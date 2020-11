Ecouteurs sans fil : comparatif des meilleurs true wireless de 2020

Quels sont les meilleurs écouteurs sans fil ? Voilà une question pertinente, tant ce format se multiplie à grande vitesse avec le succès des AirPods d’Apple. A quoi faut-il faire attention ? Lesquels acheter ? On a testé les écouteurs true wireless les plus représentatifs du marché, mais aussi des moins connus qui réservent leurs surprises.

Les écouteurs true wireless prennent le pas sur les écouteurs Bluetooth habituels. Couper le cordon, voilà la promesse de ces petits écouteurs poussés par le succès des AirPods d’Apple. De nombreuses marques audiophiles telles que Jabra, Sennheiser, Bose ou encore B&O lui ont emboîté le pas. Même les constructeurs de smartphone s’y sont mis. Realme, Oppo, OnePlus, les Chinois sont en bonne position et tirent les prix vers le bas.

Les écouteurs True Wireless pullulent – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

D’objet haut de gamme (179 € pour les premiers AirPods en 2019), les true wireless sont rapidement passés sous les 100 €. On en trouve à tous les prix aujourd’hui. De 19,99 € pour des modèles asiatiques inconnus, à plus de 300 €, comme les Bang & Olufsen BeoPlay E8 3rd gen à 350 €, il y en a pour toutes les bourses et les modèles pas chers ne sont pas forcément mauvais.

Nouveau terrain de jeu pour les constructeurs, le marché des écouteurs true wireless est en pleine expansion. Des innovations ou adaptations sont régulièrement portées à son crédit. On trouve ainsi des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active, waterproof ou avec assistant vocal intégré. Des technologies qui nécessitent un soin particulier avec la contrainte de la minuscule taille de ces appareils.

Outre ses fonctions, chaque paire d’écouteurs est différente. Entre l’autonomie proposée, la taille desdits écouteurs, les boutons, le confort, le poids et surtout la qualité de transmission. Le consommateur peut se trouver face à un vrai dilemme devant l’offre proposée. Nous sélectionnons ici les meilleurs modèles, rangés par usage ou type. Viennent ensuite les autres écouteurs testés par la rédaction, mais non sélectionnés. Ce qui ne veut pas dire qu’ils soient mauvais pour autant. Disons plutôt qu’il existe plus fort qu’eux.

Quelles sont les meilleures écouteurs sans fil ?

Cambridge Audio Melomania 1 Le meilleur rapport qualité/prix 79,95€ > Amazon

ON AIME

✅ Un rendu superbe et équilibré

✅ Le meilleur rapport qualité/prix

✅ Deux signaux indépendants (un pour chaque écouteur)

✅ Très bonne autonomie

ON N’AIME PAS

❌ Certains peuvent leur trouver un peu trop de basses

❌ Pas d’application

❌ Une latence perceptible

Voici votre meilleur investissement possible à ce jour en matière d’écouteurs sans fil.

Avec les Melomania 1, le respectable constructeur britannique Cambridge Audio a tenté d’infuser toute sa philosophie haut de gamme dans de petits écouteurs abordables. Pari risqué, mais réussi. Les Melomania 1 offre un rendu audio exceptionnellement bon. Le son ne bave pas, ne distord pas. Les graves sont présentes, peut-être même un peu trop, sans doute pour répondre à la demande actuelle. L’ensemble fonctionne à merveille et tant mieux puisque Cambridge fait le choix de ne proposer aucune application. Aucune possibilité de régler ses écouteurs. Ils restent comme à leur sortie de boîte. Mais ne boudons pas notre plaisir, ces petits écouteurs sont des bijoux.

Deux petits reproches tout de même. Les Melomania 1 accusent une certaine latence qui créée un décalage entre le son et l’image. De plus, on note que leur format pourra en rebuter quelques-uns. En forme de balles, ils tiennent bien dans les oreilles, mais moins que des designs qui épousent la conque. Enfin, petit point autonomie. Elle est ici de 8 heures en une charge. Le boîtier offre trois charges supplémentaires. De quoi voir venir.

