Mortal Kombat, le film : les fatalités sont si violentes qu’elles ont rendu un acteur malade

Les fans de Mortal Kombat attendent beaucoup de cette nouvelle adaptation du célèbre jeu vidéo. On ignore encore si ce reboot fera mieux que son prédécesseur, mais il devrait en tout cas montrer les fatalités dans leurs moindres détails.

L’acteur Lewis Tan, qui incarnera un des personnages du futur film Mortal Kombat, a fait quelques confidences sur le tournage. Il révèle que cette fois, les fatalités seront très fidèles à celles du jeu.

Ce détail important avait beaucoup manqué dans les précédents films Mortal Kombat, sortis en 1995 et 1997. Les fans du jeu avaient été déçus que les fatalités, ingrédient indissociable de la franchise, soient si peu représentées à l’écran. Pour ce nouveau reboot, le scénariste Greg Russo semble vouloir réparer cette erreur.

Les fatalités seront aussi violentes que dans le jeu

Selon Lewis Tan, la production ne s’est cette fois « pas retenue ». Si bien que le tournage de certaines scènes ont rendu l’acteur malade. « Permettez-moi de dire ceci, il y a eu quelques jours sur le plateau où je me suis senti malade. Je ne plaisante pas. », a-t-il confié au site Comic Book. Les décapitations et autres coups violents et sanglants seront donc au programme.

Mais les fatalités ne seront pas là juste pour la beauté de la violence. Le producteur du film Todd Garner assure que les fatalités auront toute une importance pour l’intrigue. « Tout aura toujours un intérêt pour ce qui se passe dans l’histoire, ça sera génial et violent, mais ça jouera un rôle, vous savez, ce ne sera pas juste là pour être montré. », a-t-il expliqué dans une interview.

Si la première adaptation de Mortal Kombat a remporté un succès commercial acceptable, l’accueil des fans a été très mitigé. Après l’échec cuisant de la suite intitulée Annihilation, la saga a été laissée de côté pendant plus de 20 ans. Toute l’équipe du film est donc consciente que les attentes du public sont élevées. Sans en dire plus, Greg Russo tente de rassurer les fans de Mortal Kombat. « Je dirais simplement que ça sera fidèle aux jeux et ça méritera son interdiction aux mineurs. », a-t-il déclaré. La sortie en salles de ce nouveau reboot de Mortal Kombat est prévue pour mars 2021.

