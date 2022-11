Pour vendre une maison, cette agence immobilière offre une… Tesla

Une Tesla Model Y © Tesla

Une violente crise de l’immobilier frappe le monde. Et la Nouvelle-Zélande est tout particulièrement touchée. L’offre de maisons à vendre a augmenté de 43% en glissement annuel le mois dernier, selon le site d’enchères immobilières Trade Me. De quoi faire baisser sensiblement les prix des biens. Dans le même temps, la hausse des taux d’intérêt nuit considérablement à la demande, les acheteurs potentiels hésitant bien plus à contracter un prêt.

Par conséquent, certains vendeurs utilisent des moyens peu orthodoxes pour promouvoir des maisons qui prennent désormais en moyenne 44 jours pour se vendre selon REINZ, soit près du double du temps nécessaire début 2021. Ainsi, pour tenter d’attirer le chaland, l’agence immobilière Barfoot & Thompson a eu une idée originale. Elle vient de pondre une annonce où l’on peut lire la promesse suivante : « Brand new Tesla and brand new home. »

À lire > Tesla Model Y : sans LiDAR, elle rate son freinage et écrase un mannequin d’enfant

Quand Tesla permet de vendre une maison

L’agence promet ainsi d’offrir une Tesla Model Y à la personne qui achètera une maison de sept chambres située dans la banlieue d’Auckland. Croyez-le ou non mais l’engouement pour les voitures d’Elon Musk a fait son petit effet. L’agent immobilier Prince Kapoor, qui vend la propriété, se dit très optimiste. Il est convaincu qu’il obtiendra la somme demandée de 1,8 million de dollars néo-zélandais (1,1 million de dollars) pour la maison.

« C’est fou, depuis que l’annonce a été publiée, nous recevons beaucoup de demandes », a déclaré Kapoor. « Nous devrions vendre la propriété dans la semaine. » Espérons pour le futur acheteur que la voiture offerte ne provienne pas de la Gigafactory de Berlin où des Tesla Model Y souffraient de moteurs défaillants.

Source : Bloomberg