Jabra Elite 75t Active Les meilleurs écouteurs pour le sport 189,90€ > Amazon

ON AIME

✅ Un confort exemplaire

✅ La réduction de bruit

✅ Excellente autonomie

✅ Bonne qualité audio (après réglages)

✅ Multipoint

✅ IP57



ON N’AIME PAS

❌ Mains libres impossible en environnement bruyant

❌ Juste 3 tailles d’embouts

Les Elite 75t de Jabra ont fait partie de nos coups de coeur de l’an dernier. Les Elite 75t Active sont leur version sportive. Cela ne veut pas dire que les 75t ne peuvent pas être utilisés dans ces conditions. En réalité, les différences entre les deux sont minimes. La version Active bénéficie d’une meilleure certification : IP57 contre IP55. Cela signifie une résistance accrue à l’eau et à la transpiration pour les 75t Active. Autre spécificité du modèle Active, un revêtement plus rugueux apportant éventuellement une meilleure tenue dans les oreilles s’il en fallait, et surtout une meilleure résistance aux chocs.

Pour le reste, on conserve tous les atouts des 75t. On a du multipoint, pause active, application complète avec égaliseur, scène sonore large, très bonne autonomie. En revanche, côté rendu sonore on s’éloigne du bon rendu des 65t, leur prédécesseur. En cause, des basses trop présentes. Heureusement, l’égaliseur permet d’y remédier rapidement. Et l’autre bonne nouvelle, c’est que Jabra vient de mettre à jour ses 75t et 75t Active en leur ajoutant une réduction de bruit active, gratuitement. Celle-ci n’est pas parfaite avec notamment des graves pas suffisamment atténuées. Néanmoins, si cette réduction de bruit n’est pas du niveau des Bose QuietComfort Earbuds ou des WF-1000XM3, elle demeure fonctionnelle et prouve surtout le suivi apporté par Jabra, même après un an.

Realme Buds Q Les meilleurs écouteurs pour le gaming/vidéo 33,19€ > Amazon

ON AIME

✅ Faible latence

✅ Légers et confortables

✅ Un prix très bas

ON N’AIME PAS

❌ Rendu sonore déséquilibré

❌ Mode jeu anecdotique

Petit frère d’Oppo, Realme vient de la téléphonie. Il a commis entre autres le Realme 7 Pro que nous avons récemment testé et apprécié. La mode étant à la diversification des activités, Realme sort des écouteurs sans fil. Les Buds Q sont à l’image de ses smartphones : pas chers. 29,99 €, c’est presque trop peu cher pour être bon. Et pourtant. Realme ne cherche pas un son exceptionnel, mais plutôt à offrir une expérience ultime aux joueurs ou gros consommateurs de vidéos. Les Buds Q mettent en avant leur faible latence. 119 ms, c’est moins que les 144 ms des AirPods Pro, vendu 279 € (209 € en promo actuellement). Une prouesse qui permet de ne souffrir d’aucune désynchronisation labiale dans les films ou séries et d’entendre le coup de feu quand il est tiré dans Fortnite.

Comme dit plus haut, le son n’est pas le cheval de bataille de Realme. Le rendu audio de ses Buds Q est plutôt basseux avec des aigus en retrait. Une application compagnon existe. Un peu limitée, elle permet de reparamétrer les boutons des écouteurs ou encore d’activer un mode jeu. Censé offrir une meilleure dynamique, ce fameux mode n’a rien changé à l’usage. Le design est conventionnel. Ils tiennent bien dans les oreilles et se font surtout oublier grâce à leur très faible poids : 3,6 g, les plus légers de cette sélection. Reste la finition un peu cheap, mais à 29,99 €, c’est excusable. L’autonomie est de 5 heures avec une charge. On a trois charges supplémentaires dans le boîtier. Notons pour finir que les Buds Q ne propose ni pause active, ni multipoint. Encore une fois, on est sur un produit d’entrée de gamme.

Sony WF-1000XM3 Les meilleurs écouteurs avec réduction de bruit active 169,99€ > Boulanger

ON AIME

✅ La meilleure réduction de bruit active (avec les QC Earbuds et les AirPods Pro)

✅ Une application très complète

✅ Très bonne autonomie

✅ Une excellent restitution sonore

ON N’AIME PAS

❌ Un boîtier un poil trop gros

❌ Des écouteurs qui dépassent trop des oreilles (et peuvent tomber)

❌ Mains libres impossible en environnement bruyant

AirPods Pro, Bose QC Earbuds, WF-1000XM3. Difficile de départager ces trois-là. C’est le trio de tête des écouteurs true wireless. La crème de la crème. Au final, bien qu’ils soient les plus anciens, les WF-1000XM3 remportent notre préférence. Qualité audio, réduction de bruit, autonomie, les trois modèles sont au coude-à-coude sur ces trois critères. La différence principale se joue sur le paramétrage. Aussi bien compatibles iOS qu’Android, les WF-1000XM3 sont aussi les plus geeks des trois avec une application qui fourmille de réglages, là où Bose et Apple préfèrent ne pas perdre l’utilisateur.

