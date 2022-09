Nest Wifi Pro : un nouveau modèle plus cher avec WiFi 6E dans les cartons de Google

Google plancherait actuellement sur un nouveau routeur, le Google Nest Wifi Pro. Il disposerait du Wifi 6E et serait commercialisé plus cher que son prédecesseur, soit 199 dollars (le Nest Wifi coûte aujourd’hui 139 euros chez Google).

Nest Wifi © Google

Selon la Commission fédérale des communications (ou FCC), Google travaillerait actuellement sur un nouveau routeur Wi-Fi 6E, le Nest Wifi Pro. Ce nouvel appareil, plus cher, proposerait donc la dernière norme de connectivité disponible qui atteint un maximum de 9,6 Gbit/s dans des conditions idéales.

Google plancherait sur un nouveau Nest, plus cher et plus performant

La principale différence entre le Wi-Fi 6 et le 6E est l’utilisation d’une troisième plage de bande passante, approximativement entre 6 GHz et 7 GHz. De manière générale, le Wi-Fi 6E ne devrait pas avoir d’impact direct sur la vitesse potentielle de votre réseau domestique ou au bureau. Au lieu de cela, cette bande de 6 GHz est généralement moins encombrée, ce qui signifie que les appareils domestiques risquent moins d’interférer les uns avec les autres.

En termes de prix, le Nest Wifi Pro coûterait à sa sortie 199 $ (contre 169 $ pour le routeur Nest Wifi en 2019 et 99,99 $ pour le Google Wifi relancé en 2020). Aujourd’hui, le Nest Wifi est vendu neuf en France pour un prix moyen allant de 129 € à 149 €. Le Wi-Fi 5 sur le routeur Nest actuel offre, pour rappel, des vitesses allant jusqu’à 2,2 Gbit/s.

Les rumeurs indiquent qu’un pack de 2 serait proposé à 299,99 $ et un pack de 3 à 399,99 $. Le Nest Wifi Pro serait disponible en couleur neige (blanc), lin (marron clair), brouillard (bleu clair) et citronnelle (jaune clair et vert). Cette couleur s’alignerait donc sur des produits récents tels que Pixel Buds Pro, le Nest Doorbell (batterie) et le prochain Pixel 7. Nous ne savons toutefois rien d’autre sur son design ou ses caractéristiques, si ce n’est qu’il disposerait d’une prise Ethernet.

Le Nest WiFi Pro devrait être lancé lors de l’événement Made by Google le 6 octobre aux côtés des Pixel 7 et 7 Pro, ainsi que de la Pixel Watch.

Source : 9to5Google