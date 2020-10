Tesla Model 3 2021 : Le nouveau configurateur est en ligne et dévoile des nouveautés

Les versions 2021 de la Tesla Model 3 et de la Model Y vont bientôt voir le jour. Dans cette lignée, les nouveaux configurateurs ont été mis en ligne sur le site de Tesla. Plusieurs améliorations sont à noter pour la Model 3 2021, notamment au niveau de l’autonomie et de la puissance d’accélération.

Tesla Model 3, avec sa finition rouge. Crédits : Tesla

En examinant un peu ce nouveau comparateur, et en comparant avec les anciens modèles, on remarque tout de suite une augmentation d’environ 50 kilomètres d’autonomie sur la Model 3 Grande Autonomie. Les modèles Standard et Performance gagnent eux respectivement environ 20 et 25 kilomètres. Une belle amélioration à souligner. De même, les valeurs d’accélération sont également en hausse, avec un gain de 10% pour le modèle Performance. Une amélioration notable est constatée sur les trois modèles. Ces Model 3 2021 ont donc une meilleure autonomie couplée à de meilleures performances.

Tesla Model 3 : des améliorations esthétiques et une livraison en février 2021 pour la France

Du côté de l’esthétique, certains ajouts sont également de la partie. Les jantes 18’’ et 19’’ ont été modernisées, et des jantes Überturbine de 20’’ sont livrées avec le modèle Performance. A noter également l’ajout de nouveaux panneaux de double vitrage, pour une expérience de conduite toujours plus silencieuse. A l’intérieur, une nouvelle finition avec un volant métallique est disponible. On note également une modification de la finition des rangements pour donner un rendu plus haut de gamme.

Outre une version à sept places annoncée récemment par Elon Musk, la Model Y gagne également des améliorations au niveau de l’autonomie, mais aucune amélioration particulière n’est à noter au niveau de l’esthétique. Le modèle 2021 n’est apparemment pas encore en production, et risque de mettre un certain temps avant d’atteindre la France. La Model 3 quant à elle est d’ores et déjà prévue pour dans 5 à 9 semaines aux Etats-Unis. Il faudra attendre jusqu’en février 2021 en France pour pouvoir obtenir une Model 3 2021 personnalisée.

Source : Autoblog