Côté fonctions, on a une pause active, mais Sony fait l’impasse malheureuse sur le multipoint. Impossible donc de les utiliser sur deux appareils en même temps. Le design ensuite est particulier et imposant. Les écouteurs dépassent largement des oreilles. Il faut choisir le bon embout pour les fixer durablement dans le conduit auditif. Précisons qu’ils sont plus confortables avec les coussinets à mémoire de forme inclus dans la boîte.

Comme dit plus haut, la qualité sonore de ces écouteurs est de haute volée. Sony est parvenu à miniaturisé la philosophie du WH-1000XM3, son magnifique casque à réduction de bruit active (récemment remplacé par le WH-1000XM4, lisez son test ici). Idem pour l’isolation active qui coupe du monde extérieur. A ce sujet, Sony permet de reconnaître le déplacement du porteur et d’activer ou désactiver la réduction de bruit en conséquence. Très pratique en milieu urbain. En revanche, les micros de la réduction de bruit sont placés en face avant. Par vent fort ou à vélo, ils retransmettent un grésillement dans les oreilles. Pour l’autonomie, comptez 6 heures, réduction de bruit activée. Le boîtier ajoute trois charges.

Apple AirPods 2 Les meilleurs écouteurs non intra-auriculaires 159,99€ > Boulanger

ON AIME

✅ Qualité de la réduction de bruit active

✅ Confortables et tiennent bien dans les oreilles

✅ Kit mains-libres de très bonne qualité

ON N’AIME PAS

❌ Compatibilité incomplète hors iOS, macOS

❌ Pas de commande de volume sur les écouteurs

Les AirPods 2 ont l’avantage de leur format. Se posant à l’entrée du conduit auditif, ils s’adaptent à toutes les formes d’oreilles. Apple oblige, ils s’intègrent parfaitement à MacOS et iOS. Pour en profiter pleinement, il faut privilégier les systèmes d’Apple. Sous Android, par exemple, on perd la pause active, les capteurs de proximité étant inopérant hors systèmes Apple. Pour continuer dans les fonctions, on a droit à l’assistant vocal en direct en disant « Dis Siri » lorsque les écouteurs sont couplés à un appareil Apple. La commande tactile est efficace, mais incomplète. Aucune possibilité de régler le volume depuis les écouteurs.

Les AirPods 2 ne brillent pas par leur atouts musicaux. Ils ne sont pas fait pour les mélomanes, mais conviennent pour de la pop compressée et donc de la musique en streaming, soit un usage répandu aujourd’hui. Dans le détail, on manque de basses et les aigus ne sont pas suffisamment précis.

En kit mains-libres, les AirPods 2 dévoilent tous leur talent. Ils sont redoutables. On se fait aussi bien entendre en intérieur qu’en extérieur bruyant, et ce, avec une bonne restitution de la voix. L’avantage sans doute de la queue qui prolonge les écouteurs et rapproche les micros de la bouche. A noter que les AirPods 2 se dotent d’une nouvelle puce H1 qui remplace la W1 de la première version. Celle-ci permet de prolonger l’autonomie de 50% en appels, passant de 2h à 3h. Côté autonomie en écoute, on a droit à 5 heures en une charge et 24 heure en tout si l’on compte celles du boîtier.

La réduction de bruit : active ou passive ?

Jusqu’à il y a peu, les écouteurs étaient pour la plupart à réduction passive. Seul Bose proposait une solution de réduction du bruit active efficace avec ses QuietComfort 20. L’avènement des écouteurs totalement sans fil rebat les cartes. Sony a frappé du poing sur la table avec ses WF-1000XM3, excellents en audio et en réduction de bruit.

