The Walking Dead : la prochaine saison débarque avec une semaine d’avance

Alors que la trilogie cinématographique basée sur la série est toujours en cours de développement, les amoureux de The Walking Dead pourront bientôt se consoler avec l’arrivée des épisodes additionnels. En effet, AMC Plus vient de confirmer la diffusion des prochains épisodes dès le 21 février. La plateforme livrera donc ces inédits avec une semaine d’avance. Chaque nouvel épisode arrivera ensuite le jeudi, à compter du 25 février.

The Walking Dead : la saison 10C bientôt disponible ! – Crédit : AMC

Chaque épisode sera ensuite diffusé une semaine plus tard à la télévision. Ces six épisodes additionnels sont ultra attendus et promettent de faire monter un peu plus la tension et le suspens. Et cette saison 10C commence à dévoiler son contenu.

La saison 10C débarque sur AMC Plus

Le synopsis donne déjà l’eau à la bouche. « Les communautés rassemblées sont toujours aux prises avec les séquelles de l’horrible domination du pouvoir d’Alpha. Ces dernières respectent malgré tout la nouvelle frontière qui leur est imposée. Elles tentent de se constituer en une véritable milice, se préparant pour une inévitable bataille » annonce la plateforme.

Une première bande-annonce a été partagée la mois dernier, dévoilant de nombreuses images inédites. On y aperçoit notamment Robert Patrick dans la peau d’un nouveau personnage, baptisé Mays. Le trailer fait également la part belle aux soldats du Commonwealth, attaquant Eugene et son groupe. On peut également apercevoir Hershel, le fils de Maggie et Glenn. « Il a demandé comment son père était mort. Je lui ai dit qu’un homme méchant l’avait tué. Et il voulait savoir si cet homme avait eu ce qu’il méritait » annonce Maggie.

Daryl et Carol seront également mis à l’honneur d’un épisode. La mort d’Henry et la disparition de Connie ont laissé beaucoup de traumatismes. Ils devraient donc pouvoir enfin mettre les choses au clair. Mais chaque épisode additionnel devrait de toute façon s’attarder sur les personnages clés du programme.

Afin de découvrir « en avance », les premiers épisodes additionnels, rendez-vous est donc donné sur la plateforme AMC Plus. Les fans non-abonnés devront tout de même débourser un forfait mensuel de 8$99 pour accéder au contenu. En France, la chaîne n’est disponible qu’en intégrant un VPN à sa connexion. Ce dispositif permet de profiter des services de streaming américain en contournant les restrictions géographiques. Un petit conseil : optez pour un format payant afin d’éviter les mauvaises surprises !

Source : Heroic Hollywood