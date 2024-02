Meilleur smartphone à moins de 800 euros : quel modèle choisir en 2023 ?

Top 3 des meilleurs smartphones à moins de 800 €

Aujourd’hui, certains smartphones haut de gamme dépassent allègrement les 1000 euros. Pourtant, il est possible de se procurer d’excellents appareils sous la barre des 800 euros. De plus, dans cette catégorie, il n’est pas nécessairement obligatoire de se tourner vers des générations anciennes. Certaines marques, comme Google, proposent leurs meilleurs modèles à un prix inférieur à 800 euros. De même il est possible de trouver certaines versions d’iPhone à ce tarif.

Dans l’ensemble, dans cette tranche de prix, les fabricants n’ont pas fait beaucoup de concessions. On peut aisément trouver des produits avec des fiches techniques très solides. Dans tous les cas, cela reste une somme importante. C’est pourquoi nous vous proposons ce comparatif des meilleurs smartphones à moins de 800 euros.

À lire aussi : retrouvez ici notre guide des meilleurs smartphones de 2023

Google Pixel 8, le meilleur smartphone à moins de 800 euros

Google Pixel 8, le meilleur smartphone à moins de 800 euros

Design appréciable Bonne capacité en photo…

Bonne capacité en photo… Très bonnes performances

Très bonnes performances Excellente autonomie

Excellente autonomie Fonctionnalités photos intéressantes On n’aime pas Tarif en augmentation

Tarif en augmentation … mais en difficulté la nuit

… mais en difficulté la nuit Charge rapide en retrait

Le Google Pixel 8 appartient à la dernière série de smartphones du géant américain. De plus, il a l’avantage d’être disponible à un prix tout juste inférieur à 800 euros. Pour nous, c’est probablement le meilleur appareil disponible à moins de 800 euros. Il est équipé d’une dalle OLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La qualité d’affichage est tout bonnement excellente.

Ensuite son processeur Google Tensor G3 épaulé par 8 Go de ram offre de très bonnes performances. Une nouvelle fois la firme américaine, ne nous déçoit pas sur ces parties. Petite surprise sur le modèle photo, ce dernier se compose de seulement 2 capteurs : un grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. La qualité des clichés est très bonne, mais dès que la luminosité baisse, il se montre plus en difficulté. D’ailleurs, nous regrettons l’absence d’un téléobjectif.

Pour conclure, sa batterie de 4575 mAh assure une bonne autonomie et son chargeur de 27W recharge le smartphone en seulement 30 minutes. On regrette la faiblesse de ce dernier sachant que les concurrents sont bien supérieurs à Google dans ce domaine.

À lire aussi : notre test complet du Google Pixel 8

Galaxy S23, la meilleure alternative au Pixel 8

Galaxy S23, la meilleure alternative au Pixel 8

Superbe qualité d’affichage Très bonnes performances

Très bonnes performances Module photo de qualité

Module photo de qualité Autonomie convenable

Autonomie convenable Bon compris avec le S24 On n’aime pas Charge lente

Charge lente Absence de chargeur dans la boîte

Pour ce comparatif, nous avons décidé d’inclure le prédécesseur au Galaxy S24, le S23. Ce dernier n’est plus le smartphone le plus récent de Samsung, mais avec ses excellentes performances, il reste un choix tout indiqué pour un appareil haut de gamme. Dans tous les cas, côté technique, il embarque une dalle Amoled de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. La qualité d’affichage est très bonne, et il n’a pas grand-chose à envier à son successeur.

Ce modèle est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 2 épaulée par 8 Go de ram. Dans l’ensemble, ce processeur offre une bonne puissance, et surtout il est supérieur aux SoC Exynos présents sur les S22. Il est certifié IP68, mais hélas, ce produit n’embarque pas de prise jack. Sinon, le volet photo est lui réussi. Il embarque un ensemble de 3 capteurs dont : un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif (x3) de 10 Mpx. Sur ce point, il y a eu très peu de changements.

Dernier point, sa batterie de 3900 mAh est un peu légère. Vous tiendrez une journée, mais pas plus. Seul vrai bémol avec ce S23, c’est son chargeur de 25W qui a besoin de plus de 2 heures pour recharger l’appareil. Comme si ça ne suffisait pas, il n’est pas fourni avec le smartphone.

