Porsche Taycan : une version moins chère à moins de 90 000 euros est disponible

Porsche a ajouté un modèle Taycan d’entrée de gamme à traction arrière à sa gamme de berlines électriques haut de gamme, et celui-ci est déjà disponible à la vente à partir de 86 254 euros.

En rejoignant la Taycan 4S, Turbo et Turbo S, le modèle d’entrée de gamme sera simplement appelé Taycan. Elle propose des performances plus modestes, mais coûte plus de 20 000 euros de moins que la Taycan 4S.

Porsche Taycan entrée de gamme arrière – Crédit : Porsche

La nouvelle Taycan est dès à présent disponible à un prix de 86 245 euros TTC en France. En comparaison, la Taycan 4S est proposée à 109 414 euros, et la Taycan Turbo est vendue à partir de 156 334 euros. La Taycan Turbo S, la plus sophistiquée, est proposée au prix élevé de 189 934 euros. En Chine, Porsche avait déjà dévoilé sa version d’entrée de gamme de la sportive électrique en avant-première.

Une nouvelle Porsche Taycan d’entrée de gamme moins chère, mais moins performante

La Taycan standard est disponible avec deux options de batterie différentes. L’option « Performance Battery » vous permet d’obtenir une batterie de 79,2 kWh, 408 chevaux et une autonomie de 430 km. L’option « Performance Battery Plus » fournit, elle, une batterie de 93,4 kWh, 469 chevaux et une autonomie de 483 km.

Les chiffres de Porsche ne seront probablement pas les chiffres finaux, car l’EPA (Environmental Protection Agency) n’a pas encore précisé ces chiffres avec ses propres critères. L’EPA avait par exemple estimé l’autonomie de la Taycan Turbo à seulement 320 kilomètres, et nous vous expliquions pourquoi celle-ci était si mauvaise.

La principale différence avec les autres versions est l’accélération. En effet, il faut 5,1 secondes pour abattre le 0 à 100 km/h, contre 2,8, 3,2 et 4,0 secondes dans les versions à traction intégrale. L’absence de traction intégrale permet à la Taycan standard de peser environ 90 kg de moins que ses grandes sœurs.

Selon Porsche, l’une ou l’autre des batteries peut être chargée de 5 % à 80 % en 22 minutes, si les conditions de la voiture, la température et le chargeur rapide DC sont idéales. La voiture peut atteindre les 230 km/h contre 260 km/h sur les Taycan les plus onéreuses. Si vous souhaitez savoir comment les Porsche Taycan sont fabriquées, une vidéo récemment mise en ligne par WELT Documentary détaille le processus.

Porsche Taycan entrée de gamme avant – Crédit : Porsche

Source : electrek