Oppo Enco W51 et Oppo Enco X, deux isolations actives – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Un an plus tard, le marché a largement muté. De nombreux écouteurs true wireless sont à réduction de bruit active. Seulement, tous ne se valent pas, loin de là. Malheureusement, le prix joue encore pour beaucoup. A moins de 100 €, difficile de trouver des écouteurs avec une réduction de bruit efficace. Tout au plus, on aura une limitation sur quelques fréquences, mais le spectre extérieur sera toujours largement audible.

D’expérience, les écouteurs pas cher avec réduction de bruit active ne sont pas les plus mélomanes. A choisir, on préfèrera plutôt des écouteurs sans réduction active, mais bien calibrés.

Ecouteurs multipoint, qu’est-ce que c’est ?

Si la plupart des écouteurs peuvent tenir en mémoire plusieurs appareils, tous ne sont pas en mesure de fonctionner sur deux appareils simultanément. Cela a trait à une technologie : le multipoint. Celle-ci permet d’utiliser ses écouteurs sans fil sur deux appareils en même temps. On passe même à trois sur des casques professionnels, comme chez Jabra. Un smartphone pro et un perso ou plus communément en télétravail, son smartphone et son PC. Idéal pour se concentrer sur son travail en musique sans risquer de rater un appel.

Jabra Elite 75t et Elite Active 75t, chez Jabra, le multipoint est basique – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Cette fonction est de plus en plus répandue sur les casques. Côté écouteurs sans fil, elle se fait plus rare. Jabra l’exploite sur sa gamme Elite, 75t et 85t en tête, Apple opte pour une technologie similaire avec ses AirPods. Attention, seuls ceux équipés d’une puce H1 sont compatibles, soit les AirPods 2 et AirPods Pro. En outre, cette fonction n’est opérante qu’avec des appareils Apple. On attend encore que d’autres grandes marques s’intéresse à ce procédé bien pratique. Bose, Sony ou encore Sennheiser sont en retard sur ce créneau avec leurs écouteurs.

Quelle autonomie pour des écouteurs sans fil ?

La taille n’atteint le nombre d’heures d’autonomie pourrait-on dire. Lors de nos tests, nous n’avons rencontré aucun écouteur sans fil passant sous la barre des 5 heures d’autonomie sur une charge. C’est suffisant pour tenir une journée, ceux-ci n’étant pas utilisés en permanence. D’ailleurs, tous ces écouteurs sont livrés avec un boîtier de charge qui le plus souvent offre 3 charges supplémentaires. On parvient dans la plupart des cas à 24 heures d’autonomie si ce n’est plus. Bien entendu, cette donnée peut varier légèrement en fonction de l’usage : vidéo, musique, réduction de bruit, etc.

Cambridge Audio Melomania 1 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

A noter que les boîtiers des écouteurs sans fil à réduction de bruit active (ANC) peuvent avoir tendance à l’embonpoint. Les QuietComfort Earbuds de Bose ou les WF-1000XM3 de Sony en sont la preuve. D’autres écouteurs ANC, comme les Jabra Elite 85t, procurent une bonne autonomie sans pour autant faire exploser les dimensions de leur boîtier.

Ajoutons enfin que pour charger ses écouteurs, on peut en fonction du modèle avoir un connecteur USB-C ou microUSB. La charge sans fil n’est pas à la peine et se démocratise de plus en plus. A voir lors de votre choix si c’est une option indispensable pour vous.

Un signal indépendant pour chaque écouteur ou un seul pour deux ?

Chaque constructeur choisit sa méthode. Soit les deux écouteurs fonctionnent ensemble avec un système de maître et d’esclave, soit ils reçoivent chacun un signal propre de l’appareil auquel ils sont appairés. En pratique, avec un signal indépendant, chaque écouteur peut donc être utilisé seul. Dans le cas inverse, seul le maître pourra être utilisé seul. A noter que le signal est également censé basculer en mono lorsqu’un seul écouteur est hors de son boîtier.

Divacore AntiPods 2 – Crédit : Divacore

Est-il possible de supprimer la latence de ses écouteurs ?

La réponse est non. Enfin, pas totalement. Disons plutôt que ce sont les services qui vont nous venir en aide ici.

La latence est inhérente au Bluetooth. Il y aura toujours un décalage entre ce que l’on voit à l’écran (dans le cas d’une vidéo) et ce que l’on entend. Dans le pire des cas, c’est une demi seconde qui peut s’écouler, donnant lieu à une désynchronisation labiable dans le cas d’un film ou d’une série.

