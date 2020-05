Sony WF-SP800N : des écouteurs aussi bien équipés que des AirPods Pro, mais à 200 €

Sony lance les écouteurs True Wireless WF-SP800N pour concurrencer les Apple AirPods Pro, mais aussi les Power Beats Pro 4. Système de réduction du bruit sélectif, protection IP55, contrôle tactile et fonctions intelligentes, il ne leur manque que la recharge par induction.

La réputation de Sony en matière de dispositifs audio n’est plus à faire, et le géant japonais compte bien mettre à profit son savoir-faire pour détrôner Apple, le leader du marché des casques et des écouteurs True Wireless. La marque lance ainsi une nouvelle paire d’écouteurs sans fil haut de gamme pour concurrencer les AirPods Pro, mais aussi les Apple Power Beats Pro 4 dédiés au sport.

Les WF-SP800N ont en effet été conçus pour un usage quotidien, mais aussi pour pratiquer une activité sportive. Avec un indice de protection IP55, les écouteurs Sony WF-SP800N ne craignent ni la poussière ni les éclaboussures, et peuvent même être lavés après une séance intensive de sport. Ils sont également dotés d’un arc stabilisateur et leur forme incurvée doit assurer une bonne tenue en toutes circonstances. Du côté de l’autonomie, les écouteurs disposent de 9 heures de batteries qu’on peut étendre à 18 heures avec leur boîtier, mais Sony fait l’impasse sur la recharge par induction.

Sony WF-SP800N : des écouteurs sans fil intelligent avec un système de réduction du bruit

Les WF-SP800N embarquent la dernière technologie Sony en matière de réduction du bruit. On peut s’isoler complètement de l’extérieur pour profiter d’une expérience immersive ou activer le mode Ambient Sound qui permet de filtrer les sons qu’on souhaite entendre, comme ceux de la circulation lorsqu’on court en ville ou une annonce dans un aéroport. Pour en disposer, Sony met à disposition une application gratuite sur smartphone qui donne également accès à une fonction d’égalisation pour personnaliser le son.

Avec l’Advanced Adaptive Sound, le son s’adapte automatiquement à votre environnement. Une surface tactile donne un accès rapide aux fonctions de lecture et aux assistants vocaux d’Amazon ou de Google, ainsi qu’à Quick Attention pour laisser entrer le son ambiant le temps d’une conversation.

Les écouteurs sans fil WF-SP800N seront disponibles à partir de juillet en noir, bleu et blanc pour environ 200 €.

