Instagram : il est désormais possible de partager des Stories en privé

Instagram prévoit de lancer une nouvelle fonctionnalité à sa plateforme. Les utilisateurs pourront bientôt partager des Stories qu’ils trouvent intéressantes avec leurs amis par message privé. Instagram s’est inspiré de son concurrent Snapchat en introduisant les Stories. Celles-ci sont même devenues plus populaires sur Instagram qui sur Snapchat. Ce n’est pour autant que la maison mère Facebook ne cesse d’améliorer cet outil afin d’exploiter son potentiel au maximum. Après avoir introduit les hashtags et la géolocalisation aux Stories en mai dernier, Instagram veut passer à l’étape supérieure.



Grâce à une nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront partager les Stories d’autres utilisateurs avec leurs contacts via message privé. Pour se faire, il suffit de cliquer en bas à droite sur l’icône lorsque l’on regarde une Storie. On peut alors l’envoyer à un contact en privé. Celui-ci aura moins de 24 heures pour le regarder puisqu’une Storie reste éphémère.



Instagram a déclaré que cette nouvelle fonctionnalité permettra d’inciter les utilisateurs à partager des Stories qu’ils trouvent intéressantes. Pas sûr néanmoins que tous les utilisateurs sont d’accord pour que leurs Stories soient partagées avec des inconnus. Ce qui ne sera pas le cas bien entendu pour les comptes privés où seuls les contacts autorisés peuvent visualiser les Stories.



Instagram déploiera la nouvelle fonctionnalité dans les semaines à venir sur Android et iOS.