Realme Buds Q – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Impossible de supprimer, mais on peut la limiter. On n’a pas la main sur la première manière. Ce sont les services en ligne qui s’en charge. Les plateformes de streaming comme Netflix ou YouTube travaillent leurs algorithmes pour gommer cette latence et offrir une même expérience quel que soient les écouteurs utilisés.

L’autre méthode intervient dès l’achat. Il faut favoriser les écouteurs qui utilisent des codecs avec une faible latence. Dans l’idéal, ce sera un modèle compatible APTX Low Latency qui limite ce décalage à 40 ms. Néanmoins, ce codec n’est pas répandu sur les écouteurs sans fil.

AAC, SBC, LDAC, APTX, quel est le meilleur codec audio ?

Les codecs audio sont les traducteurs des signaux envoyés par le Bluetooth. Comme leur nom l’indique, ils codent les données envoyés par l’émetteur et décodent du côté du récepteur. Leur objectif est de garantir un qualité optimale tout en limitant la bande passante au maximum afin de favoriser la stabilité du signal. Pour cela, un codec compresse le signal. Et c’est là que tout se joue. Entre deux codecs, l’un compressera mieux que l’autre. Mais à ce jeu, les codecs qui compressent le plus assurent une meilleure stabilité du signal, la bande passante étant préservée. On n’a pas la même assurance avec des codecs privilégiant la qualité. Des coupures ou grésillements peuvent se faire entendre. Tout l’art est de trouver le bon compromis

Il existe 5 codecs audio principaux. Si vos équipements sont compatibles avec plusieurs d’entre eux, la décision est automatique entre l’appareil source et le récepteur, un smartphone et des écouteurs dans notre cas. Pour connaître le codec sélectionné, vous pouvez passer par un utilitaire comme Bluetooth Scanner sur Android. Pour aller plus loins, il reste possible de passer son smartphone en mode développeur (Android) afin de sélectionner soi-même le codec à utiliser. Voici le chemin (Système > Paramètres avancés > Options pour les développeurs).

Débit maximal Latence SBC 350 Kbps 300 ms AAC 256 Kbps 150 ms AptX 352 Kbps de 80 à 150 ms AptX HD 576 Kbps 150 ms AptX Low Latency 352 Kbps 32 ms AptX ADAPTIVE 420 Kbps de 50 à 80 ms LDAC 990 Kbps de 150 à 200 ms LHDC 900 Kbps 120 ms LLAC (LHDC LL) 600 Kbps 30 ms Débit et latence des différents codecs Bluetooth

SBC : le codec de base

De base, le profil bluetooth A2DP, qui se charge de la transmission de l’audio, travaille de concert avec le codec SBC, le plus répandu. Cependant, ce dernier n’est pas le plus à même de transmettre toute l’enveloppe sonore, ne gérant pas de faibles taux de compression. En l’absence d’information sur votre appareil, le SBC est forcément intégré. Dans la pratique, il assure une très bonne stabilité du signal, au détriment de la qualité audio.

AAC : la version Apple, meilleure qualité

C’est le codec Apple. Largement utilisé par les iPhone et iPad, il se place en concurrent du SBC. Son objectif : proposer une meilleure qualité audio que le SBC sans pour autant malmener la transmission du signal.

Les Divacore AntiPods 2 sont compatibles AAC – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Mais seuls les possesseurs de produits Apple en profiteront pleinement. Il n’est pas aussi bien intégré dans les autres systèmes. Sous Android, notamment, on note une surconsommation de la batterie. La faute à une optimisation impossible au vu du trop grand nombre d’Android différents sur le marché, les constructeurs mettant le système de Google à leur sauce.

AptX : le codec le plus équilibré

Racheté par Qualcomm, ce codec est le meilleur compromis. Il se décline en trois versions : AptX, AptX HD, AptX Low Latency et AptX Adaptive.

De base, l’AptX permet une retransmission sans perte des fichiers MP3 à 320 Kbps. On peut même dire qu’on est proche de la qualité d’un CD Audio en 16 bits / 44.1 kHz, mais avec compression. En outre, il offre une bien meilleure latence que le SBC (120 ms contre 300 ms), mais pas suffisante pour matcher parfaitement avec les jeux vidéo notamment.

