup de cas, ils seront suffisants pour faire tourner des jeux mobiles. De nos jours, même à 200 euros on trouve des appareils avec une bonne qualité d’affichage. Mais là, où les produits de cette gamme sont en difficulté c’est sur le volet photo. Généralement, dans ce domaine les performances ne sont pas incroyables, même si cela varie d’un smartphone à l’autre.

Enfin, en termes de capacités de stockage, on trouve 128 ou 256 Go de capacité. Mais si cela n’est pas suffisant, il est souvent possible d’ajouter une carte mémoire microSD. Pour le reste, tout dépendra de vos envies et de vos besoins.

📡 Les smartphones à moins de 300 euros sont-ils compatibles 5G ?

Cela peut sembler surprenant, mais sur le marché actuel, presque tous les mobiles à moins de 300 euros bénéficient de la compatibilité 5G. Dans cette catégorie de smartphone, il faut faire quelques concessions. Cependant, ce type de connectivité est maintenant présent sur presque tous les appareils de milieu de gamme. Bien évidemment, pour en profiter, il ne faut pas oublier de souscrire à un forfait compatible.