À lire aussi : notre comparatif du Samsung Galaxy S24 vs S23

iPhone 14, le smartphone Apple au bon rapport qualité/prix

iPhone 14, le smartphone Apple au bon rapport qualité/prix

Belle qualité d’affichage Très bonnes performances

Très bonnes performances Superbes finitions

Superbes finitions Autonomie plus que convenable

Autonomie plus que convenable Module photo performant On n’aime pas Charge un peu lente

Charge un peu lente Peu d’évolutions par rapport à l’iPhone 13

Avec l’arrivée de l’iPhone 15 sur le marché, il est devenu aisé de trouver l’iPhone 14 à un tarif inférieur à 800 euros chez les différents revendeurs spécialisés. De plus, celui-ci n’a pas grand-chose à envier au dernier smartphone d’Apple. En effet, il est équipé de la puce A15 Bionic épaulé par 6 Go de ram. Cette dernière offre une excellente puissance, l’appareil étant à l’aise dans la majorité des usages.

D’autre part, il dispose d’une dalle OLED Super Retina de 6,1 pouces qui assure une excellente qualité d’affichage. Bien évidemment si vous trouvez l’écran trop petit, vous pouvez vous tourner vers la version « Plus ». Cependant, l’iPhone 14 Plus est généralement disponible à un tarif supérieur à 800 euros. Pour la partie photo, on retrouve uniquement deux capteurs : un grand angle et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Sur ce point, c’est très similaire à l’iPhone 13, mais il faut reconnaître que le module est à l’aide dans la majorité des situations.

Ensuite, sa batterie de 3279 mAh, peut sembler légère sur le papier et pourtant elle offre facilement deux journées d’utilisations avec une seule charge. D’un autre côté, il faut tout de même compter environ 90 minutes pour le recharger à 100%. Pour rappel, il embarque un port Lightning et non USB-C.

À lire aussi : iPhone 13 et 14 : quelles différences ?

Xiaomi 13T, le haut de gamme au meilleur prix

Xiaomi 13T, le haut de gamme au meilleur prix

Très bonne qualité d‘affichage Performances plus que correctes

Performances plus que correctes Volet photo convaincant

Volet photo convaincant Certifié IP68

Certifié IP68 Charge rapide efficace On n’aime pas Un peu en difficulté avec les photos de nuit

Le Xiaomi 13T, est la version abordable de l’excellent 13T Pro que vous avons pu tester. Cependant, si sa fiche technique n’est pas au niveau du modèle premium, ce Xiaomi 13T possède un excellent rapport qualité/prix pour sa catégorie. Tout d’abord, il embarque une dalle Amoled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Un résultat impressionnant, pour un smartphone à moins de 800 euros. Ensuite, on retrouve un processeur Dimensity 9200+ épaulé par 8 Go de mémoire vive. Sans être au niveau d’un mobile premium, il offre une bonne puissance. Cette dernière est suffisante pour tous les usages, même si l’appareil n’est pas vraiment optimisé pour le gaming. Autre avantage avec ce smartphone Xiaomi, son module photo est à celui du 13T Pro.

On retrouve un ensemble de 3 capteurs, dont un principal de 50 Mpx, capables de prendre des clichés d’une grande qualité. Comme souvent, chez le fabricant chinois, ces produits se montrent à l’aise dans cet exercice. Pour finir, sa batterie de 5000 mAh assure aisément 1 à 2 journées d’autonomie. Enfin, sa charge de 67W a besoin de moi de 45 minutes pour recharger le modèle à 100%.

Nothing Phone (2), un appareil premium et design

Nothing Phone (2), un appareil premium et design

Design unique Très bonnes performances

Très bonnes performances Belle qualité d’affichage

Belle qualité d’affichage Bonne autonomie

Bonne autonomie Charge sans fil et inversée On n’aime pas Photo de nuit en retrait

Photo de nuit en retrait Seulement IP54

Pour conclure ce comparatif, nous allons vous proposer un smartphone au design unique, mais qui ne sacrifie pas pour autant les performances. En effet, le Nothing Phone (2) possède une solide fiche technique qui en fait un des meilleurs appareils du marché. Quoiqu’il arrive, il possède une très belle dalle OLED de 6,7 pouces rafraîchie à 120 Hz.