C’est là qu’intervient l’AptX Low Latency. Cette évolution fait encore baisser la latence à 40 ms. De son côté, l’AptX HD mise sur la qualité de transmission. On a un meilleur débit (bitrate), mais une latence plus élevée que l’AptX. Avantage de ce codec, il est compatible avec tous les appareils qui prennent en charge l’AptX.

Bang & Olufsen BeoPlay E8 3RD Gen – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Enfin, petit dernier en date, l’AptX Adaptative. Lui aussi est rétrocompatible avec l’AptX. Comme son nom l’indique, il adapte son fonctionnement à la volée. Si l’émetteur et le récepteur sont éloignés, il privilégie la stabilité du signal. S’ils sont à proximité, ce sera la qualité. Quant à la latence, elle est laissée au soin de l’appareil émetteur, mais n’excède pas 80 ms, ce qui est très correct.

Les codecs AptX sont de base dans tous les smartphones et tablettes Android (avec puce Qualcomm, exit Samsung et Huawei). Malheureusement, il faut pour en profiter que la chaîne soit complète. Et si on le trouve sur des casques haut de gamme, difficile de croiser une itération de l’AptX sur des écouteurs true wireless. Le codec de base sera le plus répandu. On peut le croiser sur les TW-E7A de Yamaha, les Bang & Olufsen BeoPlay E8 3RD Gen ou encore les Klipsch T5 II ANC. On aura du low latency sur les Sennheiser Momentum True Wireless, par exemple. Pour l’AptX HD, on peut se tourner vers les Lenovo Earbuds HT10 ou Vivo TWS Neo.

LDAC : le top du top

On touche au haut du panier. Développé par Sony pour diffuser des fichiers audio HD 24 bits / 96 kHz en Bluetooth, il montent à un débit de 990 Kbps. Ce dernier est conçu pour les appareils compatible Hi-Res Audio. Comme pour chaque codec, il faut un émetteur et un récepteur compatible pour en profiter pleinement. Le rendu est de l’ordre d’une diffusion sans perte. La promesse est celle de la qualité CD. Elle n’est pas pleinement remplie puisque le débit d’un CD est de 1,4 Mbps. Ici, on reste encore juste en-dessous de 1 Mbps.

Sony WF-1000XM3, malheureusement incompatibles LDAC – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

A noter cependant que depuis un smartphone, le bitrate est souvent fixé à 330 Kbps. En effet, le LDAC agit comme l’AptX Adaptative. Il module son débit entre 330, 660 et 990 Kbps. Il faut alors passer en mode développeur pour fixer le débit maximal et profiter des 990 Kbps théoriques du LDAC en permanence. Attention, cela se fait au détriment de la stabilité de la connexion. Enfin, côté latence, le LDAC n’est pas un champion. Il colle à l’AptX avec 200 ms en moyenne. De bonnes performances au final, mais attention, cela se fait au détriment de la batterie. Le LDAC consomme environs 30% de plus que le SBC. Pour l’instant aucun écouteur true wireless ne supporte le LDAC à notre connaissance.

LHDC : l’outsider qui fait de l’ombre au LDAC

C’est le concurrent du LDAC. Il atteint un débit théorique légèrement inférieur, de 900 Kbps. Il est aussi adaptatif de 400 à 900 Kbps. Même manipulation sur un smartphone que le LDAC, pour bloquer son bitrate au maximum. Cependant, difficile de le croiser sur des smartphones et encore plus sur des écouteurs. A ce jour, Huawei et Oppo le poussent sur leurs appareils. Côté true wireless, les Oppo Enco X sont compatibles LHDC.

Oppo Enco X, compatibles LHDC – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Comme dit plus haut, par défaut, un appareil va changer automatiquement sélectionner son codec. Et même si vous voyez dans Bluetooth Scanner que vos écouteurs sont bien en AptX ou LDAC, il est possible que l’appareil décide de basculer sur un autre codec. Cela se produit notamment dans les environnement fourmillant, comme les transports en commun. La raison est simple. De nombreux périphériques Bluetooth y fonctionnent en même temps. Chaque appareil fait alors de son mieux pour stabiliser son signal, quitte à basculer vers un codec moins flatteur. Il reste possible de fixer manuellement un codec en passant par les options développeurs sous Android, mais avec le risque de perdre en stabilité.