De plus, sa luminosité peut pointer à 1050 nits ce qui est très bon résultat. Ensuite, il possède un processeur Snapdragon 8 Gen 2 épaulé par 12 Go de ram. Le mobile dispose de bonnes performances et est adapté au gaming. Le module photo se compose lui de deux capteurs, dont un grand angle de 50 Mpx et un ultra grand angle de 50 Mpx. On regrette l’absence d’un téléobjectif, mais il faut reconnaître qu’il prend de jolis clichés de jour.

Cependant, il est bien plus en difficulté dès que la nuit tombe. Ensuite, sa batterie de 4700 mAh assure une solide autonomie. Vous pourrez aisément l’utiliser une journée entière sans avoir à le recharger. Sinon, sa charge de 45W nécessite une heure pour faire le plein de la batterie. Enfin, il est seulement certifié IP54, alors que pour ce prix nous étions en droit d’attendre une norme IP68.

À lire aussi : notre test complet du Nothing Phone (2)

Asus Zenfone 9, le meilleur smartphone gaming à moins de 800 euros

Asus Zenfone 9, le meilleur smartphone gaming à moins de 800 euros

699€ Voir l’offre

699€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre On aime Excellentes performances

Excellentes performances Très bonne qualité d’affichage

Très bonne qualité d’affichage Bonne autonomie

Bonne autonomie Design réussi

Design réussi Certifié IP68

Certifié IP68 Qualité des clichés de jour On n’aime pas Faiblesse du module photo la nuit

Faiblesse du module photo la nuit Absence d’un téléobjectif

Absence d’un téléobjectif Pas de charge sans fil

Si vous cherchez un appareil gaming à moins de 800 euros, le Asus Zenfone 9 est fait pour vous. De plus, son prix vient de passer de 799€ à 599€ chez de nombreux revendeurs depuis l’annonce de la sortie du Zenfone 10.

Pour revenir à notre smartphone, ce dernier dispose d’un écran OLED de 5,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme souvent avec cette marque, la qualité d’affichage est très bonne. Sinon, on retrouve l’excellent processeur Snapdragon 8+ Gen 1 épaulé par 8 ou 16 Go de ram selon la version. Niveau puissance, il peut aisément faire tourner n’importe quel jeu mobile. Si on doit faire un reproche à ce modèle, c’est son volet photo. On retrouve seulement deux modules : un grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx.

On regrette donc l’absence d’un téléobjectif. Sinon, les clichés de jour sont bons, mais le système photo est en difficulté la nuit. Pour terminer, sa batterie de 4300 mAh offre une confortable autonomie. Même avec un usage intensif, vous pouvez tenir une journée entière loin d’une prise. En résumé, si vous cherchez un smartphone gaming complet et performant à un prix abordable, le Zenfone 9 est un choix tout indiqué.

À lire aussi : notre test complet de l’Asus Zenfone 9

🤔 Quelles marques proposent les meilleurs smartphones à moins de 800 euros ?

Vous avez dû le constater au cours de comparatif, tous les fabricants proposent aujourd’hui de très bons appareils sous la barre des 800 euros. Dans l’ensemble, toutes les marques chinoises ont de très bons produits à ces prix. Cependant, vous n’aurez pas accès à certains des smartphones les plus haut de gamme comme le Xiaomi 13 Pro ou le Vivo X90 Pro. Avec Samsung, il faudra vous tourner vers des modèles antérieurs au Galaxy S24.

Et surtout, le catalogue de l’entreprise coréenne est vraiment très étoffé. On peut aussi parler de Google, dont même les meilleurs Pixel ne dépassent pas les 800 euros. Pour terminer, on peut évoquer Apple. Chez ce dernier, à l’exception de l’iPhone 14 classique, il faut se tourner vers des versions plus anciennes pour trouver des appareils dans cette tranche de prix.

💶 Quelles concessions dois-je faire pour un smartphone à moins de 800 euros ?

En règle général, il y a très peu voire aucune concession à faire sur des smartphones de cette catégorie. Entre 700 et 800 euros, on trouve presque exclusivement des produits haut de gamme. En termes de performances ou de qualité d’affichage, il n’y aura aucun souci. La seule différence peut se trouver du côté de la batterie ou du système photo. Dans le premier cas, des modèles plus récents disposent d’une meilleure autonomie. Dans le second, certains appareils de dernières générations disposent de capteurs supplémentaires. Mais dans l’ensemble, ces smartphones dépassent souvent la barre des 1000 euros.

